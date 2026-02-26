맥스 할로웨이, 현대 MMA 볼륨 스트라이킹의 교과서

UFC 제공

맥스 할로웨이(사진 오른쪽)는 정타 횟수에서 우위를 잡고 경기를 지배하는 방식을 선호한다.'노력도 재능이다'는 말이 있다. 어지간한 이들은 따라하기 힘든 수준의 노력을 한다는 자체가 곧 재능이다는 것이다. 어찌보면 또 다른 의미의 천재라고 할 수 있다, 끊임없는 동기부여와 승부욕 없이는 불가능한 영역이기 때문이다.UFC 페더급의 진행형 레전드 '블레시드(Blessed)' 맥스 할로웨이(35·미국)가 여기에 해당되는 대표적 파이터다. 오는 3월 8일 UFC 326 '할로웨이 vs 올리베이라 2'대회서 메인이벤트를 책임질 그는 어린 시절부터 오직 격투기에만 전념해오며 경쟁을 멈추지않고 있다. 경기가 안잡혔을 때도 체육관에서 살며 일정 체중을 유지하고 있을 정도다.사실 할로웨이는 노력에 가려져(?) 있어서 그렇지 천재과에 가깝다. 조 로건의 팟캐스트에 출현해서 밝힌 바에 따르면 UFC 입성하고 첫 경기까지 타격 코치가 없었다고 한다. 황당해진 조 로건이 "그러면 어떻게 콤비네이션이나 전략을 짰느냐?"고 물어보니 "플레이스테이션 UFC 게임을 하고 거기서 나오는 기술을 따라했어요"라고 천연덕스럽게 말했다.더불어 고등학생때 처음 킥복싱 체육관에 들려 첫날부터 코치와 스파링을 했는데 할로웨이의 남다른 재능에 깊은 인상을 받은 코치에게 이틀 후에 있을 아마추어 시합에 나갈 것을 권유받았다고 한다. 킥복싱을 처음 접한 초보가 단 2일 동안 훈련하고 시합을 출전한 것인데 결과는 승리였다.이처럼 할로웨이는 재능과 노력을 겸비한 천상 파이터라고 할 수 있는데 파이팅 스타일을 보면 그대로 묻어난다. 자신이 잘하는 것을 정확히 알고 강점을 살려 특유의 승리 방정식을 만들어냈다. 오직 할로웨이만이 할 수 있는.UFC 페더급을 대표하는 스트라이커 할로웨이의 경기를 한마디로 표현하면 '끊임없는 전진'이다. 그러나 그의 싸움은 단순한 난타전이 아니다. 화려해 보이는 연타 속에는 치밀하게 계산된 단계별 전략이 숨어 있다.경기 초반, 할로웨이는 무리하지 않는다. 빠른 인 앤 아웃 스텝과 가볍고 날카로운 리드 잽으로 상대의 리듬을 흔들며 탐색전을 펼친다. 이 잽은 상대를 한 번에 쓰러뜨리기 위한 펀치가 아니라, 거리와 타이밍을 장악하기 위한 도구에 가깝다.과거 깊게 찌르는 펜싱형 잽으로 경기를 풀어가던 웰터급 레전드 조르주 생피에르와 비교하면, 할로웨이의 잽은 보다 전통적인 복싱 스타일에 가깝다. 빠르고 자주 던지며 상대의 움직임을 제한한다.충분한 데이터가 쌓이면 분위기는 달라진다. 그는 전진 압박을 시작하며 콤비네이션을 적극적으로 구사한다. 원투와 체크 훅, 풀백 이후 카운터, 스피닝 백 킥까지 상황에 맞게 자연스럽게 이어 붙인다.복싱 기본기가 탄탄해 맞교환 상황에서도 쉽게 밀리지 않는다. 복싱 실력으로 인정받던 캘빈 케이터를 상대로 타격전에서 압도적인 우위를 보인 장면은 그의 기술적 완성도를 잘 보여준다.마지막 단계는 체력 싸움이다. 상대의 움직임이 둔해지기 시작하면 펜스로 몰아넣고 연타 러시를 퍼붓는다. 단발 KO보다는 누적 데미지로 무너뜨리는 방식이다. 힘을 과하게 싣지 않고 어깨를 활용해 길게 뻗는 펀치 메커니즘 덕분에, 5라운드 내내 공격 템포를 유지할 수 있다.