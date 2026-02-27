평단 호평 받고도 흥행 참패한 시리즈 '28년 후 : 뼈의 사원'

소니 픽처스 코리아

영화 <28년 후: 뼈의 사원>의 한 장면.<28년 후: 뼈의 사원>은 아포칼립스 이후 28년이 지난 시점에서 시작된다. 앞서 <28일 후>, <28주 후>에 이어 의도적으로 '28'이라는 숫자를 맞춘 셈이다. 12살에 불과한 스파이크는 이전 세계를 경험하지 못한 세대다. 더구나 영국만이 분노 바이러스에 점령돼 고립됐다는 설정은, 제2차 세계대전 당시 유럽 대륙이 히틀러와 파시스트 세력에 점령됐지만 영국이 홀로 버텨냈던 역사와 대비되는 안티테제처럼 읽힌다.그렇다. 인류는 불과 100년도 채 되지 않은 지난 세기에 아포칼립스를 경험했다. 전 세계적으로 셀 수 없이 많은 사람이 목숨을 잃었다. 그리고 21세기 초, 불과 몇 해 전에도 코로나19 팬데믹이라는 미증유의 위기를 겪었다. 우리는 이미 포스트 아포칼립스를 경험했고, 여전히 그 연장선 위에 서 있다. 그 세계에는 다양한 형태의 죽음이 상존한다. 역설적으로 죽음은 흔해지고, 삶은 더욱 고단해진다.지미 크리스털은 '악의 본질'을 들여다보는 장치로 기능한다. 그의 몸짓과 표정, 차림새는 실제 인물 지미 새빌을 연상시킨다. 생전 영국인의 사랑을 한몸에 받았던 방송인이자 자선가였지만, 사후 드러난 최악의 성범죄로 인해 완전히 추락한 인물이다.'악마의 소행'이라 불릴 만큼 충격적이었던 지미 새빌의 행적은 극 중 지미 크리스털의 악행으로 변주된다. 감염자를 처단하는 선행을 가장하면서도, 서로를 죽이고 아무 죄 없는 일가족을 도륙하는 만행까지 서슴지 않는다. 문제는 거기에 합당한 이유가 없다는 점이다. 그들에게는 이 세계를 구원할 '올드 닉'이라는 사탄의 명령과, 죽음이야말로 축복이라는 왜곡된 신념만이 존재한다.