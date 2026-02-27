"파반느에 담은 건 못생긴 얼굴이 아닌 못난 마음"

-극장 개봉을 계획했던 영화가 글로벌 OTT 플랫폼으로 공개되면서 접근 방식이 달라졌겠다.

-원작이 지닌 사회적 풍자 메시지를 빼고 청춘 멜로물로 재해석한 이유가 궁금하다.

-원작의 1인칭 시점을 다양하게 변주한 점도 눈에 띈다. 미정이 정말 못생긴 여자인지, 경록의 시선에서 본 미정인 건지 모호하다.

영화 <파반느>는 유토피아 백화점에서 일하는 세 남녀가 사랑을 계기로 청춘과 행복을 그려나가는 멜로드라마다. 각기 다른 상처를 품었던 세 인물이 어둡기만 했던 막막함 속에서 서로에게 빛이 되어준다.박민규 작가의 소설 <죽은 왕녀를 위한 파반느>를 각색했다. 80년대 배경을 현재로 옮겨 각자의 청춘을 곱씹는 노스탤지어가 짙게 깔린다. 제목 파반느는 왈츠보다 느린 춤곡을 뜻한다. 영화의 분위기도 파반느처럼 서정적이고 몽환적이다. 빠르게 변하고 휘발되는 시대에 자신만의 속도로 걸어가는 청춘에게 위로를 전하는 따스한 응원이 전해진다.사람들의 불편한 시선을 피해 마음의 문을 닫고 살아온 못생긴 여자 미정(고아성), 가벼운 농담과 익살 뒤에 진짜 자신을 숨긴 요한(변요한), 아버지에게 버림받은 상처를 안은 무기력한 청춘 경록(문상민). 각기 다른 결핍을 품은 세 사람은 백화점 지하 주차장에서 만난다.이종필 감독은 영화 <전국노래자랑>으로 데뷔해 <도리화가> <삼진그룹 영어토익반> <탈주> 등 대중적인 영화를 만들었다. 대중성과 예술성 두 마리 토끼를 잡은 감독 중 한 사람으로 자리매김했다. 그는 "영화학교를 졸업하고 사회인이 되었다. 영화인으로서 꿈도 있었지만 한국 사회의 직장인으로서 역할도 필요했다. 운 좋게 이경규 대표님을 만나 <전국노래자랑>으로 데뷔할 수 있었다. 직업 감독으로서 성실하게 대중 영화를 만들겠다는 바람이 있었다"고 말했다.레트로 감성이 지배하는 <파반느>는 1990년대 홍콩 영화 전성기의 분위기와 2000년 초반 한국, 일본 멜로 영화의 오마주를 찾는 재미도 쏠쏠하다. 사랑에 관한 낭만 가득한 대사, 명언 같은 글귀, 익숙한 듯 새로운 음악이 계속 맴돈다. 넷플릭스 영화인만큼 원한다면 몇 번이고 곱씹어 보라고 권한다.24일 이종필 감독과 만나 10여 년 전부터 준비한 원대한 프로젝트의 전말을 들었다. 다음은 그와 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 것이다."일단 제작 타임라인을 정리해 보겠다. 2024년 5월에서 6월 두 달 동안 80퍼센트를 찍었고, 더운 여름날 장마철에 인디언 장면(인천 모 세트장)을 촬영했다. 경록(상민), 미정(아성)이랑 셋이서 아이슬란드에 가서 오로라 장면을 담았다. 오로라는 3대가 덕을 쌓아야 볼 수 있다는 데 운 좋게 오로라를 포착했다. 약간의 CG를 더 해서 완성했다. 겨울 장면 특히 눈 내리는 장면 때문에 오랜 시간이 소요되었다. 2025년 2월에 눈을 기다리며 버스에서 경록과 미정이 헤어지는 하이라이트 장면까지 촬영했다. 4월경에 첫 편집본을 마치고 극장 상영을 고민하던 중 넷플릭스에서 먼저 연락이 왔다. 아마 올해부터 영화 라인업을 다양하게 가져가기 위한 전략 중 하나인 걸로 알고 있다. 극장이든 OTT든 누군가에게 닿을 수 있는 것만으로도 행복하다. 다만 극장 개봉이 아니라서 GV를 할 수 없어 안타깝기는 하다.""영화화의 가장 큰 고민은 '못생긴 여자'라는 설정을 이미지로 어떻게 구현하느냐였다. 그 부분을 시각적 보여주려 검색까지 하던 중 어느 날 문득 자괴감이 들었고 꽤나 폭력적이란 생각이 스쳤다. 원작은 85년이 배경이고 소비 중심의 자본주의가 만연하던 때였다. 그때는 좋은 게 좋은 시절이니, 모두가 예쁘다고 하는 게 선이 되던 시기였다. 원작이 외모지상주의와 자본주의의 화두를 던지기에 충분했기 때문에 영화는 다른 이야기를 하고 싶었다.그 본질을 캐치하려던 때 아성씨를 만났는데 이런 이야기를 하더라. '저는 이 인물의 눈을 표현할 수 있어요'라고. 그 말이 이상하게 맴돌면서 소외된 존재를 돌아보게 되었다. 사랑할 자신이 없는 못난 마음, 자신감 없는 태도, 지레 안 될 거라고 포기하는 마음을 떠올렸다. 원작이 못생긴 여자를 화두의 대상으로 삼았다면 영화에서는 감정 이입의 대상이 되어야 한다고 생각했다.""소설은 '나'의 1인칭 시점 시작해 후반에는 요한의 시점과 혼재된다. 영화는 3인칭을 기본 축으로 하되, 시작만큼은 경록으로 하고 싶었다. 하지만 시나리오를 쓰는 과정에서 자꾸만 미정을 어둡고 음울한 사람으로 대상화하고 있는 게 보였다. 미정은 거칠고 어두운 톤, 한번 보면 계속 생각나는 외모라는 명확한 콘셉트가 있었다. 어둠 속에 방치된 전구 같지만 불이 들어오면 아름다워지는 사람이 미정이었다.문득 미정의 마음이 궁금해서 미정 시점으로 써보게 되었다. 경록의 마음을 느끼고 집에 돌아가서 느끼는 감정 말이다. 낯설지만 설레고 불안하지만 황홀한 마음. 경록이 집까지 바래다준 이후를 떠올렸다. 라디오에서 아름다운 곡이 나오면 오히려 한숨 쉴 것만 같았다. 미정의 이런 마음을 응원해 주고 싶었는데, 굳이 클래식 음악 라이브 실황을 틀어서 박수소리까지 넣게 되었다. 미정의 다음 날은 어떨지도 궁금했다. 미용실 가는 타입은 아니라는 설정에 땋은 헤어스타일로 변화를 주었다. 시간이 지나면서 점차 밝아지고 예뻐지는 미정을 표현했다."