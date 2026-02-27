오아시스, 이번엔 '명예의 전당' 갈 수 있을까?

▲2026 로큰롤 명예의 전당의 후보자 명단 로큰롤 명예의 전당

한국 음악팬들에게 가장 눈에 띄는 이름은 단연 영국 밴드 오아시스다. 오아시스는 90년대 브릿팝의 부흥을 주도하며 수천만 장의 앨범을 팔았다. 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger' 등 이들이 만든 히트곡의 영향력은 Z세대 사이에서도 유효하다. 2019년에 헌액 자격을 처음 갖춘 오아시스는 2024년, 2025년에도 후보로 이름을 올렸으나 연이어 고배를 마셨다.



밴드의 리드 보컬 리암 갤러거는 여러 차례 로큰롤 명예의 전당에 대한 반감을 드러냈던 바 있다. '정신 나간 곳의 일부가 되지 않다'며 행사 자체를 깎아내렸지만, 한편으로는 '만약 명예의 전당에 헌액된다면 어떻게 하겠느냐'는 질문에 "그곳에 가서 내 인생 최고의 날이라고 말할 것"이라며 양가적인 마음을 보였다. 지난해 재결합 투어인 'LIVE'25'를 문화적 현상으로 만들었던 오아시스의 영향력이 수상 결과에 반영될지에도 관심이 쏠린다.



2019년 명예의 전당에 헌액된 라디오헤드의 에드 오브라이언은 로큰롤 명예의 전당을 두고 "심사 과정이나 축하 공연 등의 과정이 철저히 미국적이며, 쇼 비즈니스적이다"라며 지적한 바 있다. 브릿팝이나 일렉트로니카, 헤비메탈 등 특정 장르에 대해선 유독 박했던 것도 사실이다.



올해 로큰롤 명예의 전당에는 얼터너티브 록부터 힙합, 알앤비, 라틴 팝, 뉴웨이브, 메탈 등 그 어느해보다 다양한 장르의 아티스트들이 나란히 후보로 이름을 올렸다. 로큰롤 명예의 전당은 공식 서명을 통해 "2026년 최종 후보 명단은 로큰롤 명예의 전당 역사상 가장 폭넓은 장르를 아우르며, 수십 년에 걸쳐 음악계에 영향을 미친 아티스트들을 기린다"는 입장을 밝혔다. 로큰롤 명예의 전당의 최종 헌액자는 투표를 거쳐 오는 4월에 발표될 예정이며, 시상식은 올해 가을 클리블랜드 로큰롤 명예의 전당 기념관에서 열릴 예정이다.



