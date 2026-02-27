한화의 강백호, KIA 시절 최형우만큼 해줄까?

한화 이글스

한화 이글스가 야심차게 영입한 강백호는 대반격의 신호탄이 되어줄 수 있을까?강백호(27, 우투좌타)의 한화 이글스행은 단순한 전력 보강을 넘어 구단의 방향성을 선언했다고 봐도 무리가 아니다.한화는 오랜 기간 리빌딩과 전력 보강을 반복해왔지만, 이번 영입은 "지금 당장 승부하겠다"는 메시지에 가깝다. 중심 타선에 확실한 해결사를 세워 공격력을 극대화하겠다는 전략이다.이 장면은 2016년 겨울로 시계를 돌리게 한다. 당시 FA 최대어였던 최형우는 거액 계약으로 삼성 라이온즈를 떠나 KIA 타이거즈 유니폼을 입었다.그 선택은 곧바로 결실로 이어졌다. 2017년 KIA는 통합 우승을 차지하며 '돈값'을 했다는 평가를 받았다. 서로에게 제대로 윈윈이 됐다고 할 수 있다.강백호 역시 리그를 대표하는 좌타 거포다. 출루와 장타를 겸비한 타자이며, 한 방으로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 파괴력을 갖췄다.거액 계약에 대한 부담은 분명 존재하지만, 구단이 기대하는 것은 단순한 홈런 숫자가 아니라 팀 공격의 구조 자체를 바꾸는 영향력이다. 강백호라면 가능하다고 판단했기에 한화는 거금을 아낌없이 투자했다.두 선수의 공통점은 분명하다. 수비 기여도는 평균 수준이거나 그 아래로 포지션 유연성이 크지 않지만, 타석에서 만들어내는 생산성은 리그 최상위권이라는 점이다. 최형우가 좌익수와 지명타자를 오가며 공격에 집중했던 것처럼, 강백호 역시 1루수 혹은 지명타자로 기용되며 방망이에 무게를 둘 가능성이 크다.현대 야구에서 수비 지표의 중요성은 계속 강조되고 있다. 그러나 KBO리그 특성상 확실한 중심 타자 한 명이 만들어내는 체감 효과는 여전히 크다. 상대 배터리의 투구 패턴이 달라지고, 앞뒤 타자의 성적까지 상승하는 '라인업 보호 효과'가 발생한다.최형우는 KIA 이적 후 꾸준한 3할 타율과 20~30홈런급 생산력으로 팀 타선의 중심을 지켰다. 단순한 장타자에 그치지 않고, 클러치 상황에서 해결사 역할을 수행하며 '우승 청부사'라는 별명을 얻었다.강백호 또한 출루 능력과 장타력을 겸비한 유형이라는 점에서, 한화 타선 전체의 효율을 끌어올릴 카드로 평가된다.