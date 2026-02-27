한국농구 첫 외국인 감독인데... 마줄스 아쉬운 데뷔전

연합뉴스

니콜라이스 마줄스 남자 종구 대표팀 감독.첫 경기였지만 타격이 상당히 크다. 나콜라이스 마줄스 한국 남자 농구 국가대표팀 신임 감독이 데뷔전에서 뜻밖의 완패를 당하며 첫 경기부터 불안감을 드리웠다.마줄스 감독이 이끄는 한국은 26일(한국시간) 대만 신좡 체육관에서 열린 '2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2차 예선' 원정경기에서 대만에 65-77로 완패했다. 이날 패배에도 불구하고 한국은 2승 1패를 기록하며 B조 2위 자리를 유지했다. 현재 1위 일본과 승패는 같지만, 득실 차에서 밀렸다.이 경기는 대한민국 농구협회 사상 첫 외국인 사령탑인 마줄스 감독의 데뷔전으로 큰 관심을 모았다. 하지만 결과는 크게 실망스러웠다. 단지 이제 겨우 한 경기를 치렀을 뿐이라고 위안하기에는 심각할 정도로 내용도 매우 좋지 않았다.한국이 주요 FIBA 대회에서 대만에 패배한 것은 지난 2009년 FIBA 아시아컵 이후 무려 17년 만이다. 한국은 전통적으로 대만에는 매우 강한 모습을 보였고, 두 자릿수 점수차로 패배한 경우는 거의 없었다. 심지어 금의 대만은 이날 경기전까지 A매치 11연패를 당하고 있을만큼 성적도 분위기도 좋지않은 상태였다. 하지만 이날 한국은 한 수아래로 여겼던 대만에 한때 20점차까지도 끌려가는 등 그야말로 졸전을 펼쳤다.더구나 한국은 마줄스 감독이 지휘봉을 잡기 전 전희철 감독-조상현 코치 임시 코칭스태프 체제에서 아시아 강호 중국에게 깜짝 2연승을 거둔 바 있다. 전희철 감독은 짧은 준비 기간와 귀화선수 부재, 주력 선수들의 부상이라는 악재 속에서도 한국농구의 장점인 외곽슛과 스페이싱을 활용한 농구로 완승을 이끌었다.반면 마줄스 감독은 아직 한국농구의 장단점이나, 한국 선수들의 특징 및 조합에 대한 이해가 떨어지는 듯한 모습을 드러냈다 에이스 이현중과 주전가드 이정현이 상대의 집중견제로 고전하는 상황에서 국내 최고의 슈터인 유기상을 무슨 이유에서인지 전반에 전혀 활용하지 않았다.국가대표 선발 경험이 없는 신승민과 강지훈의 선발 기용은 목표했던 수비와 리바운드 강화는 이루지 못한채 오히려 공격력 약화를 초래했다. 유기상은 이날 14분 25초를 출장해 13득점을 올리는 좋은 효율을 보였으나 이미 경기흐름이 넘어간 뒤였다.하윤기의 공백도 두드러졌다. 주전 빅맨인 하윤기가 부상으로 결장하면서 가뜩이나 약점인 높이가 더욱 약화된 대표팀은 골밑 수비에 큰 어려움을 겪었다. 대만은 이날 18점 15리바운드도 더블-더블을 기록한 귀화선수 브렌든 길벡을 앞세워 한국의 인사이드를 공략했다.강지훈이 213cm의 길벡과 매치업하는 시간이 가장 길었지만 역부족을 드러내며 수비에 어려움을 겪었다. 이두원은 8분을 뛰는데 그쳤으며 김보배는 결장했다. 빅맨진의 로테이션이 이뤄지지 않다 보니 선수들의 파울관리에 문제가 발생했고, 하팔이면 도움수비를 자주 가야했던 주포 이현중이 5반칙 퇴장을 당하는 나비효과로까지 이어졌다.그나마 후반에 추격하던 분위기에서도 마줄스 감독은 이해할 수 없는 선수기용으로 오히려 흐름을 스스로 끊었다. 3쿼터 막판에서 4쿼터 초반 한국은 9점 차까지 추격했지만, 마줄스 감독은 문유현과, 에디 다니엘 등을 잇달아 처음으로 투입했다. 이 선수들은 국가대표 경기 경험이 부족한데다 이날 처음으로 경기에 투입된 상황이었다. 여기에 강지훈까지 포함하면 한국은 승부처에서 신인급 선수 세 명이 포진한 라인업이 됐다.하필 이들과 교체된 선수들은 이정현, 이승현, 이현중 같은 대표팀의 핵심 주전들이었다. 만일 특정 상황에서 수비나 리바운드 강화를 위하여 짧고 넣고 빼는 원포인트 교체였다면 이해가 가지만, 마줄스 감독은 4쿼터 초반 이 라인업으로 한동안 경기를 운영했다. 결과적으로 확실한 득점루트가 없었던 한국은 변칙 라인업이 가동되는 동안 야투 난조에 이어 대만의 속공을 허용하며 점수차가 더 벌어졌다.전반적으로 한국 선수들은 이날 유기상을 제외하면 슈팅 감각이 매우 좋지 않았다. 한국은 리바운드에서 45-39로 앞서고도 야투 성공률이 고작 31.5%(23/73)에 그쳤다. 반면 대만은 45.3%(29/64)의 야투율을 기록했다. 마줄스 감독과 이현중도 경기후 인터뷰에서 인정했듯이 선수들이 전반적으로 성급하게 퀵샷이나 터프샷을 남발하며 지난 중국과의 2연전과는 달리 유기적인 팀플레이가 전혀 이뤄지지 않았다.하지만 가장 큰 책임은 결국 마줄스 감독의 경기운영 실패에 있다. 마줄스 감독은 한국농구의 강점인 외곽슛과 트랜지션을 활용한 플레이를 전혀 보여주지 못했다. 선수구성에 맞지않은 어설픈 수비농구 플랜은 초반부터 실패로 돌아갔고, 선수들의 움직임이 좋지 않은 상황에서 전술변화나 작전타임을 통한 빠른 분위기 전환도 제대로 이뤄지지 않았다.라트비아 출신의 마줄스 감독은 지난해 12월 대한민국 농구 국가대표팀의 사상 첫 외국인 감독으로 선임됐다. 유럽 농구의 수준이 세계적으로 높다고 하지만, 동유럽은 한국농구와는 스타일과 문화에서 모두 큰 차이가 있다. 마줄스 감독도 본인의 농구 커리어에서 동유럽을 벗어난 것과 성인 국가대표팀을 맡은 것은 모두 한국이 처음이었다. 국제무대에서는 인지도가 그리 높지않은 데다가 최근 지휘했던 팀들에서 연이어 성적부진으로 경질당하는 등 하락세를 걷고 있었다.농구협회는 지난해 안준호 전 감독과의 재계약 포기 이후, 새로운 감독을 물색해왔지만 감독 공모에 지원한 농구인들은 거의 없었다. 대표팀을 맡을 만한 자격을 갖춘 국내 지도자풀이 좁고, 외국인 감독을 영입하기에도 부족한 예산과 한국대표팀의 전력이 그리 뛰어나지 않은 상황속에서 영입할수 있는 선택의 폭이 좁았다.마줄스 감독의 영입은, 감독 본인과 대한민국 농구협회 서로에게 리스크가 큰 모험수였다.결과적으로 마줄스 감독은 첫 경기부터 수많은 불안요소들을 드러내며 자신을 바라보는 의구심을 지우지 못했다. 더구나 다음 상대인 조 1위를 다투는 일본과의 한일전이다. 대표팀은 이제 오키나와로 이동해 3월 1일 '삼일절'에 일본을 상대한다.첫 경기 패배의 충격이 가볍지 않은 가운데, 만만치 않은 전력의 일본을 상대로 또 한번 대만전 같은 내용과 결과가 나온다면, 마줄스 감독은 부임 초반부터 입지가 걷잡을 수 없이 위태로운 상황에 몰릴수 있다.