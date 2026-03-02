이건 좀 다르다... 지적이고 철학적인 좀비 영화

소니픽처스

<28년 후: 뼈의 사원> 스틸분노 바이러스가 영국 본토를 장악한 지 28년째, 육지와 떨어진 섬 '홀리 아일랜드' 생존자 공동체에서 자란 12살 소년 '스파이크'는 본토로 향한다. 하지만 감염자들에게 포위당한 위기에서 살아남기 위해 생존자 집단 '지미스'가 내민 손을 잡는다. 그러나 이들은 우두머리 '지미 크리스탈 경'에 절대복종하며 다른 생존자에 끔찍한 만행을 저지르는 사교도 무리였다.감염자를 피하는 방편으로 합류한 집단에 오히려 더 큰 공포를 느낀 스파이크는 어떻게든 이들에게서 벗어나려 한다. 한편, 전작에서 소년이 만났던 의사 '켈슨'은 그가 건설한 뼈의 사원 인근 감염자 무리 '알파(리더)'에게 특이점을 발견한다. 해당 개체에 '삼손'이란 이름을 붙이고 관찰하던 의사는 어쩌면 세상을 바꿀 변화의 가능성을 포착한다.<28년 후> 3부작의 두 번째 작품이 전작으로부터 1년 만에 돌아왔다. 20세기 좀비 장르의 상징과 같은 조지 로메로 스타일의 느릿느릿 걷는 되살아난 시체가 아니라 생존자를 쫓아 물불 안 가리고 달려드는 21세기 '육상선수' 좀비의 전형을 확립한 대니 보일 감독 & 알렉스 가랜드 각본가 콤비가 야심 가득 부활시킨 리부트 중간 허리를 담당하는 중요한 작품이다. 1편과 3편은 직접 연출을 맡은 대니 보일이 감독을 맡지 않은 3부작 중 유일한 작업이기도 하다.전작 <28년 후>는 21세기 좀비 영화의 전형을 확립한 <28일 후>의 본격 계승을 기대한 장르 관객에겐 당혹감을 던진 작품이다. '뛰는 좀비'가 선사하는 압도적 공포와 짜릿한 쾌감은 '알파'라 불리는 근육질 감염자가 완벽히 구현했지만, 영화 대부분은 감염자와 펼치는 활극이라기보단 멸망 이후 세상에서 태어난 소년이 생존에 급급한 폐쇄된 공동체를 벗어나 위험한 바깥 본토에서 자립해가는 '성장물'에 할애되었기 때문이다. 부모세대가 기대하는 모범적 계승이 아닌, 스스로 판단하고 결정하는 자주적 영웅 서사의 출발점으로 3부작은 시작된다.<28년 후: 뼈의 사원>은 세상에 출사표를 던진 소년에게 응당 닥치게 마련인 시련과 유혹, 상실과 성장의 서사를 펼친다. 그의 곁에는 달콤한 파괴와 쾌락의 화신 & 엄격한 세상 이치와 함께 연민을 전하는 스승이 거세게 충돌한다. 주인공이 어디를 선택하는지에 따라 3부작의 향방과 소년의 운명이 (자주적으로) 결정될 테다. 인간이 사라져 텅 빈 야생지대에서 펼쳐지는 소규모 집단 내부의 이야기지만, 스파이크에겐 세계가 달린 문제다.<28년 후> 3부작은 흔히 '뛰는 좀비' 장르의 왕도로 통하는 <28일 후> 직계 후예이지만, 실상 고전적인 좀비를 감염자란 유사 존재로 대체한 하위 장르를 지향하는 시리즈다. 신약 개발 도중 탄생한 '분노 바이러스'에 의한 돌연변이 감염 확산으로 벌어진 재앙으로 사회가 붕괴된 영국을 배경으로 하지만, 바깥세상은 기존 국가와 질서가 유지되고 있다. 한국영화 <반도> 등이 이를 벤치마킹한 셈이다. 하지만 영국 본토는 중세 시대로 퇴행한 상태다. 모든 게 '초기화'된 세계인 것.본토 대부분은 28년 동안 감염자가 장악한 상태다. 통상적인 좀비와 달리 이들은 엄연히 '살아있는' 존재다. 시체가 부활한 게 아닌, 바이러스에 감염된 인간이기에 추위나 배고픔을 당연히 느낀다. 게다가 지성이 사라진 까닭에 식량을 비축하거나 재해를 대비할 줄 모른다. 그래서 파괴적 효과를 일으켜도 시간이 지나면 사태가 진정될 줄 알았다. 그러나 모든 생명은 생존을 위해 진화를 모색하듯, 이 변이된 인간 역시 다양한 방식으로 살아남았다. 이런 변화는 전작에서 상세히 해설된 바 있다.후속작에선 뼈의 사원을 무대로 켈슨 박사와 삼손의 일화가 스파이크의 여정과 병렬로 펼쳐지다 합류한다. 성공적인 '트릴로지(3부작)' 영화 구성에서 대개 2부에 속한 작품이 복수의 이야기 축을 형성하는 셈. <반지의 제왕: 두 개의 탑>에서 프로도와 샘 & 아라고른, 레골라스, 김리 & 메리와 피핀 일행으로 원정대가 동시에 다른 여행을 치르는 것에 비하면 간략해도 연출 측면에서 집중력이 분산되기 딱 좋은 형식이다. 대니 보일 대신에 연출을 맡은 니아 다코스타 감독에겐 일종의 시험무대인데, 굵직하게 별개로 진행되는 에피소드가 처음엔 동떨어진 이야기로 비치지만, 막판엔 '빅 픽처'로 구현되는 솜씨가 유려하다.스파이크는 홀로서기에 나섰지만, 12살 소년이 살아남기엔 감염자가 득실대는 본토는 하루 생존도 쉽지 않은 '디스토피아'다. 감염자 무리를 웃어대며 처치하는 '지미스' 무리는 일견 든든한 보호막일 수밖에 없다. 애초 막다른 길에서 포위된 소년에게 그들이 내민 손 외에 다른 선택지도 없었다. 그러나 곧 이 집단이 감염자보다 더 위험함이 드러난다. 절대복종을 강요하는 '지미 크리스탈 경'은 추종자를 '손가락(들)'이라 부르며 기괴한 사교 집단을 이끈다. 그들은 감염자뿐 아니라 간신히 살아남은 인간 생존자를 '자비'란 명목으로 고문하며 학살한다.그저 생존 편의를 위해 가담한 것뿐인데 실은 미치광이 살인마 무리에 합류한 소년은 공포에 몸을 떨 수밖에 없다. 하지만 이탈자로 의심을 당하면 언제 끔찍하게 죽임당할지 모른다. 공포와 세뇌를 통해 이 집단은 타인을 착취하며 구세계의 잔재는 물론 새로운 사회 형성의 씨앗마저 파괴한다. 세기말 종말론 집단의 극단적 형태라는 점에서 무차별 살상만 없을 뿐, 현실에서 우리가 접하는 배타적 사이비 종교집단과 다를 게 없다. 사회 질서와 공권력이 무너진 국가의 붕괴나 내전 상황이 압축된 형상으로 반복된다.