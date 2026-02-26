축구도 잘하는 야구선수, '골때녀' 스밍파의 승리 이끌다

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
FC 스트리밍파이터가 신입생 박주아의 멀티골을 앞세워 난적 FC 액셔니스타에 한 골 차 승리를 거뒀다.
25일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들>(이하 '골때녀') 제2회 G리그 B조 스트리밍파이터 대 액셔니스타의 경기에서 스트리밍파이터(이하 스밍파)는 야구 선수 박주아의 '골때녀' 데뷔골과 골키퍼 깡미의 선방 등을 앞세워 난적 액셔니스타에 4대3 신승을 거뒀다.
전반에만 무려 4골이 터지며 팽팽한 접전을 펼친 두 팀이었으나, 스밍파는 후반전 터진 박주아의 추가골과 히밥의 쐐기골에 힘입어 액셔니스타의 추격 의지를 꺾어 놓았다. 이로써 스밍파는 1승 1패로 강호 월드클라쓰(2승)에 이어 B조 단독 2위에 올라섰다.
반면 액셔니스타는 숱한 득점 기회를 잡았지만 골대 불운, 골 결정력 부족, 골키퍼 선방 등에 막히면서 어렵게 경기를 풀어 나갔다. 종료 직전 박지안이 1점 차로 따라붙는 만회골을 넣었지만 끝내 승부를 뒤집지 못했다. 결국 액셔니스타는 구척장신(1승 2패)과 승점 동률을 기록했으나 골득실차 열세로 인해 B조 4위까지 밀려나고 말았다.
빌드업 축구 맞대결