챔피언 DNA vs. 신성의 반란… 멕시코가 들끓는다

UFC 제공

브랜드 모레노는 자신이 여전히 정상을 노릴 파이터임을 입증하려한다.기술적 측면에서 이번 대결은 흥미로운 상성을 이룬다. 모레노는 경기 운영 능력이 탁월한 선수다. 초반 탐색전에서 상대의 리듬을 읽고, 필요할 때는 레슬링을 섞어 흐름을 끊는다.위기 상황에서도 침착하게 포지션을 회복하는 능력이 뛰어나며, 체력 분배와 라운드 운영에서도 노련미가 돋보인다. 홈 관중의 응원 속에서 초반부터 강한 압박을 가하는 장면은 과거 멕시코 대회에서도 여러 차례 연출됐다.반면 카바나는 젊은 체력과 과감한 전진 압박이 강점이다. 초반부터 타격 교환을 유도하며 상대를 흔들고, 기회가 오면 과감히 피니시를 노린다. 만약 경기 초반 모레노를 몰아붙이며 데미지를 누적시킨다면 흐름은 빠르게 기울 수 있다. 그러나 5라운드 장기전으로 흘러갈 경우, 경험에서 앞서는 모레노의 전략적 운영이 빛을 발할 가능성도 크다.플라이급은 현재 상위권 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 새로운 도전자들이 부상하는 가운데, 전 챔피언 모레노의 존재감은 여전히 크다. 이번 경기에서 설득력 있는 승리를 거둘 경우, 그는 다시 한 번 타이틀 도전권을 논할 수 있는 위치로 올라설 수 있다. 반대로 카바나가 이변을 연출한다면 세대교체의 신호탄이 울릴 수 있다.멕시코시티의 고지대 특성 또한 변수다. 해발고도가 높은 환경은 체력 소모에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 경기 후반 집중력과 체력에 직결된다. 홈 이점을 가진 모레노가 환경 적응 면에서 유리하다는 평가가 나오지만, 카바나 역시 철저한 준비를 강조하고 있다.결국 이번 메인이벤트는 한 선수의 재도약과 다른 한 선수의 도약이 교차하는 지점이다. 3년 연속 멕시코 대회 헤드라이너로 나서는 모레노의 자부심과 책임감, 그리고 인생 최대 기회를 움켜쥔 카바나의 패기, 3월 1일 옥타곤 위에서 펼쳐질 25분의 승부는 플라이급 판도를 뒤흔들 중요한 분수령이 될 전망이다.