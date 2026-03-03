"술자리 아이디어가 개콘 장수코너로... 데프콘 뛰어넘어야죠"

KBS

- '데프콘 썸 어때요'를 통해 두 분의 이름을 알렸잖아요. 애정이 많을 거 같은데 소회가 어때요?

- 어떤 후유증이요?

- 코너가 종영한 지 2주 지났는데, 아직 실감이 안 날 거 같아요.

- '데프콘 썸 어때요'가 <개그콘서트> 장수 코너 역대 2위였더라고요.

- 신윤승씨는 코너 종영 후 SNS에 '개그맨 하길 잘했다'고 올리셨더라고요.

- 두 분에게 '데프콘 어때요'는 어떤 의미인가요.

- 처음에 이 코너가 이렇게 인기를 끌 거라고 예상하셨나요?

- 조수연씨는 다른 데 나와서도 신윤승씨가 좋다고 하더라고요.

조 : "저는 신윤승 씨에게 매일 말하는데 신윤승씨가 저 진짜 만나주면 저는 무조건 만나요. 근데 안 만나줘요. 저 진짜 만날 생각이 있어요. 무대 위에서 좋아하는 마음을 숨길 수가 없어요. (우리 둘이 서로 좋아하는 게) 눈빛에 나온대요."

신 : "(코너 속) 캐릭터를 드러내는 거죠. 저에게도 사람들이 많이 물어봐요, 무슨 사이냐고. 저는 무대에서 연기할 때만큼은 진심으로 합니다. 그 마음이 무대에서 드러난 거 아닌가 싶어요."



- 코너를 통해서 하고 싶었는데 못 한 게 있을까요?

신 : "솔직히 무대에서 다 했어요. 데이트 장소가 될 만한 곳 중 안 간 곳이 없더라고요. 연인들 중에 데이트 장소가 궁금하신 분들은 저희 회차를 하나씩 살펴보세요."



- 다른 코너도 준비하고 있으시죠.

조 : "'데프콘'을 뛰어넘을 수 있는 캐릭터로 (새 코너를) 맞이할 필요도 있다고 생각해요. 그래서 지금 다양하게 아이디어 짜며 준비하고 있어요. 더 재밌는 코너로 다양한 모습을 보여드리겠습니다."



- 앞으로 계획은 뭔가요?

신 : "꾸준히 <개콘>에서 모습을 보여드리고 재밌고 이슈될 만한 코너로 여러분 찾아가는 거죠. 잘하는 후배들이 보이면, 선배로서 도움도 주고 이끌어가며 같이 해보고 싶기도 하고요. 제가 잘 되는 것도 중요하지만 새 얼굴들과 함께 또 좋은 코너를 하고 싶은 마음도 있습니다."

조 : "저도 <개그 콘서트>에서 다양한 캐릭터로 큰 재미난 웃음을 드리려고 새 코너 많이 짜고 있으니까 다양한 웃음 드릴 수 있게 재미난 캐릭터 많이 보여드리겠습니다. 저희 결혼도 기대해 주세요.(웃음)"



- 앞으로 두 분이 같이하는 코너도 볼 수 있을까요?

신 : "저희 둘의 코너도 한번 기다려 주시면 또 다른 모습으로 찾아뵐 수 있을지도 모릅니다."



