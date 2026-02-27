고아성 "첫 멜로가 '파반느'라 다행... 내 안의 어두움 마주했어요"

▲고아성 배우 넷플릭스

- 극장이 아닌 넷플릭스로 공개된 소감은.

"넷플릭스를 통해 공개되는 작품도 처음이다. OTT 공개 시스템만 가능한 체계라 새로운 마음으로 다가갈 수 있었다. 극장 영화 시스템과는 다른 체계를 경험해 보는 기회였다. 전 세계에 동시 공개되니까 여러 메시지를 받을 수 있었다. 한 태국의 시청자가 '제 안의 미정을 발견할 수 있었다'는 말에 큰 용기를 얻었다. 다만 GV가 없어 한국 관객과 만나지 못해 아쉬운데, 특별 상영 정도를 할 수 있는지 관계자를 졸라 보고 싶다. (웃음)"



- 경록과 미정은 함께 할 때 독특한 분위기를 풍긴다. 경록 역의 문상민과 호흡은 어땠나.

"감독님과 리딩 중에 경록의 얼굴이 또렷하게 각인되었던 게 떠오른다. 오랜 시간 혼자만 연습했던 대사를 경록이 채워주니 감격했다. 경록은 쓸쓸함과 차가운 눈빛 안에 불타는 열정을 품은 속 깊은 친구였고, 그 에너지를 고스란히 전달받았다.



현장에서는 일부러 거리를 두어 최근에야 그가 유쾌한 성격이라는 걸 알게 되었다. 촬영하면서는 경록과 실제 사랑에 빠진 듯한 마음이 들었다. 개인적으로 심쿵 했던 건 짧게 몽타주 신으로 지나갔던 경록과 미정의 데이트 장면이다. 밤새워 편의점 앞에서 웃음꽃을 피우고 첫차를 타고 일하러 갔는데 지하 창고로 경록이 찾아온다. 슬로모션으로 찍혔지만 촬영할 때는 리얼타임이잖나. 그런데 이상하게도 기억 속에는 멀리서 미정을 바라보는 잔상으로 남아 있다. 촬영이 끝난 지금까지도 가슴이 저릿하고 경록이 어른거린다."



- 이종필 감독과 두 번째다. 재회한 소감은.

"한 감독님과 재회한 경험이 처음은 아니다. 저를 다시 찾아 주실 때가 굉장히 기쁜데, 다음을 기대하게 해주었나 싶어서 더 잘하고 싶은 마음이다. 이종필 감독님과는 생각보다 친하지 않다. (웃음) 적당한 거리감과 긴장감을 유지하면서 작업하는 관계다. 살갑고 친하게 지내는 분들을 보면 약간의 질투도 생기지만.. <파반느>처럼 세상의 속도에 맞추지 않고 감독님과 저만의 긴장감으로 계속 가고 싶다. 참고로 개봉을 앞둔 <극장의 시간들>이란 영화에서 영화감독 역할을 맡았다. 화면에는 등장하지 않고 목소리만 대부분 들어가는데 그동안 만난 감독님들의 성대모사나 모멘트를 흉내 냈다. 그 속에 이종필 감독님이 상당히 많은 부분을 차지하고 있다. (웃음)"



- 후반부 아이슬란드 여행 장면, 초원을 달리는 인디언 장면이 인상적이다. 촬영 비하인드가 있다면.

"이런 촬영은 처음이었다. 일반적으로는 장소가 정해지고 촬영에 들어가는데 헌팅 후 바로 감독님과 촬영을 시작했다. 이렇게 촬영해도 되나, 스태프와 함께 가지 못해 미정의 모습이 유지될까, 걱정했던 장면이다. 그리고 보셨는지 모르겠지만 미정의 앞니 하나가 어긋나 있다. 그것만은 유지하고 싶어서 치아 장치를 혼자 끼면서 나름의 준비를 했다. 인디언 장면은 다양한 해석이 있길 바라면서 촬영했다."



- 첫 멜로 작품으로 <파반느>를 선택하며 새로운 모습을 선보였다. 어떤 의미로 남을까.

"아직 <파반느>의 감정이 지속되는데, 다음번에는 가벼운 멜로에 도전하고 싶다. 영화를 통해 많은 것을 배웠다. 특히 이종필 감독님이 삼각 구도를 좋아한다. <삼진그룹 영어토익반>을 통해서는 한 시절의 우정과 연대감을, <파반느>의 경록과 요한을 통해 행복함을 느꼈다. 요즘은 <파반느> 후기를 즐겨보는 중이다. 본인의 청춘을 일깨워 주었다는 리뷰에 기분 좋은 행복감을 챙긴다. 사실 모든 편집을 마쳤다고 들었을 때 제가 할 수 있는 게 없어서 놀랐다. 10년의 종지부를 찍는구나 싶어 우울감이 컸다. 떠나보내야 하는데 가슴 저린 상사병이 남아 있어 이걸 어째야 하나 걱정했다. 막상 영화가 공개되고 나니 저랑 비슷한 감정을 공유해 주시는 분들이 많아서 해소되었다. <파반느>는 앞으로도 평생 저와 함께하는 작품이 될 것 같다."





