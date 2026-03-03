법은 공정한가... 불신 받는 이 시대의 법을 향한 분노의 총성

제이앤씨미디어그룹

스틸컷<판결>은 단순하고 우직하게 목적지로 향한다. 가장 먼저 묻는 것은 '세상은 과연 공정한가'하는 질문이다. 이는 '공정하지 않음을 알면서도 내 일이 아니기에 외면하는 일은 어쩔 수 없는 일일까'하는 물음으로 이어진다. 공정하게 법을 집행해야 할 이들이 도리어 법 기술자가 되어 가진 자들에게 복무하며 제 사익만을 좇는 행태가 공공연하다. 제겐 그런 일이 없을 줄 알았던 라카가 그 앞에 섰을 때, 그는 비로소 제 무력함만을 확인한다.한국에서도 그와 같은 일이 적지 않다. 이를 보여주는 지표 하나는 바로 재정신청일 테다. 기자로 일하던 시절, 재정신청 사건을 수차례 가까이서 다룬 적이 있다. 일반 시민에겐 낯선 용어일 게 분명한 재정신청은 당사자들에겐 간절하기 짝이 없는 마지막 희망이다. 법원으로 하여금 검찰이 기소하지 않은 사건을 바로 잡아달라는 고소, 고발인의 마지막 요청이다.법조계에선 검찰이 기소가 아니라 기소하지 않는 방식으로 진짜 힘을 발휘한다는 이야기를 공공연하게 한다. 그런 경우 피해자들은 법원에 검찰 처분을 다시 보아달라는 재정신청을 한다. 재정신청 이전에도 상급 검찰청에 담당 검사의 처분이 부당하다는 항고와 재항고 등의 절차를 밟을 수 있다. 그러나 수년을 기자로 일하는 동안 나는 항고와 재항고가 받아들여지는 광경을 본 적이 없다.라카가 겪은 일이 이와 얼마 떨어져 있지 않다. 그러나 라카에겐 그가 할 수 있는 수단이 있었다. 반면 이 시대 평범한 이들에겐 그와 같은 역량이 없지 않은가. 그래서 <판결>은 희망이 아닌 절망의 노래다. 제도는 무력하고 제도에 복무하는 이들은 부패하며 가진 자와 갖지 못한 자 사이는 갈수록 벌어지는 상황이 그 기적적 역전극보다 선명하다. 그래서 이 영화는 스스로 희망이 없음을 말한다.영화는 가진 자의 번듯함과 신사적 태도와 갖지 못한 자의 투박하고 무례한 모습 또한 곳곳에서 비춘다. <판결>의 주된 악당은 극단적 범죄 사례를 일으키는 문제 많은 이들이지만, 정작 두려워해야 할 것은 불공정하게 구축된 성채다. 이미 공고한 불공정한 체계가 눈앞의 악당보다도 더 큰 상대다. 그리고 이는 비단 인도네시아의 이야기가 아니다. 한국과 인도네시아, 두 나라 영화인의 협력 작업인 <판결>은 그렇게 국경을 건너 모두의 이야기가 된다.