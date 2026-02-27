WBC 중계 '올인'한 지상파 3사, 최후의 승자 누굴까?

▲
2026 WBC 중계를 담당한 지상파 3사 중계진KBS, SBS, MBC
세계 야구 최강자를 결정짓는 2026 월드베이스볼 클래식(WBC) 대회가 다음 달 5일(한국시간) 일본, 6일 미국과 푸에르토리코에서 동시에 시작된다.
이번 WBC에는 미국 프로야구 메이저리그에서 활약 중인 스타플레이어들이 각국의 자존심을 걸고 출전해 치열한 경쟁을 예고하고 있다. 한국 역시 류현진(한화), 안현민(KT), 김도영(KIA) 등을 앞세워 일본에서 열리는 1라운드를 넘어 미국 마이애미에서 펼쳐지는 2라운드 진출에 도전장을 내밀었다.
올해 WBC는 예년과 마찬가지로 지상파 3사 동시 중계로 야구팬들을 찾아갈 예정이다. 2026 WBC의 인터넷 및 모바일 중계는 OTT 플랫폼 티빙을 통해서 이뤄진다. 3사 중계의 재전송 및 차체 중계가 병행될 예정이다.
지난 2월 열린 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 중계가 불발되면서 국제적인 이벤트를 아쉽게 놓쳤던 이들 3사로서는 모처럼 치열한 시청률 경쟁을 펼칠 전망이다. 이번에는 어느 방송사가 최후의 승자가 될까?
KBS, 박용택 + 이대형 새 원투펀치 등장