양민혁 외면하는 램파드, 3번째 임대도 '빨간 불'

연합뉴스

가나와의 평가전을 하루 앞둔 한국 축구대표팀 양민혁이 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 훈련하고 있다. 2025.11.17'한국 축구의 미래' 양민혁(토트넘, 현 코번트리 시티 임대중)이 잉글랜드 하부리그에서 벌써 3번째 임대를 거치면서도 좀처럼 기회를 얻지못하고 있다. 불안정한 출전 시간 속에서 양민혁의 성장이 정체될 수 있다는 우려도 커지고 있다.양민혁의 현 소속팀 코번트리는 26일(한국 시각) 영국 셰필드의 브래몰 레인에서 열린 2025-26 잉글랜드 챔피언십 34라운드 원정경기에서 셰필드 유나이티드에 2-1로 승리했다. 하지만 이날 양민혁은 출전 명단에서 아예 제외되며 최근 3경기 연속 결장했다. 양민혁은 현재 특별한 부상은 없는 것으로 알려졌다.같은 날 영국 매체 <코번트리 텔레그래프> 등 영국 현지언론들은 최근 양민혁을 비롯한 일부 선수들이 출전 명단에서 제외되고 있는 상황에 대하여 프랭크 램파드 코번트리 시티 감독의 설명을 전했다. 여기서 램파드 감독은 "임대선수 양민혁의 의무 출전조항은 없으며 선수 기용 여부는 감독의 판단"이라고 밝혔다.보통 양민혁 같은 임대 선수들은 원 소속팀과 임대 계약에서 '출전 시간 보장 의무 조항'이 포함되는 경우도 있다. 하지만 램파드 감독은 "그런 계약이 포함된 경우도 가끔 있지만, 현재 양민혁은 해당되지 않는다"고 직접 밝히며 상황을 정리했다.양민혁은 이번 겨울 이적 시장에서 포츠머스와의 임대 계약을 조기 종료하고 코번트리 시티행을 선택했다. 램파드 감독이 직접 양민혁을 원했고, 원소속팀 토트넘으로서는 유망주 양민혁에게 더 많은 출전 기회를 부여하기 위한 판단으로 알려졌다. 양민혁은 입단 당시 구단과의 첫 인터뷰에서 "램파드 감독님이 날 어떻게 활용할 계획인지 아주 명확하게 설명해 주셨다. 그 덕분에 이곳이 나에게 맞는 곳이라는 확신을 갖게 됐다"라며 기대감을 내비친 바 있다.하지만 양민혁의 현재 입지는 기대와 다르다. 코번트리 시티 합류 직후 곧바로 스토크 시티와의 FA컵 경기에 선발로 출전해 기회를 얻는 듯했으나, 이후 리그 경기에서는 좀처럼 출전 시간을 확보하지 못하고 있다.현재까지 코번트리 시티 소속으로 공식전 4경기에 출전했으나 총 출전 시간은 101분에 불과하다. 리그만 놓고 보면 3경기에서 모두 교체로만 출전해 29분을 소화하는 데 그쳤다. 심지어 32라운드 미들즈브러와의 홈경기부터는 3경기 연속으로 아예 교체 명단에도 이름을 올리지 못하고 있다. 이럴 거면 코번트리가 굳이 왜 양민혁을 데려왔는지 의구심이 들 수밖에 없다.사실 이런 상황은 양민혁의 코번트리행이 결정될 때부터 일각에서 우려한 대목이다. 양민혁은 2025년 토트넘 홋스퍼에 입단하여 유럽 무대에 진출한 이후, 1년여 사이에서 QPR(퀸즈파크레인저스)와 포츠머스를 거쳐 코번트리가 벌써 3번째 임대다. 앞서 양민혁은 QPR에서 14경기 2골 1도움, 포츠머스에서 16경기 3골 1도움을 기록하며 출전도 하고 공격 포인트도 올렸다. 코번트리 재임대 직전, 찰턴 애슬레틱과의 경기에서는 경기 종료 직전 극적인 득점을 기록하며 인상적인 활약을 펼치기도 했다.하지만 QPR과 포츠머스 두 팀은 챔피언십에서도 하위권 수준의 팀이었다. 반면 코번트리는 현재 챔피언십 1위를 달리며 다음 시즌 프리미어리그 승격을 노리는 팀이다. 변화나 실험보다는 승격을 노리고 성적을 내야 하는 상황이다.약체에 가까운 QPR과 포츠머스에서도 확실한 주전을 차지할 정도는 아니었던 양민혁이 1위팀 코번트리로 가서 출전 기회를 얻을 수 있을지, 왜 코번트리가 양민혁을 영입했는지 의아하다는 반응도 많았다. 코번트리로선 양민혁이 어차피 자신들이 키워야할 유망주도 아닌 임대 선수이고, 계약상 의무출전 조항도 없다면 굳이 잘나가고 있는 상황에서 팀에 변화를 줄 이유가 없다.램파드 감독은 양민혁의 기용 여부에 대하여 "모든 선수들은 자신들이 경기에 나설 자격이 있다는 것을 보여주기 위해 훈련에 매진해야 한다. 양민혁을 무시하지 않는다. 출전할 때가 됐다고 판단하면 출전시킬 것이다. 그것은 양민혁만이 아니라 모든 선수에게 공통으로 적용되는 원칙"이라고 밝혔다.더 큰 문제는 이런 정체된 상황이 길어질수록 선수의 자신감과 동기 부여가 하락하고 자칫 장기적인 성장세까지 악영향을 줄 수 있다는 것이다. 2006년생으로 19세의 양민혁은 비록 아직 어리지만, 지금 한창 경기 경험을 쌓으면서 성장해야 할 시기다. 원소속팀 토트넘으로서도 코번트리가 이대로 양민혁을 계속 기용하지 않는다면 시즌 끝까지 임대 계약을 유지해야 할 이유가 없다.양민혁은 불과 2년 전만 해도 성인 무대에서 주전으로 뛰었다. 2024년 K리그1 강원 FC에서 고교생 신분으로 당당히 주전으로 활약하며 12골 6도움을 터뜨려 한국 축구의 신성으로 등극했다. 남다른 재능을 인정 받은 양민혁은 이듬해 토트넘에 입단해 불과 18세의 나이에 K리그에서 유럽 빅리그로 직행하는 기록을 세웠다.토트넘은 양민혁의 잠재력은 인정했지만, 양민혁이 활약한 K리그의 수준은 그리 높게 평가하지 않았다. 양민혁을 처음부터 즉시전력감으로 보지 않았던 토트넘은, 양민혁을 활용하기보다는 계속 여러 팀으로 임대를 돌리고 있다. 양민혁 역시 하부리그에서도 큰 활약을 보여주거나 안정적인 출전 시간을 부여받고 있는 것도 아니다.양민혁이 처해있는 상황은 유망주들이 어린 나이에 빅리그에 빨리 직행하는 것이 선수의 성장에 반드시 유리하지만은 않다는 냉정한 현실을 보여준다. 오현규(베식타스), 양현준(셀틱), 김지수(카이저슬라우테른) 등 현재 유럽 무대에 진출해 있는 여러 젊은 한국 선수들은 양민혁처럼 당장 빅리그 무대에 직행하기보다는 상대적으로 하위 리그부터 차근차근 경험을 쌓으며 단계별로 더 높은 무대에 도전하는 코스를 거친 경우가 대부분이다.양민혁은 다가오는 2026 아시안게임이나 2028 LA 올림픽에서 대표팀의 핵심 전력으로 꼽히고 있으며 병역 혜택 기회도 노려볼 수 있다. 꾸준히 경험을 쌓아야 할 중요한 시기이지만, 양민혁을 둘러싼 현재 상황은 여러모로 그리 녹록지않다. 과연 양민혁은 코번트리에서 남은 시즌 반전의 계기를 마련할 수 있을까.