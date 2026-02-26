축구도 잘하는 야구선수, '골때녀' 스밍파의 승리 이끌다

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

이날 스밍파의 승리는 박주아의 골 결정력과 깡미의 선방이 만들어낸 결과였다. 첫 경기에서 다리 근육통으로 후반을 소화하지 못했던 박주아는 이날 전후반 내내 그라운드를 누비며 완전히 달라진 모습을 보였다.

올 여름 미국 여자 프로야구(WPBL) 진출을 앞둔 유격수 박주아는 초보 축구선수 답지 않은 넓은 시야와 침착한 플레이로 팀 공격을 이끌었고, 결국 멀티골까지 기록했다. 골키퍼 깡미 역시 몸을 아끼지 않는 선방으로 실점을 최소화하며 승리에 크게 기여했다.



경기 초반 조직력이 다소 흔들렸지만 빠른 시간 내에 동점을 만들면서 분위기 반전을 이뤄낸 것이 결국 상대의 막판 추격을 뿌리칠 수 있는 원동력이 되었다.



반대로 액셔니스타는 초반의 좋은 흐름을 끝까지 이어가지 못한 점이 아쉬움으로 남았다. 두 골을 기록한 박지안이 있었지만 전체적인 경기운영이 매끄럽지 못했다. 결정적인 순간마다 골대 불운과 상대 골키퍼의 선방에 가로 막혔다. B조 일정을 마친 액셔니스타는 이제 A조 팀과의 마지막 경기에서 반드시 승리를 거둬야 하는 부담을 안게 됐다.

