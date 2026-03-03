한 명의 배우가 전하는, 심장을 둘러싼 24시간의 기록

프로젝트그룹 일다

연극 <살아있는 자를 수선하기> 공연 사진시몽은 1959년에 태어났다. 그가 태어난 해에 일어난 수많은 사건 중에 연극이 주목하는 건 사망 기준의 변화다. 이전까지는 장기 기능의 정지가 사망의 기준이 되었다면, 그해 발표된 논문 한 편은 뇌 기능의 정지를 새로운 사망의 기준으로 제시했다. 이에 따라 인공적으로 심장 박동을 유지할 수 있더라도 영구적인 뇌 손상이 있다면, 의사는 사망을 선고할 수 있게 되었다.응급실 의사는 시몽이 사망했다고 단정한다. 혼수 상태, 나아가 뇌사 상태에 빠진 시몽의 죽음을 온갖 의학 용어와 깔끔한 이미지를 통해 설명한다. 하지만 시몽의 부모는 아들의 죽음을 단정할 수 없다. 비록 의식은 없더라도 시몽의 심장이 뛰고 있어서다. 1959년 이전이라면 시몽은 죽지 않은 상태이겠지만, 지금의 시몽은 죽은 상태다.그렇게 연극에서는 여러 관념과 기준이 충돌한다. 그리고 인물들도 충돌한다. 코디네이터는 시몽의 장기 기증을 권하며 장기 기증에 관한 생전 시몽의 의사가 어땠는지 알려 하지만, 부모는 쉽게 입을 열지 않는다.부모의 눈은 소년의 몸을 향해 있지만, 의사나 코디네이터는 소년의 몸을 검사한 데이터를 바라본다. 장기 이식이 결정된 이후 시몽의 심장 이식을 맡은 의사는 저녁에 즐기고자 했던 축구 경기를 제쳐두고 병원으로 출근한다. 수술 후 시몽을 뒤로 하고 의사는 축구 경기 결과를 궁금해 한다. 부모는 제대로 잠들지 못한다.