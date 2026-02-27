1·2월 평가전 치르며 본선 대비한 멕시코, 홍명보호가 주의해야 할 '측면 공격의 집요함'

본선에서 마주해야 할 멕시코. 이들의 집요한 측면 플레이를 막아내야만 하는 대표팀이다.오는 6월 11일(한국시간)에 미국·캐나다·멕시코에서 열리는 '2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵'이 27일 기준 104일 앞으로 다가왔다. 이번 대회부터 기존 32개국에서 48팀으로 늘어나면서 변화를 맞이한 가운데 11회 연속 본선 진출에 성공한 우리 대표팀도 월드컵 준비에 박차를 가하고 있다.A조에 편성된 홍명보호는 유럽 플레이오프 포트 D(덴마크·북마케도니아·체코·아일랜드)와 남아프리카 공화국 그리고 개최국 멕시코와 한 조에 묶였다. 토너먼트 진출에 있어서 나름 괜찮은 조 편성이라는 평가가 주를 이루는 가운데 강력한 경쟁자인 멕시코는 1월과 2월, 현지에서 평가전을 진행하면서 본선에 대비하고 있는 모습을 보여주고 있다.하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 축구대표팀은 1월에는 파나마·볼리비아를 불러들였고, 2월에는 아이슬란드를 상대로 경기를 펼치며 실력 점검에 나섰다. 결과는 상당히 좋았다. 팀의 핵심 전력인 에드손 알바레스(페네르바체)를 필두로 라울 히메네스(풀럼)·이르빙 로사노(샌디에이고)·산티아고 히메네스(AC밀란) 등이 제외됐으나 3연승을 질주하면서, 호평을 받았다.가장 먼저 지난달 23일(한국시간)에 마주쳤던 파나마를 상대로 1-0 승리를 챙겼고, 볼리비아전서도 똑같은 스코어로 활짝 웃었다. 잠시 해산하며 휴식을 가졌던 이들은 지난 26일 진행됐던 아이슬란드와 평가전서 무려 4골을 기록, 1·2월 진행됐던 평가전 3경기서 모두 승리하는 기염을 토해냈다.비록 해외에서 활약하고 있는 핵심 전력이 제외됐으나 국내 파들 위주로 효과적인 성과를 거두며 월드컵을 확실하게 대비하고 있는 멕시코. 본선에서 이들과 마주하는 홍명보호는 약간의 힌트를 획득할 수 있었다. 이미 지난해 9월 미국 현지서 맞대결(2-2 무승부)을 치르며 전력을 점검했으나 다양한 대비책을 얻을 수는 없었다.또 국내 팬들 사이에서 알려진 해외파들과는 다르게, 현지 리그에서 뛰는 자원들의 정보는 사실상 전무했기에 이번 1월과 2월에 진행된 평가전은 우리 대표팀에 굉장한 귀중한 정보가 될 수 있었고, 확실한 강점과 약점을 깨닫는 데 성공했다. 아기레 감독의 지휘 아래 멕시코는 기본적으로 측면 플레이를 상당히 즐겨하는 패턴을 보여주고 있다.5-3-2 전형을 1 옵션으로 활용하는 이들은 후방에서 빌드업할 때 넓게 포진하여 다이렉트한 패스 플레이를 사용하는 모습이다. 또 2-5 구조를 형성하는 이들은 중앙에 자리하고 있는 미드필더·최전방 공격수를 향해 과감한 롱볼 패스와 전진 패스를 넣으면서, 공격적인 플레이를 보여줬다.여기서 빌드업 플레이가 유연하게 연결되면 중앙이 아닌 양 측면으로 향하는 패스를 넣으며 상대를 공략하는 모습을 선보인다. 측면 길이 막히게 되면 반대편으로 전환하는 패턴도 상당히 인상적이었고, 이따금 때리는 중거리 슈팅도 상당히 위협적이었다. 특히 하프 스페이스에서 만드는 패턴은 홍명보호가 가장 신경 써서 막아야만 하는 플레이다.이는 파나마전에서 가장 잘 나타났다. 후반 48분 보여준 삼자 패스를 통해 상대 자책골을 유도한 플레이는 인상적이었다. 당시 페널티 박스 안에 파나마 수비진이 무려 9명이 자리하고 있었지만, 멕시코는 단 4명이 효과적인 패스를 통해 득점을 기록하며 포효했다. 또 아이슬란드전에서도 이런 패턴은 상당히 돋보였다.전반 21분 리차드 레데즈마의 선제골 당시에도 좌측면 크로스에서 파생됐고, 두 번째 득점을 기록한 아르만도 곤살레스가 추가 득점을 기록할 때도 측면 컷백을 통해 만들었다. 파나마·아이슬란드전서 시도한 크로스 횟수가 각각 9번이나 될 정도로 집요하게 상대 측면과 하프 스페이스를 파고드는 모습을 보여줬고, 이는 본선에서 특히나 조심해야 할 패턴으로 자리했다.또 우리가 볼을 점유할 때도 주의할 점이 포착됐다. 바로 강력한 압박 체계가 돋보였던 것. 아기레 감독은 멕시코 대표팀 부임 후 마요르카 시절 즐겨 사용했던 투 톱 체제가 아닌, 최전방에 3명의 선수를 놓고 압박하는 형태를 구사하고 있다. 상대가 후방 빌드업을 시도하면 앞에 자리하고 있는 3명이 강력하게 달려들면서 볼을 끊어내고자 시도하는 모습을 보여줬다.대표적인 장면으로는 아이슬란드전에서 보여준 마지막 득점 장면이다. 3-0으로 앞서고 있었던 상황 속 공격형 미드필더 브라이언 구티에레즈는 상대 중앙 수비수가 트래핑 실수를 하는 즉시, 기다렸다는 듯이 볼을 가로채 역습 진행 후 침착하게 쐐기 득점을 터뜨리며 환호했다. 후방에서 안정적인 빌드업을 중요시하는 홍명보호의 주의가 필요한 부분이다.그렇다고 약점이 없는 것은 아니다. 압박을 시도할 때 높은 수비 라인이 형성되면서 뒷공간이 많이 노출되고 이를 통해 위험한 장면이 많이 연출됐다. 특히 지난해 9월에는 오현규가 이를 적극적으로 이용하며 후반 29분 역전 골을 터뜨리기도 했다. 멕시코는 이번 평가전서 3경기 무실점을 기록했지만, 10월·11월 평가전 4경기서는 총 7골을 내주며 불안한 모습을 보여줬다.결과적으로 멕시코와의 맞대결에서 승점 3점을 따낼 가능성을 높이기 위해서 대표팀은 측면 플레이를 확실하게 막아내고, 뒷공간을 적극적으로 활용할 수 있는 플레이를 선보이는 게 최종 목표다. 속도감이 있는 자원인 황희찬·손흥민·오현규 등의 활용성을 높여야만 하며, 기회 창출에 능한 이재성·이강인·황인범의 패스 능력을 살릴 수 있는 패턴도 준비해야만 한다.한편, 멕시코 대표팀은 내달 3월 평가전 일전서는 유럽 전통 강호 포르투갈과 벨기에를 상대로 담금질에 나서게 된다.