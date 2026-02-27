"죽지 마시라, 여러분도 할 수 있다"... '한국대중음악상'에 울려 퍼진 말

가스펠부터 한국 전통 무가를 변주한 곡까지 올해 한국대중음악상이 담아낸 2025년 대중음악은 다채로웠다. 지난 26일 서울 마포구 무신사 개러지에서 '2026 제23회 한국대중음악상'이 열렸다.밴드 추다혜차지스(리더 추다혜, 기타 이시문, 베이스 김재호, 드럼 김다빈)가 앨범 <소수민족>으로 올해의 앨범상을 받았다. 같은 앨범의 수록곡 '허쎄'는 최우수 알앤비 & 소울 노래상의 주인공이 되었다. 2020년 데뷔한 추다혜차지스는 보컬 추다혜를 중심으로 결성된 밴드다. 지난해 발표한 <소수민족>에서는 무당의 노래 '무가'를 덥, 레게, 힙합, 펑크, 알앤비 등 다양한 장르의 음악과 접목하며 전통의 영역을 확장한 시도가 돋보였다.싱어송라이터 이찬혁은 자신의 두 번째 정규 앨범 < EROS >로 올해의 음반상을 포함해 최우수 팝 음반상, 최우수 팝 노래상('멸종위기 사랑') 등 3개의 트로피를 거머쥐었다. 가스펠과 80년대 신스팝을 빌려 사랑을 노래한 이 앨범은 지난해 음악 팬들과 전문가의 일치된 찬사를 받았다. 이찬혁은 시상식 현장에 참석하지 못했지만, 사전에 준비한 익살스러운 수상소감 영상으로 시청자들의 웃음을 자아내기도 했다.2022년 데뷔 후 꾸준한 성장세를 거듭하면서 Z세대의 록스타로 거듭난 싱어송라이터 한로로는 올해의 음악인상을 받았다. 한로로는 죽고 싶어하는 10대들의 이야기를 다룬 동명의 소설 <자몽살구클럽>과 EP <자몽살구클럽>을 연계해서 발표했다. 베이스를 들고 노래하는 싱어송라이터 우희준은 청춘의 수치심과 불안 등의 감정을 노래한 앨범 <심장의 펌핑은 고문질>로 최우수 신인 아티스트상 등 두 개의 트로피를 거머쥐었다.래퍼 식케이와 프로듀서 릴모쉬핏은 랩 & 힙합 음반상과 노래상을 모두 휩쓸었다. 한국적인 레이지 음악에 대한 대안을 제시한 이들의 앨범 < K-FLIP >은 지난해 한국 힙합 최대의 사건으로 손꼽힌다. 포크 뮤지션 권나무는 최우수 포크 음반상과 최우수 포크 노래상을 모두 받으며 2관왕이 되었다. 제니는 최우수 케이팝 음반(Ruby)와 최우수 케이팝 노래상(Like Jennie)을 받았다. 한국을 대표하는 전자음악 뮤지션 키라라는 2017년 시상식 이후 9년만에 다시 일렉트로닉 음반상을 수상했다. 키라라의 제자인 MELKI가 올해의 일렉트로닉 노래상을 받아 그 의미가 더 깊었다. 최우수 록노래상 시상에 나선 이승윤이 자신의 노래에게 트로피를 안기는 진풍경도 연출되었다.