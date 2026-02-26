사이트 전체보기
맥스 할로웨이, 현대 MMA 볼륨 스트라이킹의 교과서

[맥스 할로웨이를 말한다②] 인 앤 아웃으로 완성한 페더급 최강의 압박 엔진

김종수(oetet)
26.02.26 09:32최종업데이트26.02.26 09:32
맥스 할로웨이(사진 오른쪽)는 정타 횟수에서 우위를 잡고 경기를 지배하는 방식을 선호한다.
맥스 할로웨이(사진 오른쪽)는 정타 횟수에서 우위를 잡고 경기를 지배하는 방식을 선호한다.UFC 제공

'노력도 재능이다'는 말이 있다. 어지간한 이들은 따라하기 힘든 수준의 노력을 한다는 자체가 곧 재능이다는 것이다. 어찌보면 또 다른 의미의 천재라고 할 수 있다, 끊임없는 동기부여와 승부욕 없이는 불가능한 영역이기 때문이다.

UFC 페더급의 진행형 레전드 '블레시드(Blessed)' 맥스 할로웨이(35·미국)가 여기에 해당되는 대표적 파이터다. 오는 3월 8일 UFC 326 '할로웨이 vs 올리베이라 2'대회서 메인이벤트를 책임질 그는 어린 시절부터 오직 격투기에만 전념해오며 경쟁을 멈추지않고 있다. 경기가 안잡혔을 때도 체육관에서 살며 일정 체중을 유지하고 있을 정도다.

사실 할로웨이는 노력에 가려져(?) 있어서 그렇지 천재과에 가깝다. 조 로건의 팟캐스트에 출현해서 밝힌 바에 따르면 UFC 입성하고 첫 경기까지 타격 코치가 없었다고 한다. 황당해진 조 로건이 "그러면 어떻게 콤비네이션이나 전략을 짰느냐?"고 물어보니 "플레이스테이션 UFC 게임을 하고 거기서 나오는 기술을 따라했어요"라고 천연덕스럽게 말했다.

더불어 고등학생때 처음 킥복싱 체육관에 들려 첫날부터 코치와 스파링을 했는데 할로웨이의 남다른 재능에 깊은 인상을 받은 코치에게 이틀 후에 있을 아마추어 시합에 나갈 것을 권유받았다고 한다. 킥복싱을 처음 접한 초보가 단 2일 동안 훈련하고 시합을 출전한 것인데 결과는 승리였다.

이처럼 할로웨이는 재능과 노력을 겸비한 천상 파이터라고 할 수 있는데 파이팅 스타일을 보면 그대로 묻어난다. 자신이 잘하는 것을 정확히 알고 강점을 살려 특유의 승리 방정식을 만들어냈다. 오직 할로웨이만이 할 수 있는.

체력·집중력 앞세운 볼륨 타격... 철저히 계산된 운영

UFC 페더급을 대표하는 스트라이커 할로웨이의 경기를 한마디로 표현하면 '끊임없는 전진'이다. 그러나 그의 싸움은 단순한 난타전이 아니다. 화려해 보이는 연타 속에는 치밀하게 계산된 단계별 전략이 숨어 있다.

경기 초반, 할로웨이는 무리하지 않는다. 빠른 인 앤 아웃 스텝과 가볍고 날카로운 리드 잽으로 상대의 리듬을 흔들며 탐색전을 펼친다. 이 잽은 상대를 한 번에 쓰러뜨리기 위한 펀치가 아니라, 거리와 타이밍을 장악하기 위한 도구에 가깝다.

과거 깊게 찌르는 펜싱형 잽으로 경기를 풀어가던 웰터급 레전드 조르주 생피에르와 비교하면, 할로웨이의 잽은 보다 전통적인 복싱 스타일에 가깝다. 빠르고 자주 던지며 상대의 움직임을 제한한다.

충분한 데이터가 쌓이면 분위기는 달라진다. 그는 전진 압박을 시작하며 콤비네이션을 적극적으로 구사한다. 원투와 체크 훅, 풀백 이후 카운터, 스피닝 백 킥까지 상황에 맞게 자연스럽게 이어 붙인다.

복싱 기본기가 탄탄해 맞교환 상황에서도 쉽게 밀리지 않는다. 복싱 실력으로 인정받던 캘빈 케이터를 상대로 타격전에서 압도적인 우위를 보인 장면은 그의 기술적 완성도를 잘 보여준다.

마지막 단계는 체력 싸움이다. 상대의 움직임이 둔해지기 시작하면 펜스로 몰아넣고 연타 러시를 퍼붓는다. 단발 KO보다는 누적 데미지로 무너뜨리는 방식이다. 힘을 과하게 싣지 않고 어깨를 활용해 길게 뻗는 펀치 메커니즘 덕분에, 5라운드 내내 공격 템포를 유지할 수 있다.

맥스 할로웨이(사진 오른쪽)는 일정한 경기력을 라운드 내내 유지할 수 있는 강철 체력의 소유자다.
맥스 할로웨이(사진 오른쪽)는 일정한 경기력을 라운드 내내 유지할 수 있는 강철 체력의 소유자다.UFC 제공

스탠스 전환과 강철 체력... 5라운드가 더 강한 이유

할로웨이의 가장 큰 무기는 '볼륨'과 '지구력'이다. 그는 한 방에 승부를 거는 전형적인 강타자는 아니다. 대신 수십, 수백 번의 타격을 통해 상대를 서서히 잠식한다. 체력 소모를 최소화하는 타격 방식 덕분에 경기 후반에도 페이스가 떨어지지 않는다.

라이트급으로 체급을 올린 뒤 더스틴 포이리에를 상대로 다운을 빼앗으며 성장한 파워를 보여줬고, 정찬성과 저스틴 게이치를 KO로 제압한 경기에서는 정확도가 갖춰질 경우 충분히 피니시가 가능함을 증명했다. 즉 볼륨 중심의 운영이 기본이지만, 결정적인 순간을 만들어낼 힘도 갖추고 있다는 의미다.

또 하나 눈에 띄는 요소는 자유로운 스탠스 전환이다. 그는 오소독스와 사우스포를 자연스럽게 오가며 공격 각도를 바꾼다. TJ 딜라쇼나 도미닉 크루즈처럼 상황에 따라 전환하는 유형과 달리 경기 내내 쉬프팅을 반복하며 상대의 예측을 어렵게 만든다. 스탠스가 바뀌어도 로우·미들·하이킥을 모두 자연스럽게 연결하는 점 역시 위협적이다.

무엇보다 그의 스타일을 지탱하는 것은 강한 맷집과 회복력이다. 강한 카운터를 허용하고도 무너지지 않는 내구성은 볼륨 스트라이킹의 전제가 된다. 후반으로 갈수록 더욱 거세지는 압박은 그의 상징과도 같다.

강적들과의 경기에서 할로웨이의 파이팅 스타일은 이른바 상성을 타기도 한다.
강적들과의 경기에서 할로웨이의 파이팅 스타일은 이른바 상성을 타기도 한다.UFC 제공

화려함 속의 위험 요소... 상성에서 드러나는 과제

하지만 장점이 뚜렷한 만큼 위험도 분명하다. 할로웨이는 경기 흐름을 장악하고 있음에도 불구하고 재미있는 경기를 펼치고자 난타전을 벌이는 경우가 종종 있다. 팬들에게는 최고의 볼거리지만, 선수 생명이라는 관점에서는 불필요한 데미지 축적으로 남는다.

또한 타격 횟수를 극단적으로 끌어올리는 과정에서 상대의 오버핸드 카운터에 노출되는 장면도 있다. 여러 대를 맞히는 대신 한 방을 허용하는 교환비 전략이지만, 파워가 강한 상대에게는 치명적으로 작용할 수 있다.

실제로 체격과 힘에서 밀리지 않으면서 강한 펀치를 갖춘 선수들에게는 고전하는 모습도 보였다. 일리아 토푸리아나 더스틴 포이리에처럼 한 방의 위력을 지닌 파이터와의 맞대결에서는 방어를 일부 희생하는 스타일이 위험 부담으로 돌아온다.

또한 천적으로 평가받는 알렉산더 볼카노프스키는 빠른 스피드와 원거리 컨트롤, 레슬링을 결합해 할로웨이의 볼륨을 효과적으로 차단했다.

결국 맥스 할로웨이의 파이팅 스타일은 화려함과 리스크가 공존하는 구조다. 압도적인 볼륨, 정교한 거리 지배, 5라운드를 뛰는 체력은 분명 리그 최상급 무기다. 동시에 강한 한 방을 가진 상대와의 상성, 누적 데미지 관리라는 과제도 안고 있다.

그럼에도 불구하고 할로웨이는 기술, 체력, 흥행성을 모두 갖춘 보기 드문 파이터다. 옥타곤 위에서 끊임없이 전진하는 그의 모습은 여전히 UFC 팬들이 가장 기대하는 장면 중 하나다.

맥스할로웨이 하와이싸움꾼

김종수 (oetet) 내방

전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실

