사랑인지 짐인지 아직 모르는 채로

|[이 장면 이후 우리 사회는] 영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
손안에 무언가를 쥐었는데, 어떻게 해야 할지 모를 때가 있다. 받은 것인지, 남겨진 것인지. 선택하지 않았는데, 이미 내 이름으로 되어 있는 것. 아직 아무것도 결정하지 못한 채 굳어 있는 순간.
영화 〈장손〉에 그런 장면이 있다.
택시 안에서 성진(강승호)은 할아버지가 건네준 검은 비닐봉지를 열어본다. 뭔가 싶었는데 통장이다. 의아한 표정으로 통장을 한 장씩 넘기며 살펴본다. 성진의 이름으로 된 통장에는 할아버지 할머니 이름으로 매달 입금된 목돈이 들어 있다. 성진의 표정이 서서히 굳어진다. 초점 잃은 눈빛, 입술을 깨물고 만감이 교차하는 표정. 창밖에서 햇살이 쏟아진다. 성진은 손으로 햇살을 애써 피하며 옅은 신음을 내뱉는다.
이 영화는 큰 사건으로 남지 않는다. 대신 한 사람이 아무 말도 하지 못하는 얼굴로 남는다. 사실 처음 이 영화를 봤을 때, 담백한 연출이 인상적이었지만 감정의 여운이 그리 깊지는 않았다. 3대 대가족, 두부 공장 가업, 사랑과 돈과 기대가 뒤섞인 가족의 모습 등. 여느 영화에서나 볼 수 있는 가족과 세대 서사로 읽혔기 때문일지도 모른다.
하지만 통장을 손에 쥐고 굳어 있던 성진의 그 표정은, 시간이 지나도 마음 한편에 체증처럼 자리한다. 누구나 한 번쯤 겪어봤을 감정이랄까. 그 순간을 지나왔는데 미처 이름을 붙이지 못했던 것뿐일지도.
그리고 받아들이지도, 내려놓지도 못한 채 정지된 그 순간의 감정은 영화에 대한 선입견을 여지없이 무너뜨린다. 분노도, 감사도, 거부도, 수용도 아닌, 그 사이 어딘가에 멈춰 있는 순간의 감정. 체증처럼 자리한 그 감정을 따라가다 보면, 이 영화의 진짜 질문과 마주하게 된다.
영화 〈장손〉은 3대 두부 공장 집안의 장손 성진이 할머니의 죽음을 계기로 가족의 오래된 비밀과 마주하는 이야기다. 그런데 이 영화에서 가장 인상 깊은 장면은 누군가 쓰러지거나 소리치는 장면이 아니다. 그저 손안에 무언가를 쥔 채 굳어 있는 그 정지의 순간이다.
받은 것인가. 아니, 남겨진 것이다. 성진은 선택하지 않았다. 그러나 그것은 이미 손안에 있었다. 받은 것은 내가 선택한 것이다. 남겨진 것은 누군가 떠난 자리에 이미 놓여 있었던 것이다. 그 경계가 이 영화 내내 흔들린다.
사랑의 다른 이름