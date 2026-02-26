"난 아닙니다" 진땀 빼는 부동산 유튜버들... 왜?

▲
부동산 유튜버의 세금 탈루 사례국세청 제공
지난 22일 국세청은 수익 추구에 눈이 멀어 검증되지 않은 정보를 유통하면서 의도적으로 탈세를 자행해 온 일부 유튜버 16명에 대해 전격적인 세무조사에 착수했다고 밝혔습니다. 이 중 부동산·세무 분야 유튜버가 7명으로 가장 많은 비중을 차지했습니다.
국세청에 따르면 서울 아파트를 사야 한다며 이른바 '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)'을 부추긴 부동산 유튜버들은 뒤에서 수십억 원에 달하는 세금을 빼돌렸습니다. 이들의 수법은 교묘하고 대담했습니다. 광고 수익과 고액 강의료 등으로 연간 수억 원의 막대한 수익을 올리면서도, 배우자 명의의 회사로 수입을 몰아주거나 지인 회사에서 거짓 컨설팅을 받은 것처럼 꾸며 비용을 부풀렸습니다.
심지어 사적인 용도로 쓴 지출까지 버젓이 회사 비용으로 처리했습니다. 자녀 학원비는 물론이고 수억 원대 슈퍼카, 고급 호텔 숙박비, 백화점 명품 구입에 법인카드를 마음대로 긁었습니다. 법의 맹점을 노린 꼼수도 등장했습니다. 수도권 과밀억제권역을 벗어나면 법인세가 전액 감면된다는 제도를 악용해, 경기도 외곽의 한 평 남짓한 공유 오피스에 위장 사무실을 차려놓은 유튜버도 적발됐습니다. 방송 장비 하나 놓기 힘든 곳에 사업장 주소지만 등록해 놓고 세금을 고스란히 챙긴 것입니다.
국세청은 비이성적인 영끌 매수를 부추겨 부동산 시장을 교란하면서, 정작 본인들은 납세의 의무를 저버린 사례들을 주요 조사 대상으로 선정했다고 합니다. 국세청 통계에 따르면 재작년까지 5년간 유튜버 67명이 탈세로 적발돼 236억 원을 추징당했을 정도로 유튜버 탈세는 이미 심각한 사회 문제입니다.
대박 경매 물건, 알고 보니 깡통 부동산?