법은 공정한가... 불신 받는 이 시대의 법을 향한 분노의 총성

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <판결>은 기자로 일하며 목격한 수많은 사건을 떠올리게 한다. 합당한 제도 위에 부패한 인간들이 일으킨 문제를, 그로 인해 희생되는 힘없는 사람들의 분노와 무력감을 생각하게 한다. <살인자o난감> 등을 연출한 이창희 감독의 신작은 놀랍게도 한국이 아닌 인도네시아를 무대로 한다. 등장하는 이들도 모두 인도네시아 현지 사람으로, 한국이 제작에 참여하고 한국 연출진이 전면에 나섰음에도 한국 프로젝트라고 느껴지지 않을 정도다.
그러나 이야기는 다르다. 인도네시아 법원에서 벌어지는 현지의 이야기가 한국, 아니 비단 특정한 어느 나라가 아닌 전 세계적 문제를 저격한다. 법 아래 만인이 평등해야 한다는 법언은 무력하기만 하다. 유전무죄 무전유죄의 부조리함이 공공연하다. 법 바깥의 자본주의가 가진 자에게는 더 큰 부를, 갖지 못한 자에게는 더 지독한 소외를 안기는 상황에서, 법마저 가진 자와 갖지 못한 자를 차별하고 있다.
부잣집 아들의 폭행사건