재일교포 MF 윤성준, 그의 성장세를 주목해야만 하는 이유

J리그 개막 후 2경기 연속 선발 출전하며 존재감을 떨치고 있는 윤성준이다.조귀재 감독이 이끄는 교토 상가 FC는 2월 27일 오후 7시(한국시간) 일본 히로시마에 자리한 에디온 피스 윙 히로시마에서 열린 '2026시즌 일본 J리그 백년구상' 서부 조 4라운드서 가울 감독의 산프레체 히로시마에 1-2로 역전 승리를 쟁취했다. 이로써 교토는 2승 2무 승점 9점 서부 조 1위로, 히로시마는 2승 1무 1패 승점 8점 조 2위에 자리했다.서부 조 선두권 싸움에 있어서 가장 중요한 맞대결이었다. 개막 후 3경기 연속 무패 행진(2승 1무)을 질주하며 백년 구상 챔피언을 노리고 있는 교토와 히로시마가 격돌했기 때문. 이들은 동부 조와 통틀어 가장 효율적이고 강력한 조직력을 내뿜고 있었기에 그 기대감은 컸다. 실제로 경기 내용은 상당히 팽팽하게 흘러갔다.히로시마는 전반 39분 아라키가 환상적인 헤더로 선제골을 터뜨렸고, 이어 국가대표 수비수 김주성도 득점을 기록하며 포효했으나 VAR 끝에 오프사이드로 취소되며 아쉬움을 삼켰다. 교토 역시 전방에 자리한 엘리아스·툴리오가 강력한 공격력을 내뿜었고, 기어코 동점을 만드는 데 성공했다. 후반 36분 후방서 패스 실수가 나오자, 엘리아스가 빠르게 역습해 골을 넣었다.교토는 기세를 이어 종료 직전 역전 결승 골을 만들었다. 후반 48분 좌측에서 올라온 크로스를 헨리케가 김주성의 견제를 뚫어내며 히로시마의 골망을 흔든 것. 이후 곧바로 휘슬이 울렸고, 조귀재 감독은 두 손을 번쩍 흔들면서 승점 3점의 달콤함을 맛봤다.금요일의 치열했던 혈투를 펼쳤던 히로시마와 교토의 맞대결. 승리를 가져간 팀이 교토가 된 가운데 유독 눈에 띄었던 한 선수가 있다. 바로 교토 소속 중앙 미드필더 윤성준이다. 2007년생인 그는 일본에서 태어나 자란 재일교포 2세다. 어린 시절부터 일본에서 주목을 받았던 유망주다.교토 유스 시스템을 거쳐 지난해 프로에 발을 들인 그는 몬테비디오 야마가타와의 리그컵 2라운드에서 교체 투입되면서 성인 무대 데뷔에 성공했고, 8월에는 정식으로 프로 계약에 체결하며 가능성을 인정받았다. 지난 시즌에는 단 1경기 출격에 그치며 아쉬움이 있었지만, 윤성준은 백년구상 리그를 통해 본인의 존재감을 톡톡히 보여주고 있다.지난 22일(한국시간), 서부 조 3라운드 아비스카 후쿠오카와의 맞대결에서 선발 출격한 그는 89분을 소화하며 팀의 2-0 완승에 기여했다. 3-4-2-1의 중앙 미드필더로 나서 안정적인 볼 배급과 수비력을 선보인 그였고, 눈에 띄는 활약상도 만들었다. 전반 초반에는 과감한 전진 패스로 기회를 창출했고, 이어 후반 11분에도 영리한 위치 선정으로 볼을 커트해 냈다.첫 선발 데뷔전임에도 불구, 89분 동안 기회 창출 1회·패스 성공률 74%·수비적 행동 4회·롱패스 성공 1회·볼 회수 5회·지상 볼 경합 성공 4회를 기록하며 눈도장을 찍었다. 경기 종료 후에는 교토 팬들이 선정한 MVP에 선정되며 활짝 웃었다.조 감독도 "윤성준이 보여준 플레이는 매우 압도적이었고 두려움 없이 공을 앞으로 보낼 수 있는 미드필더 선수가 세상에 필요했다. 그것이 그의 다음 더 높은 목표로 이끌 거라 본다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.성공적인 선발 경기를 치른 그는 이번 히로시마를 상대로도 주눅 들지 않는 플레이를 선보였다. 이번에도 3-4-2-1의 3선 미드필더 임무를 부여받은 그는 리그 정상급 공격진인 기노시타 고스케·저메인 료를 확실하게 봉쇄했다. 특유의 패스 플레이도 선보이면서 팀의 역전 승리 발판을 확실하게 마련했다.특히 후반 20분에는 오버래핑 후 슈팅을 시도하는 국가대표 선배인 김주성을 끝까지 따라가 수비에 성공하며 포효하기도 했다. 비록 후쿠오카전과는 다르게 후반 29분 이르게 교체됐지만, 윤성준은 패스 성공률 83%·수비적 행동 6회·드리블 성공률 100%·태클 성공 2회·볼 회수 6회·볼 경합 성공 8회로 펄펄 날았다.이런 활약을 선보이고 있는 그의 활약을 눈여겨볼 필요성이 있다. 수비형 미드필더인 윤성준은 비록 신체 조건이 170cm로 다소 아쉬움이 있지만, 이를 상쇄할 수 있는 능력치를 보유하고 있다. 전술적인 이해도가 뛰어난 거는 물론이며, 현대 축구에서 요구하는 왕성한 활동량과 후방에서 넣어주는 빌드업 능력이 상당하다.윤성준은 풍부한 장점과 향후 성장 잠재력을 갖춘 선수로 현재 각급 대표팀에서 필요한 3선 미드필더 자리를 채워줄 수 있는 존재로 성장할 가능성이 크다. 이미 지난해 4월, 18세 이하 대표팀에 소집된 경험이 있어 대한축구협회(KFA)의 레이더망에도 포착된 선수다. 다만, 과거 일본 연령별 대표팀에도 소집된 전력이 있기 때문에 윤성준의 성장 곡선이 뚜렷할 시에는 빠르게 접촉해 선수의 마음을 사로 잡는 작업도 필요해 보인다.한편, 교토는 내달 8일(한국시간) 파지아노 오카야마와 서부 조 5라운드를 치른다.