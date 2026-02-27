사이트 전체보기
'성장형 배우' 김소혜, 호텔 인턴 직원으로 변신

[프리뷰] 28일 첫 방송되는 jtbc 주말드라마 <미혼남녀의 효율적 만남>에 출연하는 김소혜

양형석(utopia697)
26.02.27 17:54최종업데이트26.02.27 17:54
지난 2016년 "당신의 소녀에게 투표하라"는 슬로건으로 방송된 걸그룹 서바이벌 오디션 <프로듀스 101>은 국내외 50여 개 기획사에 소속된 여자 연습생 101명이 서바이벌을 통해 최종 합격자 11명을 선정하는 프로그램이었다. <프로듀스 101>은 많은 논란 속에서도 큰 화제를 모았고 프로그램을 통해 선발된 11명은 방송이 끝난 후 한 달이 지난 2016년 5월 4일 '아이오아이'라는 이름의 걸그룹으로 데뷔했다.

하지만 결성 단계부터 활동 기간을 정해 놨던 한시적인 프로젝트 걸그룹 아이오아이는 8개월의 짧은 활동 기간을 끝으로 2017년 1월 활동을 종료했다. 멤버들은 각자 소속사로 돌아가 새로운 걸그룹 멤버가 되거나 솔로 가수로 다시 데뷔하기도 했다. 당시 아이오아이 멤버들이 주축이 된 걸그룹은 무려 5팀이나 됐지만 <프로듀스 101> 방송 10주년이 된 현재까지 공식 해체가 되지 않은 팀은 우주소녀가 유일하다.

아이오아이 멤버 11명 중 상당수가 배우로 전향했고 그 중에는 김세정이나 정채연처럼 드라마의 주연으로 활약하는 멤버도 있다. 올해 데뷔 10주년을 맞는 아이오아이는 강미나와 주결경을 제외한 9명이 재결합해 아시아 투어를 개최한다. 그리고 아이오아이 멤버 중 유일하게 가수 활동을 하지 않았던 김소혜는 28일 첫 방송되는 jtbc 주말드라마 <미혼남녀의 효율적 만남>을 통해 먼저 시청자들을 만난다.

아이오아이 활동 끝내고 곧바로 배우 전향

김소혜는 2019년 영화 데뷔작 <윤희에게>로 2개 영화제의 신인상을 수상했다.
만약 <프로듀스 101> 참가자들의 순위를 시청자들의 투표가 아닌 심사위원들의 평가로만 매겨졌다면 김소혜는 초반에 일찌감치 탈락했을 것이다. 실제로 배우 지망생이었던 김소혜는 각 소속사에서 적지 않은 연습생 기간을 거친 다른 참가자들에 비해 가수로서 실력과 재능이 크게 부족했다. 특히 첫 생방송 무대에서는 원더걸스의 <아이러니 Irony> 도입부를 맡았다가 치명적인 가사 실수를 저지르기도 했다.

하지만 김소혜는 많은 실력 논란을 인상적인 성장 스토리와 자신만의 스타성으로 이겨내며 최종 5위로 아이오아이 멤버에 선정됐고 성공적으로 활동을 마쳤다. 그리고 대부분의 아이오아이 멤버들이 활동 종료 후 새로운 가수 활동을 시작한 것과 달리 김소혜는 배우로 전향했다. 김소혜는 2017년 가을 KBS 추석 특집 드라마 스페셜 <강덕순 애정 변천사>에서 주연을 맡으며 본격적으로 연기를 시작했다.

이후 웹드라마에 출연하며 연기 경험을 쌓던 김소혜는 2019년 MBN 드라마 <최고의 치킨>에서 목욕탕 주인에서 치킨집 알바생으로 전락한 서보아 역을 맡았다. 그리고 같은 해 영화 <윤희에게>를 통해 스크린에 데뷔했는데 아이돌 출신 배우가 출연한 퀴어 로맨스 영화라는 점에서 화제가 되기도 했다. <윤희에게>에서 좋은 연기를 보여준 김소혜는 황금 촬영상과 부산영화평론가협회상 신인상을 수상했다.

하지만 <윤희에게> 이후 코로나19가 전 세계를 강타했고 김소혜의 배우 활동도 그리 순탄치 않았다. 2026년을 기준으로 보면 조이현, 이신영, 신승호 등 배우 라인업이 비교적 화려했던 동명 웹툰 원작의 KBS 4부작 청소년 드라마 <계약우정>은 최고 시청률 2.6%에 그치며 주목을 받지 못했다(닐슨코리아 시청률 기준). 2021년에 개봉했던 호러영화 <귀문> 역시 혹평 속에 전국 관객 10만을 채 넘지 못했다.

2022년 연극 <저기요…>에 출연하며 무대 연기를 시작한 김소혜는 그 해 5월 카카오TV를 통해 공개된 웹툰 원작의 OTT 영화 <그녀의 버킷리스트>에서 나인우와 연기 호흡을 맞췄다. 그리고 2023년에는 사라진 천재 여성복서와 냉혈한 에이전트의 승부조작 탈출기를 그린 KBS 드라마 <순정복서>에 출연했다. 하지만 <순정복서>는 0점대 시청률을 찍는 굴욕 속에 2.2%의 시청률로 초라하게 막을 내렸다.

소속사 옮긴 후 연극, 드라마, 아이오아이 재결합까지

1인 기획사로 활동하던 김소혜는 2024년 새로운 회사로 옮긴 후 연극,드라마에 차례로 출연혔다.
아이오아이 활동 시절 아버지가 설립한 1인 기획사 S&P 엔터테인먼트 소속으로 활동한 김소혜는 2024년 정유미와 김민하, 윤경호, 이레, 노재원 등이 속한 배우 전문기획사 눈컴퍼니로 소속사를 옮겼다. 김소혜는 10대 시절부터 아이오아이 출신으로 많은 주목을 받았지만 배우로 크게 성공한 김세정, 솔로가수로 활발하게 활동하는 전소미 등과 비교해 2020년대 들어 활동이 다소 위축된 것도 사실이다.

새 소속사에 들어간 후에도 활동이 뜸했던 김소혜는 작년 연말부터 원더걸스 출신 배우 안소희와 함께 연극 <그 때도 오늘2: 꽃신>에 출연했다. 김소혜는 <그 때도 오늘2: 꽃신>에서 기생과 꿈 많은 여성, 공장노동자, 아픈 엄마를 지키고 싶은 딸까지 혼자 1인 4연을 맡아 열연을 펼쳤다. 지난 22일 약 두 달 간의 서울 공연을 마친 김소혜는 오는 3월 14일 김은혜와 함께 오산에서 공연을 이어갈 예정이다.

사실 김소혜는 연극에 출연하기 전, 이미 6개월 동안 신작 드라마 촬영을 마쳤다. 오는 28일 첫 방송되는 jtbc 주말드라마 <미혼남녀의 효율적 만남>이다. <미혼남녀의 효율적 만남>은 <김과장>과 <런 온>, <신성한, 이혼> 등을 연출했던 이재훈PD의 신작으로 김소혜는 멋진 커리어 우먼이 되고 싶지만 숱한 실수와 통제할 수 없는 상황 속에서 자꾸 위축되고 작아지는 호텔 인턴직원 심새벽을 연기한다.

<미혼남녀의 효율적 만남>에는 한지민이 특급 호텔의 구매팀에서 모든 가자재와 소모품, 식재료의 구매와 검수를 담당하는 멋진 선임이자 정체기인 사랑을 찾기 위해 소개팅에 나서는 이의영 역을 맡았다. <더 글로리>의 전재준,<오징어게임2,3>의 조현주로 유명한 박성훈은 목공 스튜디오를 운영하는 부드러운 남자 송태섭을, 모델 출신 이기택은 이영을 설레게 하는 연하의 연극배우 신지수를 연기한다.

28일 첫 방송되는 <미혼남녀의 효율적 만남>이 오는 4월에 종영하면 김소혜는 곧바로 아이오아이 멤버로 돌아가 서울 콘서트를 준비한다. 작년 연말부터 연극과 드라마, 가수까지 쉼 없이 부지런한 활동을 이어가는 셈이다. 물론 학업 등 개인적인 문제도 있었지만 코로나19를 전후로 본의 아니게 활동이 뜸했던 김소혜가 2026년 상반기부터 활발한 활동을 재개하며 배우로서도 '성장형'임을 보여주고 있다.

김소혜가 출연하는 <미혼남녀의 효율적 만남>은 jtbc가 동계올림픽 폐막 후 처음 선보이는 주말드라마다.
