세상이 점점 나빠져 가는데, 포기할 수 없는 이유

오차드뮤지컬컴퍼니

큰사진보기 ▲뮤지컬 <시지프스> 공연 사진뮤지컬 <시지프스>의 배우들이 공연 후반부 무대에서 연기하고 있다. 오차드뮤지컬컴퍼니

개인이 느끼는 무력감, 그 앞에 펼쳐진 무대



전쟁, 기후 위기 등으로 세상은 점점 나빠지는 것처럼 보인다. 망가져 버리는 세상 앞에 개인은 아무것도 막을 수 없다는 무력감에 빠질 수 있다. <시지프스>는 그 상실감과 무력감 앞에서 무엇이든 계속해 나갈 것을 주문한다. 오늘, 당장 이 무대가 끝나면 힘겹게 쌓아 올린 서사가 엎어지지만 때가 되면 다시 무대에 올라 또 이야기를 시작하는 배우들처럼 우리는 뭐든 해 봐야 한다.



무대 위 배우들을 이해했다면 무엇이 남을지, 이게 어떤 의미가 될지 고민하는 시간보다 무작정 일에 임해봐야 한다. 그 과정에서 이해되지 않는 사람이나 환경이 있더라도, 다름을 인정하고 받아들여야 한다. 지금껏 부정했어도 상관 없다. 포엣이 발견한 허상의 아이스크림을 부정한 클라운이, 다시 그 아이스크림을 찾아 포엣에게 건네는 것처럼 지금부터라도 다시 시작하면 된다. 무대 위에서 함께 호흡하는 배우들처럼 현실 사회의 구성원은 서로에게 영향받기 때문이다.



힘들고 어려워도 일단 해 보자. 그 과정에서 우리는 서로의 다름을 인정해야 한다. 이 이야기를 전한 배우들은 공연 말미 "더럽게 힘든데, 더럽게 행복하다!"라는 대사를 내뱉는다. 쉴 새 없이 춤추고 노래해야 하는 <시지프스> 그 자체를 이야기하는 듯 보인다. 무대가 한 편의 인생이라고 생각한다면, 이 말에 공감하지 못할 관객은 없을 것이다. 시지프스 뮤지컬시지프스 오차드뮤지컬컴퍼니 이방인 알베르까뮈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 한별 (onestar720) 내방 구독하기 별안간 마주한 순간의 반짝임을 기록합니다. 이 기자의 최신기사 아이들이 선보인 9년의 저력, 한계는 없다

뮤지컬 <시지프스> 출연 배우들이 무대에서 연기하고 있다.언노운은 극중극 '이방인'의 주인공 뫼르소를 연기한다. 그가 연기하는 뫼르소는 이방인이다. 남들과 달리 엄마의 부고에도 눈물 한 방울 없이 장례식을 마치고 신을 믿거나 회개하지도 않는다. 그런 그가 다섯 발의 총성을 울리고 살인죄로 기소돼 법정에 선다. 그가 밝힌 살인의 이유는 '태양이 뜨거워서'다. 도통 남들이 이해할 수 없는 이유다.'이방인' 속 사람들 뿐 아니라 배우들도 뫼르소를 이해할 수 없다. 그저 연기할 뿐이다. 의미 없어 보이는 형벌에 묵묵히 응했던 시지프스처럼, 배우들도 이야기가 있으니 연극을 이어갈 뿐이다. 무의미해 보이는 일일지라도 행위에 믿음과 의미를 더한다면 그건 무가치하지 않다.이런 배우들의 이야기는 현실의 관객에게 '복잡하게 생각하지 말고 있는 그대로 받아들일 것'을 요구한다. 이해할 수 없고, 설명하기 어려워도 일단 해보는 용기를 전달한다. 우리에게는 이유 없이 해보고 싶은 일이 생길 수 있다. 그러면 그냥 해보는 거다. 신을 놀린 죄로 끊임없이 반복되는 형벌을 받은 시지프스처럼, 어머니의 죽음이라는 피할 수 없는 일을 맞닥뜨린 뫼르소처럼 우리도 일단 해보면 된다.더불어 배우들은 '이방인' 속 뫼르소를 통해 다름을 인정하라는 메시지를 전달한다. 그의 재판 과정에서 예심판사와 벌이는 신앙에 대한 설전은 당시 모두가 같은 종교를 믿어야 했던 시대상을 전달한다. 뫼르소는 사형 집행을 앞에 두고 드디어 이유를 알게 된다. 그는 자신이 죽음뿐 아니라 삶 역시 외면하고 있었다는 것을 깨닫는다.그렇게 뫼르소는 사형 집행 직전 그를 찾아온 신부들에게 지금 당장 알 수 없는 다음 생이 아닌 현재의 자신에게 집중해 달라고 요구한다. 삶을 마주함으로써 갇혔던 세상에서 '단 하나의 출구'를 찾은 뫼르소는 그제야 자신의 마음을 절실히 깨닫는다.