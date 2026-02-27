돌아온 K리그, 오는 주말부터 9개월의 대장정

baraida on Unsplash

자료사진겨울잠에서 깨어나 따뜻한 봄 기운이 만연하고 있다. 2026시즌 K리그가 오는 주말부터 9개월의 대장정에 오른다.28일 오후 2시 인천축구전용경기장에서 열리는 인천 유나이티드와 FC 서울의 K리그1 공식 개막전을 시작으로 12개팀이 열띤 레이스를 펼친다.올 시즌 K리그1은 33라운드에 걸쳐 10월 24일까지 정규리그를 진행하며, 2026 북중미 월드컵이 열리는 5월 말부터 7월 초까진 리그가 중단된다.정규리그 이후에는 스플릿 제도로 운영된다. 6개팀씩 각각 파이널A, 파이널B로 나뉘어 팀당 5경기를 치른다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 티켓은 총 3장이 배분되며, K리그1 우승팀과 코리아컵 우승팀은 본선에 직행한다. K리그1 2위는 ACLE 플레이오프에 진출한다.2026시즌 K리그 개막을 앞두고, 간단하게 4개의 키워드 정리했다.올 시즌 K리그는 1부 12개, 2부 17개로 총 29개 구단이 참가한다. 1부는 기존과 동일하지만 내년부터 14개팀으로 확대된다.이에 승강 방식이 변경됐다. 올 시즌을 끝으로 김천 상무의 연고협약이 만료되면서 자동 강등이 확정된 상황이다. 이에 K리그1은 김천 상무를 제외한 최하위 1개 팀만이 승강 플레이오프(PO)로 밀려난다. K리그2는 최대 4개 팀까지 승격할 수 있는 기회가 생겼다.아무래도 K리그1에서 강등의 위험은 이전 시즌보다 크게 줄어든 게 사실이다. 통상적으로 리그 잔류를 위해 수비적이고 소극적인 경기를 운영한 팀들이 많았던 것을 감안하면 올 시즌은 좀 더 개성있고 공격적인 축구를 기대할 수 있을 전망이다.외국인 선수와 K리그 22세 이하(U-22) 제도의 변화도 신선한 바람을 불러일으킬 것으로 보인다. 1983년 K리그 출범 이후 외국인 선수 보유 한도가 폐지된 것은 올해가 처음이다. 하지만 경기 출전은 K리그1 5명, K리그2 4명으로 제한된다. 그리고 27년 만에 외국인 골키퍼 등록 금지 규정도 폐지됐다. 올 시즌부터 외국인 골키퍼를 볼 수 있게 됐다. K리그1은 U-22 선수 출전 여부와 상관없이 경기 중 5명을 교체할 수 있게 됐으며, 경기 엔트리에는 2명 이상이 포함돼야 한다.전북은 지난 몇 년 간 부진을 딛고, 2025시즌 K리그 통산 10회 우승을 달성했다. 전북의 우승 DNA가 다시 부활한 것이다. 코리아컵까지 제패하며 2관왕에 올랐지만 거스 포옛 감독이 팀을 맡은 지 1년 만에 결별했다.이뿐만 아니라 은퇴한 레전드 최철순을 비롯해 권창훈(제주), 박진섭(저장), 송민규(서울), 전진우, 홍정호(수원) 등 주전급 자원들이 대거 떠났다.전북은 지난해까지 김천 상무를 이끌었던 정정용 감독을 선임해 2026년을 준비했다. 겨울 이적 시장 기간 동안 보강에도 소홀히 하지 않았다. 모따, 박지수, 오베르단, 김승섭, 변준수 등 전 포지션에 걸쳐 영입을 마쳤다.전북은 지난 21일 열린 K리그 슈퍼컵에서 대전하나시티즌을 2-0으로 제압하며 우승컵을 들어올렸다. 올 시즌에도 강력한 우승후보 1순위임을 증명했다.지난 시즌 2위로 성공적인 한 해를 보낸 대전은 황선홍 감독의 지도 아래 첫 우승을 노린다. 대전은 올 겨울에도 큰 손이었다. 울산HD에서 우승을 경험한 엄원상, 루빅손을 비롯해 디오고, 주앙 빅토르, 하창래를 보강하는 등 전북을 넘어서겠다는 각오다.울산 HD는 2022년부터 K리그 3연패의 신화를 창조했지만 지난 시즌에는 밑바닥까지 추락했다. 두 번의 감독 교체와 이청용의 골프 세리머니 논란 등 어수선한 분위기로 인해 강등 위기에 내몰렸고, 가까스로 9위로 마감하며 잔류에 성공했다.힘들었던 2025년을 뒤로하고, 올 시즌부터는 울산의 레전드 김현석 감독 체제로 새출발선에 선다. 김현석 감독은 무너진 울산을 다시 살려야 하는 중책을 맡은 셈이다. 하지만 K리그 시즌 개막에 앞서 열린 ACLE 리그 페이즈에서는 부진한 경기력 끝에 16강 진출에 실패했다. 멜버른 시티에 1-2로 패했고, 상하이 포트와의 최종전에서는 0-0으로 비겼다.뚜렷한 전력보강이 없었던 점도 불안요소다. 2년간 울산에서 뛰었던 중앙 미드필더 고승범이 수원 삼성으로 이적했다. 울산은 고승범을 보내는 대신 수원으로부터 이민혁과 박우진을 데려왔다.FC 서울은 2024년 초 김기동 감독을 영입해 명가 부활을 외쳤다. 첫 시즌 4위로 ACLE 진출권을 획득하면서 서울의 봄이 오는듯 보였다. 하지만 2년차인 지난해 롤러코스터를 반복하며 6위에 머물렀다. 특히 서울의 레전드였던 기성용을 중용하지 않으면서 기성용이 시즌 도중 포항으로 이적하자 김기동을 향한 서울팬들의 불만은 극에 달했다.잉글랜드 프리미어리그 출신 린가드마저 겨울에 떠나면서 전력 누수가 컸지만 송민규, 구성윤, 후이즈, 바베츠를 영입한데 이어 핵심 수비 자원이었던 야잔과 재계약을 맺으며 공백을 최소화했다.새 감독들의 도전도 올 시즌 K리그를 지켜보는 관전 포인트 중 하나다. 과거 K리그2를 경험한 후 처음으로 K리그1에서 나서는 감독은 울산의 김현석, 부천FC1955의 이영민 감독이다. 특히 부천은 올 시즌 처음으로 K리그1에 나선다. 개막전 상대는 디펜딩 챔피언 전북이다. 부천은 K리그1 잔류를 목표로 대장정에 오른다.윤정환 감독은 2024년 강원 돌풍을 이끈 뒤 지난해 K리그2 인천을 맡으며 화제를 모았다. 인천을 1년 만에 승격시키며 다시 K리그1에서 감독 커리어를 이어나갈 기회를 잡았다.제주 SK는 올 시즌 파격적인 감독 선임의 행보를 보였다. 파울루 벤투 전 축구대표팀 감독의 수석코치였던 세르지우 코스타를 영입한 것이다. 감독 경험이 한 차례도 없는 세르지우 코스타의 선임은 큰 모험이지만 뛰어난 훈련 세션과 K리그 선수들의 이해도가 높은 건 장점으로 꼽힌다.또, 이정효 감독은 광주를 떠나 K리그2 수원삼성에서 명가 재건을 위한 대형 프로젝트를 맡았다. 이밖에 K리그2 충북청주FC는 포르투갈 출신 루이 퀸타 감독, 파주 프런티어는 스페인 출신 제라드 누스 감독과 2026시즌에 돌입한다.