디펜딩 챔프 '파리 생 제르맹', 천신만고 끝에 UCL 16강 합류

AFP=연합뉴스

UCL 16강에 진출한 PSG현재 프랑스 리그1 순위표에서 두 팀은 승점 20점 차(1위 PSG 54점, 8위 모나코 34점)로 격차가 벌어져 있기는 하지만 서로를 잘 알기에 파리 생 제르맹이 지난 시즌 챔피언스리그, 리그1을 포함해 거의 모든 트로피를 들어올렸어도 AS 모나코가 결코 쉽게 물러나지 않았다. 이번 플레이오프 홈&어웨이 두 게임 모두 AS 모나코가 먼저 골을 터뜨렸다는 것만으로도 최종 결과를 예측할 수 없었던 것이다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 26일(목) 오전 5시 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 2차전 AS 모나코(프랑스)와의 홈 게임에서 2-2로 비기는 바람에 1, 2차전 합계 점수 5-4로 16강 토너먼트 정식 대진표 안에 이름을 올려놓을 수 있게 되었다.지난 주 수요일 모나코에 있는 루이 2세 스타디움에서 데지레 두에의 2골 1도움 맹활약에 힘입어 짜릿한 3-2 펠레 스코어 역전승을 거두고 파리로 돌아온 홈 팀은 이번에도 AS 모나코에게 먼저 골을 내주며 흔들렸다. 41분에 브래들리 바르콜라의 왼발 대각선 슛이 크로스바에 맞고 나온 불운이 전반 종료 직전 AS 모나코의 첫 골로 이어진 것처럼 보였다.모나코에서 떠오르고 있는 실력자 날개 공격수 마그네스 아클리우셰가 45분에 왼발 첫 골을 넣었다. 동료 풀백 카이우 엔리케가 왼쪽 측면을 잘 돌아나가며 좋은 타이밍의 컷 백 크로스를 깔아주었고 멀티 플레이어 마마두 쿨리발리가 슛 욕심을 내지 않고 아클리우셰에게 밀어준 판단이 좋았다. 마침 이 골은 아클리우셰의 24살 생일 자축골이기도 했다.그런데 이 첫 골을 도운 쿨리발리가 후반 시작 후 얼마 지나지 않아서 경고 누적으로 퇴장당하는 변수가 생겼다. 58분, 위험 지역도 아닌 곳에서 쿨리발리의 태클이 파리 생 제르맹의 골 넣는 풀백 하키미를 쓰러뜨린 것이다.지난 주 수요일 1차전에서도 중요한 역할을 맡은 미드필더 알렉산드르 골로빈의 퇴장 변수가 파리 생 제르맹의 펠레 스코어 역전승을 만든 것이나 다름없었기에 이 흐름은 데자뷔처럼 다가왔다. 거짓말처럼 쿨리발리의 퇴장으로 얻은 프리킥 세트피스 기회에서 파리 생 제르맹의 동점골이 나왔기 때문이기도 했다.비티냐가 측면 프리킥을 짧게 처리했고 이 공을 받은 데지레 두에가 오른쪽 끝줄 앞에서 낮게 깔린 얼리 크로스로 주장 마르퀴뇨스의 왼발 동점골(60분)을 이어준 것이다. 6분 뒤에 역전골까지 만들어냈으니 파리 생 제르맹은 상대 핵심 선수의 퇴장이 16강 토너먼트에 합류하는 결정적인 계기가 된 셈이다.66분에 아치라프 하키미의 날카로운 오른발 중거리슛이 모나코 골문 안쪽으로 뻗어왔고, 이 슛을 골키퍼 필리프 쾬이 자기 오른쪽으로 몸을 날려 쳐낸 것을 흐비차 크라바라츠헬리아가 달려들어 오른발 바운드 슛으로 성공시킨 것이다.역전골이 터지고 3분 뒤에 엔리케 감독은 바르콜라 대신 이강인을 바꿔 들여보내 오른쪽 측면 인스윙 크로스와 중거리슛을 노리게 했다. 하지만 파리 생 제르맹의 추가골보다 AS 모나코의 추격골이 추가 시간에 나왔다. 모나코 후반 교체 멤버 시몬 아딩그라의 왼쪽 크로스가 골문 앞 홈 팀 수비수 발에 맞고 뒤로 흐른 것을 또 한 명의 교체 멤버 요르단 테제가 왼발(90+1분)로 정확하게 차 넣은 것이다.1골을 더 넣으면 연장으로 끌고 갈 수 있기 때문에 AS 모나코는 몇 분 남지 않은 시간 총공세를 펼쳤고 90+4분에 극장 역전골이 들어가는 줄 알았다. 왼쪽 측면 마지막 프리킥 세트피스 크로스가 라민 카마라의 발끝을 떠나고 수비수 우트 파에스의 머리에 스친 공이었다. 하지만 이 공은 모나코에게 야속하게도 홈 팀 골문 오른쪽 기둥을 살짝 벗어나고 말았다.이토록 어렵게 16강 토너먼트에 합류한 디펜딩 챔피언 파리 생 제르맹은 27일 대진 추첨을 통해 FC 바르셀로나(스페인) 또는 첼시 FC(잉글랜드)를 만나게 된다.(2월 26일 오전 5시, 파르크 데 프랭스, 파리)[골, 도움 기록 : 마르퀴뇨스(60분,도움-데지레 두에), 흐비차 크바라츠헬리아(66분,도움-아치라프 하키미) / 마그네스 아클리우셰(45분,도움-마마두 쿨리발리), 요르단 테제(90+1분)]- 퇴장 : 마마두 쿨리발리(58분, 경고 누적)- 1, 2차전 합계토너먼트 진출!(왼쪽이 홈 팀)★ 유벤투스 3-0(연장 0-2)(유벤투스 스타디움, 토리노)- 1, 2차전 합계토너먼트 진출!SL 벤피카 (에스타디오 산티아고 베르나베우, 마드리드)- 1, 2차전 합계토너먼트 진출!보루시아 도르트문트 (스타디오 디 베르가모, 베르가모)- 1, 2차전 합계토너먼트 진출![2월 27일 대진 추첨]vs [FC 바르셀로나 or 첼시 FC] vs 뉴캐슬 유나이티드갈라타사라이 vs [리버풀 FC or 토트넘 홋스퍼] vs 아틀레티코 마드리드레알 마드리드 CF vs [맨체스터 시티 or 스포르팅 CP] vs 보되/글림트아탈란타 BC vs [아스널 FC or FC 바이에른 뮌헨] vs 바이어 04 레버쿠젠