조용한 도시의 기묘한 균열, 현대인의 불안을 파고든 문제작

영화 <차임> 포스터.일본이 자랑하는 서스펜스의 대가, 구로사와 기요시 감독은 1980년대부터 지금까지 왕성하게 활동하고 있다. 일본은 물론 한국에도 그를 존경하는 감독들이 많다. 특유의 질감으로 묘사하는 현대 사회의 뒤틀린 면모는 섬뜩하다. 특히 롱샷과 롱테이크를 병행하는 연출 방식은 서늘한 분위기를 한층 가중시킨다.구로사와 기요시의 2024년 작 <차임>은 채 50분이 되지 않는 중편 영화다. 그해 <차임>을 포함해 세 편의 영화를 베를린 국제 영화제에 출품해 더욱 화제를 모았다. 이후 시간이 흐른 뒤 국내 개봉에 성공했다. 그의 팬이라면, 혹은 정통 서스펜스를 좋아하는 관객이라면 반길 만한 작품이다.제목에도 등장하고 극 중에서도 중요하게 다뤄지는 차임벨 소리, 즉 종소리는 그 자체로는 실체가 없다. 누군가의 머릿속에서만 울리기 때문이다. 그러나 만약 그 소리가 각자의 머릿속에서 각기 다른 형태로 존재한다면 이야기는 달라진다. 사람을 망가뜨릴 수도 있고, 스스로를 해치게 만들 수도 있으며, 나아가 사람이 사람을 해치게 만들 수도 있다.<차임> 속 인물들은 하나같이 어딘가 뒤틀려 있다. 겉보기에는 전혀 이상할 것 없는, 예의를 갖출 줄 아는 사람들이다. 하지만 설명하기 어려운 기묘한 행동을 보인다. 돌이킬 수 없는 극단적 선택을 하는 경우도 있고, 그냥 지나칠 수도 있을 법한 사소한 이상 행동을 보이는 경우도 있다.예를 들어 마츠오카가 퇴근 후 가족과 저녁을 함께하는 장면을 보자. 아이는 그의 물음에 갑자기 웃음을 터뜨리고, 아내는 갑자기 수십 개의 재활용 캔을 버리러 나가 기괴한 웃음을 짓는다. 그런 가족의 모습을 보고도 별다른 반응을 보이지 않는 마츠오카의 태도 또한 섬뜩하다.현대 사회의 문제이자 동시에 미덕으로 여겨지는 타인에 대한 무관심, 혹은 거리 두기는 치명적인 결과를 낳을 수 있다. 사회적 동물인 인간이 타인과의 관계를 멀리하거나 끊는 일은 의도적일 수밖에 없고, 그것이 반복되면 병폐로 이어질 수밖에 없다. 영화는 그것이 환청과 환각, 폭력과 살인의 형태로 드러난다고 말한다.