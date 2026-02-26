'흥부 듀오' 드니 부앙가, 숱한 이적설 끝에 전격 재계약 체결

MLS LAFC

손흥민과 함께 메이저리그사커(MLS)를 폭격하며 '흥부 듀오' 중 한 축으로 자리한 드니 부앙가가 로스앤젤레스 FC(LAFC)와 전격 재계약을 체결했다.미국 프로축구 MLS LAFC는 26일 공식 홈페이지를 통해 "드니 부앙가와 2028년까지 지정 선수 자격으로 재계약을 체결했다. 2028년까지이며 1년 옵션이 있다"라며 "부앙가는 지명 선수(Designated Player) 자격을 유지하게 된다"라고 발표했다.LA와 재계약을 택한 부앙가는 "구단이 저에게 보여준 신뢰에 감사드린다"라며 "처음부터 저와 제 가족은 LA에서 편안함을 느꼈다. 이 클럽과 팬들을 대표하여 유니폼을 입을 때마다 영광을 느낀다. 우리가 함께 만들어가는 거에 대한 믿음을 가지고 있고, 계속해서 발전하고, 이 클럽이 더 높은 곳으로 도약할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 의지를 다졌다.LA와 전격 재계약을 택한 부앙가는 1994년생 가봉 출신으로 현재 전성기를 구가하고 있는 자원 중 한 선수다. 2014-15시즌 로리앙 B팀에서 모습을 드러낸 그는 로리앙 A팀-스트라스부르-투르-님-생테티엔을 거쳐 2022년 LA에 입성했다. 입성 첫해 10경기에서 3골에 그치면서 아쉬운 모습이었지만, 이듬해 기량을 완벽하게 만개했다.2023시즌에는 리그 36경기에 나서 25골 6도움으로 생애 첫 MLS 득점왕을 수상했고, 북중미 챔피언스컵에서도 8경기에 나서 7골 3도움을 기록하며 펄펄 날았다. 이어 이듬해에도 48경기서 28골 15도움으로 압도적인 기량을 선보이며 팀 에이스로 자리했고, 지난 시즌에도 리그에서 26골을 터뜨리며 리오넬 메시에 이어 개인 득점 2위에 이름을 올렸다.이처럼 LA에서 '왕'으로 자리한 부앙가는 지난 시즌 여름에 합류한 대한민국 대표 공격수 손흥민과 찰떡 궁합을 선보이며 국내 팬들에게 이름을 각인하기도 했다. 본래 최전방 공격수로 자리하고 있던 가운데 손흥민이 팀에 들어오면서 포지션 이동을 감수해야 했다. 중앙에서 측면으로 이동했던 그는 불편할 수 있었으나 우려를 불식했다.좌측면에 자리한 부앙가는 중앙에 자리한 손흥민과 환상적인 호흡을 선보이면서 상대 팀들을 파괴하기 시작했고, 특히 8월 말부터 10월 초까지 손흥민과 부앙가는 18골을 합작, MLS 역사상 최다 연속 득점 기록을 세웠다. 또한 두 선수 덕분에 LA는 MLS 역사상 최초로 3경기 연속 해트트릭을 달성한 팀이 되기도 했다.특히 부앙가가 지난해 정규 라운드에서 터뜨린 24골 중 11골은 손흥민이 합류한 직후 터뜨렸으며, 또 5번의 도움을 받으며 환상적인 궁합을 자랑했다. 시즌이 종료될 무렵, 이들은 플레이오프를 포함해 MLS 전체에서 분당 공격 포인트 상위 5위(손흥민·68.9분<2위>, 부앙가·81.8분<5위>) 안에 들었다.이처럼 MLS 입성 후 꾸준한 기량으로 본인의 이름을 알린 부앙가는 이번 프리시즌에서 이적설에 시달렸다. 브라질 명문 플루미넨세를 비롯해 리오넬 메시가 활약하는 인터 마이애미와 강력하게 연결됐고, 실제로 팀을 떠난다는 매체들의 보도가 연이어 나오기도 했다.스페인 현지 매체 <아스>는 3일(한국 시각) 보도를 통해 "부앙가는 LAFC가 만족할 만한 제안을 받을 시, 이번 겨울에 팀을 떠날 가능성이 있다"라며 "소식통에 따르면 LAFC는 오랜 기간 부앙가와 동행을 고민했고, 1,500만 달러(약 217억 원) 안팎의 이적료가 입금된다면 이적을 허용할 의향이 있다"라고 하기도 했다.이처럼 이적설에 휘말렸던 부앙가였지만, 그의 선택은 재계약을 해 LA와 의리를 지키는 것이었다. 동행을 이어가고 있는 그는 이번 시즌 4년 만에 MLS에서 우승을 바라보고 있다. 2022년 여름, 프랑스 무대를 떠나 LA에 합류했던 부앙가는 반 시즌을 뛰면서 MLS 통합 챔피언을 이뤄내는 기염을 토해냈다.당시 구단 전설인 카를로스 벨라와 세계적 축구 스타 가레스 베일(은퇴)과 함께 공격의 축을 이뤘던 부앙가는 결승전에서 필라델피아를 격파하며 생애 첫 트로피를 손에 넣으면서 포효했다. 기세를 이어 2023년에도 결승에 오르며 2연속 챔피언에 도전하는 그림을 만들었지만, 아쉽게도 콜럼버스에 패배하면서 준우승에 머물렀다.LA 입단 후 2시즌 연속 챔피언 근처에 갔던 부앙가였지만, 다소 거리가 멀어진 모습을 보여주고 있다. 2024년에는 MLS 플레이오프 8강에서 시애틀 사운더스에 패배하며 우승의 꿈을 접어야만 했고, 직전 시즌에도 밴쿠버에 덜미가 잡히면서 고개를 숙여야만 했다. 개인적으로는 상승 곡선을 그리고 있었지만, 팀이 잘 풀리지 않았던 것.4년 만에 MLS 통합 챔피언을 원하는 가운데 이번 시즌 출발이 상당히 좋다. 지난 18일(한국 시각)에 열렸던 올해 첫 공식전이었던 레알 에스파냐와의 2026 북중미 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 해트트릭을 기록했고, 리그 공식 개막전에서도 이적설이 연결됐던 인터 마이애미를 상대로 1골 1도움으로 환상적인 공격력을 자랑했다.특히 최고의 '파트너'인 손흥민과의 호흡도 여전한 모습을 보여주면서 리그 챔피언 복귀에 대한 기대감을 높이고 있는 상황.LAFC는 내달 1일(한국 시각) 휴스턴으로 건너가 휴스턴 다이너모FC와 리그 2라운드 일전을 치르게 된다.