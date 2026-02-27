오사카에서 빛난 영국 록의 미래, '웨트 레그'

▲웨트 레그 오사카 콘서트 Boris Halas

안개처럼 아스라한 무대 효과 사이로 등장한 5인조. 드럼을 꽤나 뒤에 배치하고 양 끝에 일렉트릭 기타 조시 모라바키와 베이스 엘리스 뒤랑이 섰다. 기타도 연주하는 보컬리스트 리안 티즈데일은 종종 드럼 옆 멀티 인스트루멘털리스트 헤스터 체임버스에게 다가가 여성 구성원 간의 우정을 표시했다. 티즈데일에 비해 다른 멤버들이 시각적으로 부각되지 않는 점은 아쉬웠다.



공연장에서 'catch these fists'(캣치 디스 퍼스트)가 울려 퍼졌다. 웨트 레그 고유의 선명한 기타와 후렴구가 살아있는 이 곡은 빌보드 락 에어차트 9위에 올라 미국에서의 지명도를 높였다. "소프트보이(착한 척 하는 나쁜 남자)의 행태를 꼬집는" 1집 < Wet Leg >(2022) 수록곡 'Wet Dream(웨트 드림)'에선 관객의 손뼉으로 함께 위선자를 꾸짖었다.



그룹의 상징과도 같은 티즈데일이 진두지휘에 나섰다. 유혹과 포효를 넘나드는 도발적인 몸짓은 조곤조곤한 말씨, 도중 차를 마시는 모습과 반전 매력을 자아냈다. 이두박근을 드러내는 시그니처 자세도 빼놓지 않았다.



유려한 선율의 'pokemon(포켓몬)'과 다른 곡들에 비해 상대적으로 보드라운 'davina mccall(다비나 매콜)'이 완급을 조절했다. 영국 텔레비전 쇼 진행자 다비나 매콜(Davina McCall)의 명대사 "널 만나러 갈 거야(I'm Coming to get You)를 인용한 이 곡처럼 일상의 경험을 모태로 자연스럽고 공감대를 쌓는 노랫말이 웨트 레그의 특징이다. 이후 연인관계에 관한 직설적이고 가감 없는 스토리텔링이 이어졌다.



전체적인 음향은 아쉬웠지만 왜 이 밴드가 이토록 전 세계적으로 화제 되고 , < Wet Leg(웨트 레그) >을 통한 2023년 '최우수 얼터너티브 음반'을 비롯해 그래미상을 3차례나 수상했는지 알 수 있는 시간이었다. 포스트 펑크의 날카롭고 어두운 골자는 갖추되 캐치한 멜로디와 팝적 문법이 대중성을 확보했고 리안 티즈데일의 캐릭터가 소구력의 방점을 찍었다. 신랄하다가도 어김없이 유쾌한 이 개성 만점 5인조의 내한이 성사되길 바란다.

