한 명의 배우가 전하는, 심장을 둘러싼 24시간의 기록

칠흑 같은 어둠 속에서 심장 박동 소리가 들려온다. 곧이어 아직 무대에 오르지 않은 배우의 목소리가 들려온다. 배우는 마일리스 드 케랑갈의 소설 <살아있는 자를 수선하기>의 문장을 하나씩 읽어 내려간다. 드디어 무대에 모습을 드러낸 배우는 서술자가 되어 소설의 이야기를 전하고, 이내 '시몽 랭브르'라는 청년이 되어 서핑을 즐긴다. 오전 5시 50분, 시몽이 파도에 도전하는 시각이다.
이후 펼쳐지는 24시간이 무대 위에서는 100분으로 압축된다. 연극 <살아있는 자를 수선하기>는 케랑갈의 동명 소설을 연출가 에마뉘엘 노블레가 각색했다. 거센 파도에도 굴복하지 않았던 시몽이 불의의 교통사고로 혼수 상태에 빠지고, 장기 이식을 권하는 의사와 혼란스러워하는 부모, 장기 이식 코디네이터와 이식 수혜자 등의 시선이 교차한다.
지난 2월 4일 관람한 이 연극에 등장하는 크고 작은 인물은 총 16명, 여타 연극에 비해서도 그 수가 많다. 하지만 그 많은 인물을 연기하는 배우는 오직 한 명이다. 한 명의 배우는 때론 서술자로 상황을 설명하고, 그때그때 필요한 인물에 분하며 홀로 무대를 지킨다. 심장 박동 소리와 함께 등장한 배우는 파도 소리가 들려오는 마지막 순간까지, 퇴장하지 않는다.