손석희가 누렸던 과거 영향력은 회복될 수 있을까

"트집이나 안 잡았으면 좋겠습니다."



향후 트럼프 정부의 관세 정책에 대한 김준형 조국혁신당 의원의 일침이다. 자국 이기주의를 넘어 불확실성과 생떼로 대변되는 트럼프 관세 정책을 향한 패널들의 한탄 섞인 전망이 시청자들에게 이른바 사이다 분석으로 다가올 여지는 없어 보였다.



이재명 정부가 대미 정책에 있어 국민들 보기에 자강과 독자 노선을 천명하기 쉽지 않은 정세 임을 진행자 손석희 역시 십분 공감하고 있었다. 오죽했으면 손석희가 어느 패널의 분석에 "말은 쉽겠습니다만"이라고 토를 달았을 정도였을까. 대미 정책과 관련해 유럽 노선이니 브라질 룰라 노선이니 하는 논쟁 역시 자칫 고준담론에 빠지기 쉬운 주문이지 않겠는가.



확실한 전망이 없던 건 아니다. 미 법무부의 엡스타인 파일 공개 이후 후폭풍과 트럼프의 미국 내 입지 말이다. 특히 미국 정치에 정통한 안 교수는 "(엡스타인 파일 공개 이후) 스모킹 건이 어디서 나올지 지켜볼 필요가 있다"고 전망했다.



성범죄자 엡스타인과 트럼프의 연루 정도가 어디까지 폭로될 지 여부에 따라 트럼프 행정부와 연방정부의 힘이 빠지고 코앞으로 다가온 미국 중간선거 판세에 영향을 미칠 수 있다는 분석이었다. 미국과 이란과의 전쟁 가능성 등 트럼프 정부가 내포한 좌불안석과 같은 현안들 역시 어디로 튈지 가늠이 힘들다는 점도 같은 맥락일 것이다.



세 패널 모두 트럼프가 현재 밀어붙이는 중인 관세정책을 그대로 유지할 거란 분석에 동의했다. 이날 방송에는 시의적절이란 표현은 아깝진 않았다. 다만, 유시민 작가의 출연처럼 사이다 발언이 난무할 가능성은 시작부터 적었다.



이날 논의의 유효성에도 불구하고 <손석희의 질문들> 시즌4 두 번째 방송 시청률은 반토막(2.7%)이 났다. 주제도 주제거니와 유 작가와 같이 속시원하게 트럼프를 비판하는 발언이 없어서 였을까.



시청률을 포함해 2회까지 진행한 이날 <손석희의 질문들>은 여러모로 시사점을 던져줬다. 손석희라는 유력 언론인의 이름값은 어떻게 지속될 것인가, 또 언제까지 지속될 수 있을까는 기본이다.



인터뷰나 개별 토크쇼가 아닌 2회 동안 지속한 시즌4의 토론 형식은 유튜브 시대를 맞아 손석희가 누렸던 과거 지상파의 영향력을 어느 정도까지 회복할 수 있을까 말이다. 유시민 없는 '손석희의 질문들' 시청률이 반토막 났다는 사실은 여러모로 상징적이다.



그리고, 다음주 게스트는 <휴민트>의 류승완 감독과 배우 조인성이다. 예나 지금이나 이런 질문은 유효해 보인다. <손석희의 질문들>이 추구하는 정체성 말이다.



