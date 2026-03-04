사랑인지 짐인지 아직 모르는 채로

넷플릭스

티저예고편만약 그것이 노골적인 강요였다면 성진은 거절할 수 있었을 것이다. 실제로 성진은 말했다. "저 두부 공장 안 할 거예요." 아버지 태근은 받아쳤다. "니가 안 하면 누가 하노!"하지만 그것이 할머니의 손길이었을 때는 달랐다. 한 생을 살아낸 여자의 마지막 기억이었을 때는. 그것을 거부하는 순간, 자신이 나쁜 사람이 된다. 그 무게가 사람을 옴짝달싹 못 하게 만든다.성진의 누나 미화(김시은)가 출산 후 혼자 훌쩍이며 할머니의 요리 비법책을 들여다보는 장면이 있다. 말없이 지나치기 쉬운 장면이다. 한글을 이제 막 배운 듯 삐뚤빼뚤한 글씨로 정성껏 적어 내려간 손맛의 기록들. 평소엔 성진에게만 에어컨을 틀어주던 할머니가, 정작 이 집을 실제로 지탱할 사람이 누구인지는 알고 있었다는 뜻이다. 통장은 성진 이름으로, 요리책은 미화에게. 말로 한 적도 약속한 적도 없었다. 그냥 삐뚤빼뚤한 글씨로 조용히 남겼다.할머니의 사랑은 성진에게만 있지 않았다. 미화에게도 있었다. 할머니는 모두를 사랑했다. 다만 방식이 달랐을 뿐이다. 성진 어머니 수희(안민영)가 뒤늦게 성진 앞에서 털어놓는 말이 그것을 조용히 드러낸다. 결혼 인사를 왔을 때 할머니가 쳐다보지도 않아 섭섭했다고 했더니, 할머니가 이렇게 말했다고 한다. "남의 집 귀한 딸 고생시킬 생각하니까 볼 면목이 없더라."사랑은 있었다. 그러나 그 사랑이 표현될 수 있는 방식은 처음부터 정해져 있었다. 누가 정한 것도 아니었다. 그냥 그렇게 흘러온 것이었다. 장손이라는 이름은 누군가 강요한 것이 아니다. 가족 스스로 유지해온 것이다. 가업은 아들에게, 살림과 뒷바라지는 딸에게. 누가 시킨 것도 아닌데 그렇게 흘러왔다.그리고 그 흐름 안에는 주었지만 받지 못한 사람이 생긴다. 고모 혜숙(차미경)이다. 혜숙은 평생 공장을 지켰지만 주인은 따로 있었다. 그것을 누구도 이상하다고 말하지 않았다. 그냥 그런 것이었다. 그 헌신이 사랑의 이름으로 당연하게 여겨지는 한, 인정의 언어도 거부의 언어도 찾기가 어렵다.혜숙의 이야기는 영화 안에만 있지 않다. 지난 2월, 국회는 재산의 유지·보호에 기여한 상속인을 보호하는 방향으로 민법 개정안을 본회의에서 통과시켰다. 법은 뒤늦게 기여도를 따지기 시작했지만, 가족 안에서는 여전히 누가 얼마나 감당했는지 말해지지 않는다. 영화 속 혜숙의 이야기가 스크린 밖에서도 수십 년째 반복되고 있다는 뜻이다.