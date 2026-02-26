타나차 잃은 도로공사, 시즌 막판 '초비상'

V리그 여자부가 팀 별로 5~6경기를 남겨둔 가운데 시즌 막판 순위 경쟁이 점입가경이다. 특히 시즌 초반부터 한국도로공사 하이패스의 독주가 이어지던 선두 자리는 도로공사가 최근 5경기에서 1승 4패로 주춤한 사이 2위 현대건설 힐스테이트가 5연승을 질주하면서 양 팀의 승점 차이가 단 2점으로 줄어 들었다. 정규리그 1위는 챔프전에 직행하기 때문에 양 팀의 잔여 경기 결과는 시즌 농사와 직결된다.
지난 24일 수원체육관에서 열렸던 현대건설과 도로공사의 정규리그 마지막 맞대결은 '미리 보는 챔프전'으로 배구팬들의 많은 관심을 모았다. 현대건설은 정강이 피로 골절과 무릎 부상으로 시즌 아웃된 정지윤이 결장했지만 외국인 선수 카리 가이스버거와 아시아쿼터 자스티스 야우치가 46득점을 합작하면서 경기 후반 뒷심을 발휘한 도로공사의 추격을 뿌리치고 3-2로 기분 좋은 승리를 따냈다.
반면 도로공사는 허리 통증으로 최근 3경기 연속 결장했던 강소휘가 복귀했고 레티치아 모마 바소코가 무려 38득점을 퍼부었음에도 현대건설에게 승리를 헌납하고 말았다. 하지만 도로공사는 현대건설에 승점 2점을 내주며 선두 자리를 위협 받게 된 것보다 훨씬 큰 악재를 만났다. 아시아쿼터 타나차 쑥쏫이 오른쪽 발목 인대가 파열되는 부상을 당하면서 6~8주의 재활이 필요하다는 진단을 받은 것이다.
V리그에서 매우 중요해진 아시아쿼터의 활약