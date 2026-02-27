평단 호평 받고도 흥행 참패한 시리즈 '28년 후 : 뼈의 사원'

분노 바이러스에 점령당한 세계. 유럽 대륙은 바이러스 창궐을 진압하는 데 성공했지만, 영국은 그러지 못했다. 그렇게 영국은 완전히 격리된다. 28년이 흐른 뒤, 홀리 아일랜드에서 공동체 생활을 하는 12살 소년 스파이크는 병에 걸린 엄마를 치료하기 위해 본토에 홀로 생존해 있다는 의사 켈슨을 찾아 나선다.
그에게서 죽음의 의미를 깨달은 스파이크는 집으로 돌아가려 하지만 감염자 무리와 맞닥뜨린다. 절체절명의 순간, 정체불명의 생존자 집단 '지미스'에게 구조돼 그들의 일원이 된다. 하지만 곧 후회한다. 지미스는 지미 크리스털이 이끄는 컬트 집단으로, 악마를 숭배하며 죽음이 곧 구원이라는 복음을 전파한다. 그들은 사람과 감염자를 가리지 않고 무자비하고 잔인하게 죽이고 다닌다.
한편 켈슨은 자주 마주치는 알파 감염자, 즉 우두머리 감염자 '삼손'과는 말이 통할지도 모른다는 희망을 품는다. 그는 목숨을 건 모험을 감행한다. 과연 그들은 친구가 될 수 있을까. 그리고 스파이크는 지미스에서 탈출할 수 있을까. 지미 크리스털은 어떤 이유로 컬트의 리더가 되었을까.
'악의 본질'과 '죽음'을 향한 질문
영화 <28년 후: 뼈의 사원>은 '28일 후' 시리즈의 네 번째 작품이자 '28년 후 트릴로지'의 두 번째 작품이다. 시리즈 전반을 총괄해 온 대니 보일과 알렉스 가랜드 콤비가 이번에도 감독과 각본, 기획, 제작 등 여러 방면에서 깊이 관여했다. 덕분에 시리즈는 오랜 시간이 흘렀음에도 방향을 잃지 않고 제 궤도를 유지할 수 있었다.