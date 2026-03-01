"한강공원에서 한 시간 에어로빅... 만화처럼 100명 모이더라"

▲
<다큐프라임>의 한 장면EBS
- 왜 운동에 대해 방송하게 되었나요?
"처음에는 교육 아이템이었어요. (물론) 지금도 교육과 관련이 돼 있기는 한데 원래는 더 학교 체육 교육 쪽에 더 포커스가 맞춰져 있었거든요. 제 자녀가 둘 다 초등학생인데, 요즘 애들이 많이 안 움직인다고 생각하고 있었거든요. 옛날에는 학원이 없이도 운동했는데 요즘에는 운동도 학원에 다니는 분위기가 좀 있죠. 놀이터도 진짜 유아들 말고는 잘 없고요, 그래서 체육 교육에 대해 이야기하고 싶었어요.
방송을 준비하면서 찾아보니 기존에 이미 해당 주제로 잘 만든 다큐가 많더라고요. 그래서 같은 이야기를 반복하지 않아도 되겠다고 생각했고요. 또 아이들에게 운동이 필요하다고 얘기하고 싶었는데, 다른 관련 콘텐츠에서는 '공부를 잘하려면 운동을 해야 한다', '정서가 안정되려면 운동을 해야 한다'는 내용이 많더라고요. 그래서 이런 내용보다는 운동 자체로 사람에게 좋은 영향 많이 주는 활동일 텐데, 이 모습을 사람들의 표정이나 몸으로 보여주고 싶었습니다."
- PD님은 운동에 대해서 어떻게 생각하세요?
"이 다큐를 하면서 오히려 못했는데 원래 전 홈트레이닝이나 계단 오르기 등 현실에서 하기 쉬운 접근성이 좋은 걸 꾸준히 하려고 하는 편이에요."
- 이번 다큐 연출하시면서 운동에 대해 새롭게 알게 된 게 있을까요.
"요즘 'AI 시대 교육은 어때야 한다'란 말이 많은데, 주로 '질문하는 힘', '협업할 수 있는 의사소통 능력', '감성', '창의성'과 관련해서더라고요. 몸이나 체육에 대한 얘기는 찾아보기 힘들더라고요. 덜 움직여도 생활이 가능해지는 부분이 많고, 그게 AI 시대로 가속화가 된다고 생각했어요. 의도적으로 더 많이 움직이는 교육이 필요하겠다고 생각했습니다. 제가 이번 다큐 하면서 느낀 건 운동은 어떤 시대가 되기 때문에 중요한 게 아니라 항상 중요한 활동이라는 거예요."
- 제목을 '생존체육'으로 했잖아요. 생활이 아닌 생존으로 한 이유가 있나요.
"생활 체육이라는 말이 익숙하기는 한데 사실 제목으로 떠올려본 적 없어요. 이번에 촬영하면서 운동이 삶을 바꿨다거나 말 그대로 다시 태어난 분들이 많았어요. 살아가는 데 필수적인 것이라서 생존이라는 말이랑 되게 잘 어울린다는 생각이 들었어요. 그리고 초등학교 3학년이 되면 '생존 수영'이라는 과목이 있어요. 물에서 생존할 수 있는 수영 기술을 배우는데 체육이라는 게 생존하기 위해서 필요한 거라는 생각이 들어 생존체육이라는 말에 익숙해지더라고요."
- 다큐가 턱걸이하는 사람들로 시작해요.
"그 대회가 맨몸 운동 대회인데, 경기도의 한 지역에 멀리서부터 맨몸 운동하러 온다는 게 저는 되게 신기했어요. 젊은 남자분들만 참여하는 것도 아니고 남녀노소분들이 다 같은 목표로 똑같은 종목을 열심히 하잖아요. 표정은 일그러져 있지만 그게 전혀 이상해 보이지 않고 최선을 다하고요. 최선 다한다는 게 너무 멋있게 느껴지고, 보는 것만으로도 내가 하는 것처럼 몰입이 되죠. 그 장면들이 열심히 운동하는 모습을 단적으로 드러내 준다는 생각이 들어서 처음에 넣었어요."
- 왜 운동해야 한다는 걸 알면서 하지 않을까요?
"주로 시간이 없다거나 바빠서 그렇죠. 근데 사실 저희 다큐 나온 분들도 다 바쁘거든요. 또 운동이 절실하지 않아서 그럴 수도 있잖아요. 그냥 질병이 없고, 사는 데 불편함이 없는 상태를 건강하다고 보면 운동할 이유가 딱히 없잖아요. 나이가 젊을수록 몸이 기능을 잘하니까 상대적으로 덜 절실할 수 있고요."
- 뚝섬한강공원 가셨잖아요. 거기 한 시간 에어로빅하는 데 분위기가 어땠나요.
"여름에는 보통 200명 정도 오신다는데 겨울에는 절반 정도인 100명 정도가 오신대요. 근데 저희가 10분 전 정도부터 거기서 계속 기다리고 있었어요, 휑해서 이렇게 추운데 진짜 사람들이 올까? 여기가 맞나? 싶었는데 정말 만화처럼 그 시간이 딱 되니까 어디서 나타났는지 모르는 100명 넘는 사람들이 싹 모이는 거예요. 되게 신기했고 거기 계신 분들이 진짜 에너지가 넘치시거든요. 그래서 그런 분들만 계속 촬영할 수 있어도 재미있겠다 싶을 정도로 분위기가 좋았어요."
체육 좋아하지 않는 아이들 위해 필요한 것