오사카에서 빛난 영국 록의 미래, '웨트 레그'

웨트 레그 오사카 콘서트
일견 직선적이고 단순명료한 펑크(Punk/Funk) 록에 재즈, 전자음악 등 다채로운 실험을 끼얹은 포스트 펑크(Post Punk). 1970년대 말 영국에서 발화한 이래 조이 디비전과 수지 앤 더 밴시스처럼 걸출한 포스트 펑크 밴드가 록 역사를 이어갔다.
음악의 결은 각기 다르지만 포스트 펑크 범주에 묶일 법한 야드 액트(2023년)와 블랙 컨트리 뉴 로드(2024년과 2025년), 셰임(2024년과 2026년 예정)과 HMLTD(2025년) 내한 행렬로 국내에서도 21세기 영국 포스트 펑크에 대한 관심도가 높아졌다. 웨트 레그(Wet Leg)도 영국 록의 미래로 촉망받는다.
웨트 레그는 2월 18일 도쿄와 2월 19일 오사카, 2월 20일 나고야에서 총 3회 공연을 펼쳤다. 유럽 유수 페스티벌의 중심에 설 뿐만 아니라 오는 3월 1일 열릴 '브릿 어워드 2026' 후보에 오를 만큼 평단에도 주목받는 웨트 레그의 공연 현장을 다녀왔다. 일본 공연 문화에 따라 대부분 관객이 맥주 한 컵을 들고 있었다.