손석희가 누렸던 과거 영향력은 회복될 수 있을까

"판사는 법복 입은 시민이어야 해요, 우리 헌법에 따르면. 그런데 실제 대한민국 판사는 법복 입은 귀족이에요. 객관적으로도 귀족처럼 행세하고 있고요. 주관적으로도 귀족으로 생각해요, 자기를. 자기들끼리 귀족 대우를 해요."
유시민 작가의 이 발언이 지난 한 주간 화제가 됐다. 유 작가는 그러면서 내란 사태 이후 현 사법부 상태를 규정하며 "상시적 위헌 상태"라 덧붙였다. 어떤 시민들에게는 더 없는 사이다 발언이었으리라. 지난 19일 방송된 MBC <손석희의 질문들> 방송에서였다.
유 작가의 이 발언, 화제를 모으기에 충분했다. MBC 유튜브를 비롯해 여러 유튜버들이 숏츠로 가공해 조회 수 장사에 나설만 했다. 여러 정치 현안이 도마에 올랐다. 유 작가는 민주당 당권 투쟁 국면에서 강한 주장을 드러내 이목이 집중된 상황이었다.
<손석희의 질문들>이 시즌4로 돌아왔다. 손석희 효과였을까, 유시민 효과였을까. 더 정확히는 시너지라 보면 틀리지 않을 것이다. 유시민 작가가 출연한 <손석희의 질문들> 시즌4 첫 방송은 5.4%(닐슨 코리아 기준)로 높은 시청률을 기록하며 기분 좋게 출발했다.
진행자 손석희와 제작진이 예측하고 끌어낸 대로 유시민의 '민주당 공소취소모임'에 대한 비판이 폭발력을 발휘한 덕택이었다. 그렇다면 유시민 없는 <손석희의 질문들> 시즌4 두 번째 방송은 어땠을까.
시의성으로 승부한 손석희