사이트 전체보기
"죽지 마시라, 여러분도 할 수 있다"... '한국대중음악상'에 울려 퍼진 말

"죽지 마시라, 여러분도 할 수 있다"... '한국대중음악상'에 울려 퍼진 말

제23회 한국대중음악상, 이찬혁 3관왕, 제니 2관왕... 추다혜차지스 올해의 앨범상

이현파(hyunpa2)
26.02.27 16:23최종업데이트26.02.27 16:42
가스펠부터 한국 전통 무가를 변주한 곡까지 올해 한국대중음악상이 담아낸 2025년 대중음악은 다채로웠다. 지난 26일 서울 마포구 무신사 개러지에서 '2026 제23회 한국대중음악상'이 열렸다.

밴드 추다혜차지스(리더 추다혜, 기타 이시문, 베이스 김재호, 드럼 김다빈)가 앨범 <소수민족>으로 올해의 앨범상을 받았다. 같은 앨범의 수록곡 '허쎄'는 최우수 알앤비 & 소울 노래상의 주인공이 되었다. 2020년 데뷔한 추다혜차지스는 보컬 추다혜를 중심으로 결성된 밴드다. 지난해 발표한 <소수민족>에서는 무당의 노래 '무가'를 덥, 레게, 힙합, 펑크, 알앤비 등 다양한 장르의 음악과 접목하며 전통의 영역을 확장한 시도가 돋보였다.

싱어송라이터 이찬혁은 자신의 두 번째 정규 앨범 < EROS >로 올해의 음반상을 포함해 최우수 팝 음반상, 최우수 팝 노래상('멸종위기 사랑') 등 3개의 트로피를 거머쥐었다. 가스펠과 80년대 신스팝을 빌려 사랑을 노래한 이 앨범은 지난해 음악 팬들과 전문가의 일치된 찬사를 받았다. 이찬혁은 시상식 현장에 참석하지 못했지만, 사전에 준비한 익살스러운 수상소감 영상으로 시청자들의 웃음을 자아내기도 했다.

2022년 데뷔 후 꾸준한 성장세를 거듭하면서 Z세대의 록스타로 거듭난 싱어송라이터 한로로는 올해의 음악인상을 받았다. 한로로는 죽고 싶어하는 10대들의 이야기를 다룬 동명의 소설 <자몽살구클럽>과 EP <자몽살구클럽>을 연계해서 발표했다. 베이스를 들고 노래하는 싱어송라이터 우희준은 청춘의 수치심과 불안 등의 감정을 노래한 앨범 <심장의 펌핑은 고문질>로 최우수 신인 아티스트상 등 두 개의 트로피를 거머쥐었다.

래퍼 식케이와 프로듀서 릴모쉬핏은 랩 & 힙합 음반상과 노래상을 모두 휩쓸었다. 한국적인 레이지 음악에 대한 대안을 제시한 이들의 앨범 < K-FLIP >은 지난해 한국 힙합 최대의 사건으로 손꼽힌다. 포크 뮤지션 권나무는 최우수 포크 음반상과 최우수 포크 노래상을 모두 받으며 2관왕이 되었다. 제니는 최우수 케이팝 음반(Ruby)와 최우수 케이팝 노래상(Like Jennie)을 받았다. 한국을 대표하는 전자음악 뮤지션 키라라는 2017년 시상식 이후 9년만에 다시 일렉트로닉 음반상을 수상했다. 키라라의 제자인 MELKI가 올해의 일렉트로닉 노래상을 받아 그 의미가 더 깊었다. 최우수 록노래상 시상에 나선 이승윤이 자신의 노래에게 트로피를 안기는 진풍경도 연출되었다.

'자살하지 마시라', 진심 전달한 아티스트들

2026 제23회 한국대중음악상에서 일렉트로닉 음반상을 받은 전자음악가 키라라.
2026 제23회 한국대중음악상에서 일렉트로닉 음반상을 받은 전자음악가 키라라.한국대중음악상 유튜브 캡쳐

아티스트들의 수상 소감도 인상적이었다. 올해의 음반상을 받은 추다혜차지스의 추자혜는 "음악을 하면서 스스로를 소수라고 생각하며 살았다"고 고백하는 한편, "강하고 유니크한 소수민족 같은 모든 분들이 이런 좋은 결과를 맺는 날까지 모두 모두 행복하게 잘 지내셨으면 좋겠다"는 메시지를 전했다.

"지난 시상식(2017년) 때는 어떤 단어 하나를 말하지 못했다. 그 한 단어를 말하지 못한 것이 마음고생이었다. '트랜스젠더'. 트랜스젠더가 만든 앨범이 올해의 일렉트로닉 앨범이다. 트랜스젠더 여러분 세상 밖으로 나오시라. 울지 마시라. 죽지 마시고 여러분도 할 수 있다. 저도 할 수 있다." - 키라라

9년 만에 일렉트로닉 음반상을 받은 전자음악가 키라라는 트랜스젠더들에게 연대하는 소감과 함께 박수를 받았다(키라라는 커밍아웃한 트랜스젠더 여성이다). 올해의 음악인으로 지명된 한로로는 앞선 키라라의 수상 소감을 언급하며 "사랑하는 사람들이 죽지 않았으면 해서, 그런 마음으로 진심을 다해 <자몽살구클럽>을 만들었다"는 진심을 전했다. 한편 공로상은 밴드 송골매에게 수여되었고 밴드의 주축인 배철수와 구창모가 직접 무대 위에 올랐다.

2004년 시작된 한국대중음악상은 상업성, 차트 성적보다 음악성을 기준점에 두는 국내 유일의 종합 대중음악 시상식이다. 월간 재즈피플의 김광현 선정위원장을 비롯해 음악평론가, 에디터, 기자 등 47명의 선정위원이 후보와 수상자를 선정했다.

제23회 한국대중음악상 수상 결과

올해의 음반 : 추다혜차지스 [소수민족]
올해의 노래 : 이찬혁 '멸종위기사랑'
올해의 음악인 with DAZED : 한로로
올해의 신인 with 카카오창작재단 : 우희준

최우수 록 음반 : Wah Wah Wah, 놀이도감 [UBUBU]
최우수 록 노래 : 이승윤 'PunKanon'
최우수 얼터너티브 록 음반 : 신인류 [빛나는 스트라이크]
최우수 얼터너티브 록 노래 : 우희준 '넓은 집'

최우수 헤비니스 음반 : 반(baan) [neumann]
최우수 랩&힙합 음반 : 식케이(Sik-K), Lil Moshpit [K-FLIP+]
최우수 랩&힙합 노래 : 식케이(Sik-K), Lil Moshpit 'LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian)'

최우수 알앤비&소울 음반 : 윤다혜 [개미의 왕]
최우수 알앤비&소울 노래 : 추다혜차지스 '허쎄'

최우수 팝 음반 : 이찬혁 [EROS]
최우수 팝 노래 : 이찬혁 '멸종위기사랑'

최우수 케이팝 음반 : 제니 (Jennie) [Ruby]
최우수 케이팝 노래 : 제니 (Jennie) 'like Jennie'

최우수 일렉트로닉 음반 : KIRARA [키라라]

최우수 일렉트로닉 노래 : MELKI 'BODY BREAK'

최우수 포크 음반 : 권나무 [삶의 향기]
최우수 포크 노래 : 권나무 '그렇게, 나도 모르게'

최우수 재즈 보컬 음반 : 말로 [MALO LIVE AT MUDDY]
최우수 재즈 연주 음반 : 임미정 (Mijung Lim) [Impromptu]

최우수 글로벌 컨템퍼러리 음반 : Gray by Silver [Time of Tree (나무의 시간)]

공로상 : 송골매
선정위원회특별상 : CJ문화재단 튠업

2026 제23회 한국대중음악상 수상 결과
2026 제23회 한국대중음악상 수상 결과한국대중음악상


한국대중음악상 이찬혁 한로로 우희준 추다혜차지스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이현파 (hyunpa2) 내방

대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람

이 기자의 최신기사 오아시스, 이번엔 '명예의 전당' 갈 수 있을까?