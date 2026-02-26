세상이 점점 나빠져 가는데, 포기할 수 없는 이유

사이렌이 울리고 무대 조명이 밝아오면 폐허가 된 세상에 널브러진 네 배우가 보인다. 절망적인 상황에서도 포엣이 상상 속에서 무형의 아이스크림을 찾아내자, 네 사람은 다시 연극을 하기로 결심한다. 산 정상까지 열심히 바위를 굴려봤자 다시 떨어질 걸 아는 시지프스처럼, 네 배우도 힘을 합쳐 돌을 굴린다.
지난 22일 관람한 뮤지컬 <시지프스>는 알베르 까뮈의 '이방인'과 '시지프 신화'를 다룬다. 극중극 '이방인' 속 뫼르소를 통해 현대인의 삶을 조명하면서 이를 통해 출구가 보이지 않는 막막한 세상에서도 꿋꿋하게 행복을 찾는 배우들을 강조한다.
배역은 언노운, 포엣, 클라운, 아스트로로 구성된다. 언노운은 '정해지지 않음'이라는 이름처럼 무한한 가능성을 품은 존재다. 포엣은 삶을 언어로 빚어내는 시인을 형상화한 인물이며, 클라운은 냉소와 열정을 동시에 지닌 복합적인 캐릭터다. 아스트로는 '별'이라는 이름처럼 순수함과 뜨거운 의욕을 상징한다.
네 명의 배우는 관객만 있다면 뭐든 만들 수 있다고 말한다. 그들에게 폐허가 된 세상이나, 성별 등은 중요치 않다. 무의미해 보이더라도 계속할 수 있다면 해나갈 뿐이다. 그들의 노력에 관객은 박수와 환호로 응답한다. 커튼콜은 싱어롱이 되어 극 중 넘버 '와이 쏘 시리어스'를 함께 열창하게 된다.