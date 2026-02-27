WBC 중계 '올인'한 지상파 3사, 최후의 승자 누굴까?

KBS

KBS의 2026 WBC 중계진KBS는 가장 먼저 중계진을 확정했다. 기존 박용택 해설위원과 더불어 케이블TV 중계를 통해 야구팬들의 신뢰를 쌓아온 이대형 스포티비 해설위원이 새롭게 호흡을 맞춘다. 여기에 이동근 KBS N 스포츠 캐스터가 가세하는 등 젊은 피 수혈로 타사와의 차별화를 도모했다.이번 대회 중계에 앞서 이들은 <불후의 명곡>에 동반 출연하는가 하면, KBS의 다양한 유튜브 채널에도 모습을 드러내는 등 홍보 활동을 병행하고 있다. 이번만큼은 '야구 중계 = KBS'라는 이미지를 팬들에게 각인시키기 위해 노력을 아끼지 않고 있다.이와 별도로 KBS는 1라운드 대만전(3월 7일), 일본전(3월 8일) 등 주요 경기 당일 프리뷰 쇼도 마련해 시청자들을 자사 채널로 끌어모을 계획이다. 열성 야구팬이자 유튜브 야구 토크쇼 MC로 활약 중인 김구라를 필두로 홍주연 아나운서, 조성환 해설위원(전 두산 감독대행)을 내세워 야구팬들을 사로잡을 예정이다.