이 영화의 관객이 1000만을 넘는다면

CJ ENM

<명량> 스틸컷1000만이라는 숫자는 영화의 만듦새나 재미로만 찍히는 게 아니다. 그것은 우리 시대의 결핍이 어디까지 차올랐는지를 보여주는 일종의 '비명'에 가깝다. 대중이 현실에서 끝내 얻지 못한 것을 스크린에서 발견할 때 굳게 닫혔던 1000만 관객의 문은 비로소 열린다.역사가 이를 증명한다. 정의가 사라졌을 때 우리는 <베테랑>의 주먹에 열광했다. 그것은 단순히 나쁜 놈을 때려잡는 액션이 아니라 법망을 비웃는 권력층을 향한 대중의 억눌린 분노였다. <서울의 봄>을 통해서는 '우리는 어디서부터 잘못되었나'라는 집단적 각성과 함께 이미 지나버린 역사의 비극 앞에서 끝내 되찾지 못한 정의를 애도했다.공동체가 해체되고 각자도생의 길로 내몰릴 때 <국제시장>과 <신과함께>는 각각 과거의 가족애와 사후 세계라는 판타지를 빌려와 대중의 불안을 다독이는 정서적 울타리가 되어주었다. 최근 <파묘>가 불러일으킨 신드롬 역시 단순한 공포를 넘어 우리 땅 밑에 깊게 박힌 역사적 상처를 파내어 어루만지고 싶어 하는 집단적인 자존감의 회복 과정이었다.그 정점에 선 <명량>의 1761만 명이라는 경이로운 숫자는 단순히 화려한 전쟁 장면이 만든 게 아니다. 그것은 책임지는 어른이 부재하던 시대에 던진 대중의 절박한 탄원서였다. 모두가 공포에 질려 뒤로 물러설 때 홀로 대장선을 몰고 사지로 뛰어드는 이순신의 고독한 뒷모습. 부하들보다 앞장서서 죽음을 각오하는 그 리더십은 말뿐인 지시보다 강렬했고 책임지지 않는 권력에 상처받은 이들에게 거대한 위로가 되었다."두려움을 용기로 바꿀 수 있다면"이라는 명제는 그가 선두에서 몸소 보여준 실천을 통해 완성되었고 대중은 그 뒷모습에서 우리가 잃어버린 '책임'이라는 가치를 보았다.