위태로운 부부가 이탈리아 여행 떠나 선택한 것

스틸컷한 부부가 이탈리아로 여행을 떠난다. 부부의 관계는 겉으로 보기에도 너무나 위태롭다. 이들의 관계를 한 단어로 표현하자면 '애증(愛憎)'이다. 물론, 애증에는 '사랑(愛)'도 포함된 만큼, 그들에게는 아직 서로를 사랑하는 마음이 남아있다. 그러나 그 사랑의 감정은 시간이 지나면서 쌓이고 쌓인 '증오(憎)'에 짓눌려 거의 보이지 않는다. 분명 처음 시작했을 때는 활활 타오르던 불과 같았던 그들의 관계는, 현재 시간이라는 강한 폭풍 앞에 언제 꺼질지 모를 정도로 위태로운 상황이다. 과연, 이들은 여행 과정에서 서로의 관계를 회복할 수 있을까?<이탈리아 여행>에서 집중해야 할 것은 이탈리아의 외관이나 풍경이 아니라 알렉스와 캐서린 부부의 관계이다. 그렇기에, 이 영화에서 이탈리아는 단순한 배경이 아니라 그들의 역사를 환기하는 거대한 타임머신과 같다. 이탈리아를 돌아다니며 이들이 마주하게 되는 것들은, 부부의 과거 혹은 이들이 마주하게 될지도 모르는 미래를 현재로 호출한다. 즉, 이 여행을 통해 부부의 과거, 현재, 미래가 한 지점으로 수렴하게 된다. 이러한 시간의 수렴 앞에서, 두 사람의 감정은 더 이상 숨을 곳을 찾지 못한다.예를 들어, 박물관의 유적들과 한때 캐서린을 사랑했던 시인 '찰스'에 대한 이야기는 이제는 추억으로만 남은 낭만적이고 아련한 사랑의 과거를 떠올리게 한다. 그러나 그 낭만의 기억은 현재에 이르러 미련과 권태로 변질된다. 인물들 사이에서 끊임없이 엇갈리는 소통은, 이미 공허해진 부부 관계의 현 상태를 그대로 드러낸다. 한편, 무덤에서 등장하는 방치된 유골과, 함께 죽음을 맞이한 연인의 형상은 두 사람이 맞이하게 될 미래의 가능성을 예고한다. 그리고 그 가능성은 두 사람을 선택의 기로에 밀어 넣는다. 이 권태로운 관계를 놓아버리는 대신 쓸쓸한 죽음을 맞이할 것인지, 아니면 현재 관계가 안고 있는 불안과 상처를 감수하면서도 함께할 것인지.전자를 선택하는 듯한 부부의 선택은, 결말부에서 돌연 방향을 틀게 된다. 군중 속에서 사라져 버릴 듯한 자신을 인식하고, 그 존재를 유일하게 확인해 줄 수 있는 단 한 사람을 발견하는 순간. 부부는 잊고 있었던 사랑의 본질을 떠올린다. 사랑이란 결국 수많은 타인 가운데 한 사람을 특별한 존재로 인식하는 행위라는 것. 그렇게 과거에 묻혀 있던 사랑은 현재 속에서 다시 모습을 드러내고, 부부의 미래 또한 전혀 다른 방향으로 열리게 된다.현실적인 부부의 관계를 다뤄오다, 갑작스럽게 극적인 방식으로 전개되는 결말은 관객에게 당혹감을 안겨주기도 한다. 하지만, 곰곰이 생각해 보면 그들의 포옹이 영원할 것이라는 보장은 없다. 갑작스럽게 찾아온 화해의 순간은, 다시 갑작스러운 방식으로 균열을 일으킬지도 모른다. 중요한 것은 그들의 사랑의 지속 여부가 아니다. 한때 서로를 완전한 타인으로 인식하던 두 사람이 다시 한번 서로를 '유일한 존재'로 인식했다는 사실이다. 사랑은 영속성으로 증명되는 감정이 아니라, 무수한 타인들 사이에서 단 한 사람을 선택하는 것이라는 깨달음. 그 깨달음을 다시 얻었다는 것만으로도 이 여행은 충분히 의미를 지닌다.