"난 아닙니다" 진땀 빼는 부동산 유튜버들... 왜?

▲지면 신문과 온라인 기사에 게재된 부동산 관련 광고형 기사 온라인 갈무리

이러한 유튜버들의 행태는 과거 기성 언론이 보여주던 구태와 묘하게 겹칩니다. 과거 신문사 지면에는 출처를 알 수 없는 장밋빛 전망으로 가득 찬 전면 부동산 분양 광고가 끊이지 않았습니다. 심지어 겉보기엔 기자가 직접 취재해 작성한 일반 기사 같지만, 실상은 건설사나 분양 대행사로부터 막대한 협찬금을 받고 게재한 '기사형 광고(애드버토리얼)'인 경우도 많았습니다.



매체가 종이 신문에서 유튜브라는 뉴미디어로 바뀌었을 뿐입니다. 오히려 유튜브의 추천 알고리즘은 사람들이 듣고 싶어 하는 정보만 계속해서 노출시켜 확증편향을 더욱 강화합니다. 정보와 광고의 경계를 교묘하게 허물어 서민들의 불안 심리를 자극하고, 그들의 주머니를 털어 자신들의 배를 불리는 수법은 과거 언론의 기사형 광고보다 훨씬 더 악랄하고 파급력이 크다는 지적도 나옵니다.



따라서 시청자들은 유명 부동산 유튜버들이 화려한 언변으로 영상에서 쏟아내는 확신에 찬 말들을 100% 진실로 믿어서는 안 됩니다. 그들이 "지금 당장 빚을 내서라도 집을 사야 한다"고 부르짖는 진짜 목적은 시청자의 자산 증식이 아니라, 본인들의 유튜브 조회수 수익 창출과 고액 강의 팔이, 컨설팅 수수료, 분양 대행 수당 등 자신들의 사업 확장일 확률이 매우 높기 때문입니다.



부동산 유튜브 영상을 시청할 때는 반드시 스스로 팩트 체크를 하고 교차 검증을 하는 습관을 들여야 합니다. 무조건 '사야 한다'며 무한 상승론을 펼치는 채널만 맹신할 것이 아니라, 반대로 '지금은 팔아야 할 때'라고 주장하는 하락론자의 영상도 함께 비교하며 시청해야 균형 잡힌 시각을 가질 수 있습니다.



달콤한 '영끌 조장' 영상의 이면에는 누군가의 치밀한 셈법과 탐욕이 숨어있다는 사실을 늘 기억해야 합니다. 나의 소중한 자산을 지키는 것은 수십만 구독자를 가진 유명 유튜버의 달콤한 한 마디가 아니라, 쏟아지는 정보를 비판적으로 수용하고 신중하게 판단하는 나 자신의 몫입니다.

