'홈런 공장' 전락한 고우석.. WBC 본 무대에선 다를까?

KBO

2026 WBC 대표팀 마무리 후보로 꼽힌 고우석( 출처: KBO SNS)반면 고우석에 대해서는 캠프에 남는 것보다 WBC에 출전하는 것이 선수 본인에게 더 큰 기회가 될 것이라며 사뭇 다른 입장을 보였다. 올시즌 실질 전력 구상에 포함된 선수가 아니니, 부상 걱정 없이 흔쾌히 국제대회로 보내도 무방하고 대회를 통해 가치를 높이면 좋다는 의미로 해석된다.고우석의 부진은 단순히 선수 개인의 시련을 넘어 WBC 개막을 코앞에 둔 한국 대표팀에게 있어서도 부정적인 신호다. 당초 류지현 감독은 ML 정상급 불펜으로 한국계인 라일리 준영 오브라이언(세인트루이스)의 종아리 부상 낙마 이후 불펜의 중심을 잡아줄 핵심 카드로 베테랑인 고우석을 꼽았다.하지만 시범경기 투구에서 드러난 구위로는 도쿄돔에서 마주할 일본과 대만의 정교한 타자, 힘이 좋은 호주 타자들을 상대하기 버겁다. 마이너리그 하위 레벨 타자들의 방망이도 가볍게 제압하지 못하는 구위와 제구력으로는 WBC 경기 후반 승부처에서 승리를 지켜낼 것이라 기대하긴 어렵다.