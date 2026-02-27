한국영화프로듀서조합, 객단가·홀드백 문제 강공 예고

▲
한국영화프로듀서조합(이하 PGK) 정기총회에서 기존 대표단의 선임이 통과됐다. 이에 따라 영화계 핵심 현안인 객단가 문제와 관람료 인하, 홀드백 문제 등에 대한 대응이 더욱 강화될 것으로 보인다.
홀드백은 극장에서 상영된 영화가 OTT와 IPTV 등 다른 플랫폼에서 공개되기까지 최소 기간을 정해두는 것을 의미한다.
PGK는 26일 저녁 동교동 청년공간JU에서 정기총회를 열고 이동하 대표, 박관수 부대표 연임과 함께 선출직 및 지명직 운영위원 선임 건을 통과시켰다.
선출직 운영위원으로는 김영덕 부산영화제 마켓 운영위원장, 이하영 하하필름스 대표, 이한대 싸이더스 대표 등이 연임됐고, 한진 빅토리픽쳐스 대표가 새로 선임됐다. 지명직 운영위원에는 안병래 고집 스튜디오 대표, 조윤정 블루문파크 대표가 연임됐으며, 김지연 퍼스트앤스튜디오 대표가 새로 합류했다. 선출직 대표단은 인준 투표에서 모두 90% 이상의 압도적 찬성을 받았다.
PGK 대표가 '영화산업 위기극복 영화인연대'(이하 영화인연대) 공동대표를 맡고 있다는 점에서, PGK 방향성은 영화인연대 소속 단체들에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.
이동하 대표를 비롯한 선출직 대표단은 출사표를 통해 객단가 등 공정 이슈 관련 정책 활동을 강화해 결실이 공정하게 분배되어 산업이 안정적으로 작동할 수 있게 하겠다고 밝혔다. 또 홀드백·스크린 상한제 등 영화계 합의가 필요한 사안에 주도적인 역할을 하겠다는 각오를 다졌다. 이동하 대표는 "기존 방향이 더 강화된다고 보면 된다"고 밝혔다.
영진위원장 결단 촉구도