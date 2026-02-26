사이트 전체보기
"난 아닙니다" 진땀 빼는 부동산 유튜버들... 왜?

[유튜브 읽어주는 기자] 국세청, 수십·수백억 원 탈루한 유명 부동산 유튜버 세무조사 착수

임병도(impeter)
26.02.26 15:28최종업데이트26.02.26 15:29
유튜브에서 흔히 볼 수 있는 부동산 유튜버와 아파트 전경
유튜브에서 흔히 볼 수 있는 부동산 유튜버와 아파트 전경AI로 제작한 이미지

"금일 보도된 '부동산 유튜버 시세교란 및 세무조사' 관련 기사 이후, 저를 언급하는 추측성 댓글들이 달리고 있어 구독자분들의 혼란을 방지하고자 사실관계를 전달드립니다. 해당 보도 내용은 저와 전혀 무관하며, 저는 해당 기사 내용과 관련하여 세무조사를 받은 사실이 없습니다."

최근 수십만 명의 구독자를 거느린 유명 부동산 유튜버들의 채널 커뮤니티 게시판에는 약속이나 한 듯 이런 내용의 해명 글이 줄을 잇고 있습니다. 사실과 다른 억측을 자제해 달라는 당부와 함께, 자신들은 탈세와 무관하다며 황급히 선을 긋는 모습입니다.

평소 확신에 찬 목소리로 부동산 투자를 권유하던 이들이 앞다퉈 해명 공지글을 올리는 이유는, 최근 국세청의 대대적인 부동산 유튜버 세무조사 발표 때문입니다. 일부 채널에서는 해명 글 아래에 "믿고 있었다", "응원한다"라는 옹호 댓글과 "진짜 아니냐", "해명만으로는 못 믿겠다"는 의혹 어린 댓글이 뒤섞여 구독자들 사이에서도 갑론을박이 벌어지고 있습니다.

수입은 줄이고 비용을 늘려 수십억 원 탈루한 부동산 유튜버들
부동산 유튜버의 세금 탈루 사례
부동산 유튜버의 세금 탈루 사례국세청 제공

지난 22일 국세청은 수익 추구에 눈이 멀어 검증되지 않은 정보를 유통하면서 의도적으로 탈세를 자행해 온 일부 유튜버 16명에 대해 전격적인 세무조사에 착수했다고 밝혔습니다. 이 중 부동산·세무 분야 유튜버가 7명으로 가장 많은 비중을 차지했습니다.

국세청에 따르면 서울 아파트를 사야 한다며 이른바 '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)'을 부추긴 부동산 유튜버들은 뒤에서 수십억 원에 달하는 세금을 빼돌렸습니다. 이들의 수법은 교묘하고 대담했습니다. 광고 수익과 고액 강의료 등으로 연간 수억 원의 막대한 수익을 올리면서도, 배우자 명의의 회사로 수입을 몰아주거나 지인 회사에서 거짓 컨설팅을 받은 것처럼 꾸며 비용을 부풀렸습니다.

심지어 사적인 용도로 쓴 지출까지 버젓이 회사 비용으로 처리했습니다. 자녀 학원비는 물론이고 수억 원대 슈퍼카, 고급 호텔 숙박비, 백화점 명품 구입에 법인카드를 마음대로 긁었습니다. 법의 맹점을 노린 꼼수도 등장했습니다. 수도권 과밀억제권역을 벗어나면 법인세가 전액 감면된다는 제도를 악용해, 경기도 외곽의 한 평 남짓한 공유 오피스에 위장 사무실을 차려놓은 유튜버도 적발됐습니다. 방송 장비 하나 놓기 힘든 곳에 사업장 주소지만 등록해 놓고 세금을 고스란히 챙긴 것입니다.

국세청은 비이성적인 영끌 매수를 부추겨 부동산 시장을 교란하면서, 정작 본인들은 납세의 의무를 저버린 사례들을 주요 조사 대상으로 선정했다고 합니다. 국세청 통계에 따르면 재작년까지 5년간 유튜버 67명이 탈세로 적발돼 236억 원을 추징당했을 정도로 유튜버 탈세는 이미 심각한 사회 문제입니다.

대박 경매 물건, 알고 보니 깡통 부동산?

부동산 경매 학원 관련 피해 사례를 보도한 KBS 추적60분
부동산 경매 학원 관련 피해 사례를 보도한 KBS 추적60분KBS 유튜브 갈무리

구독자들이 진정으로 분노해야 할 지점은 이들의 세금 탈루만이 아닙니다. 일부 부동산 유튜버들은 구독자들의 맹목적인 믿음을 악용해 직접적인 금전적 피해를 입히는 등 불법적이거나 비도덕적인 행태마저 서슴지 않고 있습니다.

가장 대표적인 사례가 고액의 '경매 강의'를 빙자한 사기 행각입니다. 일부 부동산 유튜버는 수십만 구독자라는 권위를 무기로 수백만 원에 달하는 유료 오프라인 강의나 VIP 컨설팅을 열어 수강생들을 모집합니다. 그러고는 자신들만이 아는 고급 정보인 양 포장해, 실제로는 투자가치가 전혀 없거나 권리 분석이 복잡하게 얽힌 이른바 '깡통 경매 물건'을 무리하게 추천하여 수강생들에게 막대한 손해를 끼칩니다. 이 과정에서 유튜버가 부실 채권을 털어내기 위해 자신을 믿고 따르는 구독자들을 설거지(손실 떠넘기기) 희생양으로 삼는다는 의혹도 끊이지 않고 있습니다.

또 다른 유튜버들은 마치 홈쇼핑의 쇼호스트를 방불케 합니다. 이들은 현장 임장 영상이라며 특정 지역의 미분양 상가나 지식산업센터, 오피스텔 등을 찾아가 입에 침이 마르도록 장점을 늘어놓습니다. 향후 몇 배의 시세 차익을 얻을 수 있다며 당장 계약할 것을 종용하지만, 실상은 분양 대행사로부터 건당 수천만 원의 수수료를 챙기기 위한 '뒷광고'이거나 교묘한 분양 판촉 사례도 있습니다.

부동산 기사인 줄 알았는데 광고였다니...

지면 신문과 온라인 기사에 게재된 부동산 관련 광고형 기사
지면 신문과 온라인 기사에 게재된 부동산 관련 광고형 기사온라인 갈무리

이러한 유튜버들의 행태는 과거 기성 언론이 보여주던 구태와 묘하게 겹칩니다. 과거 신문사 지면에는 출처를 알 수 없는 장밋빛 전망으로 가득 찬 전면 부동산 분양 광고가 끊이지 않았습니다. 심지어 겉보기엔 기자가 직접 취재해 작성한 일반 기사 같지만, 실상은 건설사나 분양 대행사로부터 막대한 협찬금을 받고 게재한 '기사형 광고(애드버토리얼)'인 경우도 많았습니다.

매체가 종이 신문에서 유튜브라는 뉴미디어로 바뀌었을 뿐입니다. 오히려 유튜브의 추천 알고리즘은 사람들이 듣고 싶어 하는 정보만 계속해서 노출시켜 확증편향을 더욱 강화합니다. 정보와 광고의 경계를 교묘하게 허물어 서민들의 불안 심리를 자극하고, 그들의 주머니를 털어 자신들의 배를 불리는 수법은 과거 언론의 기사형 광고보다 훨씬 더 악랄하고 파급력이 크다는 지적도 나옵니다.

따라서 시청자들은 유명 부동산 유튜버들이 화려한 언변으로 영상에서 쏟아내는 확신에 찬 말들을 100% 진실로 믿어서는 안 됩니다. 그들이 "지금 당장 빚을 내서라도 집을 사야 한다"고 부르짖는 진짜 목적은 시청자의 자산 증식이 아니라, 본인들의 유튜브 조회수 수익 창출과 고액 강의 팔이, 컨설팅 수수료, 분양 대행 수당 등 자신들의 사업 확장일 확률이 매우 높기 때문입니다.

부동산 유튜브 영상을 시청할 때는 반드시 스스로 팩트 체크를 하고 교차 검증을 하는 습관을 들여야 합니다. 무조건 '사야 한다'며 무한 상승론을 펼치는 채널만 맹신할 것이 아니라, 반대로 '지금은 팔아야 할 때'라고 주장하는 하락론자의 영상도 함께 비교하며 시청해야 균형 잡힌 시각을 가질 수 있습니다.

달콤한 '영끌 조장' 영상의 이면에는 누군가의 치밀한 셈법과 탐욕이 숨어있다는 사실을 늘 기억해야 합니다. 나의 소중한 자산을 지키는 것은 수십만 구독자를 가진 유명 유튜버의 달콤한 한 마디가 아니라, 쏟아지는 정보를 비판적으로 수용하고 신중하게 판단하는 나 자신의 몫입니다.
유튜브 부동산유튜버 국세청 세금탈루 뒷광고

임병도 (impeter) 내방

독립 언론 '아이엠피터뉴스'를 운영한다. 제주에 거주하며 육지를 오가며 취재를 하고 있다.

