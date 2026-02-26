돌아온 홍건희, 호랑이 마운드 막강 허리될까?

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲홍건희가 기대치만큼 해준다면 KIA 타이거즈 불펜진은 큰 힘을 받을수 있다. KIA 타이거즈

재도약 시험대 오른 2026시즌…, 경쟁 속에서 증명해야



이번 복귀는 단순한 '친정팀 귀환' 이상의 의미를 지닌다. 홍건희에게 2026시즌은 자신의 가치를 다시 증명해야 하는 시험대이기 때문이다. 단기 계약이라는 점에서 매 경기 성과가 곧 평가로 이어질 가능성이 높다.



KIA 불펜은 베테랑과 젊은 자원이 혼재된 구조라 시즌이 시작되면 보직 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 홍건희 역시 특정 보직이 보장된 상황은 아니다. 중간 계투, 셋업맨, 상황별 투입 등 다양한 역할을 소화해야 할 가능성이 크다.



전문가들은 그의 반등 여부를 '구위 회복'과 '연속 등판 내구성' 등에서 찾고 있다. 직구 구속이 전성기 수준에 근접하고, 변화구 제구가 안정된다면 충분히 불펜의 중심축이 될 수 있다는 분석이다. 반대로 회복이 더딜 경우 젊은 자원들에게 자리를 내줄 수도 있다.



다만 홍건희가 쌓아온 경험은 쉽게 대체하기 어려운 자산이다. 큰 경기 경험과 위기관리 능력은 수치 이상의 가치를 지닌다. 팀이 원하는 것은 단순한 성적 회복이 아니라, 경기 후반 마운드를 안정시키는 '신뢰'다.



2026시즌 KIA의 목표는 명확하다. 하위권에 머물렀던 지난 시즌 부진을 딛고 상위권 경쟁에 복귀하는 것이다. 그 과정에서 홍건희의 역할은 결코 가볍지 않다. 6년 만에 돌아온 광주에서, 그는 다시 한 번 자신의 이름을 증명해야 한다. 친정으로 돌아온 베테랑의 도전이 어떤 결과로 이어질지 귀추가 주목된다.



6년만에 KIA 타이거즈로 돌아온 홍건희프로야구 KIA 타이거즈가 2026시즌을 앞두고 불펜 재편에 나선 가운데 홍건희(33‧우투우타)의 부활 여부에 팬들의 관심이 뜨겁다. 2011년 KIA에 입단하며 프로 생활을 시작했던 그는 2020년 트레이드를 통해 팀을 떠난 뒤 6년 만에 다시 광주로 돌아오게 됐다.홍건희는 2020시즌 도중 두산 베어스로 이적한 이후 불펜의 핵심 자원으로 자리 잡았다. 이적 첫해부터 과감한 투구와 안정된 제구를 앞세워 필승조 역할을 맡았고, 2024시즌까지 300경기 이상 등판하며 꾸준한 존재감을 보였다. 특히 위기 상황에서 흔들림 없는 경기 운영 능력은 두산 불펜의 중요한 무기로 평가받았다.그러나 2025시즌은 순탄치 않았다. 시즌 초반 팔꿈치 통증이 겹치며 등판 수가 크게 줄었고, 성적 또한 기대에 미치지 못했다. 20경기 남짓 출전하며 평균자책점 6점대를 기록하는 등 부진을 겪었다. 부상 회복과 구위 저하 문제가 겹치며 재도약이 필요한 상황에 놓였다.그럼에도 홍건희는 잔여 계약을 포기하는 과감한 결정을 내렸다. 남아 있던 보장 계약 대신 옵트아웃을 선택하며 새 출발을 모색했고, 결국 친정팀과 1년 총액 7억 원 규모의 계약에 합의했다.조건만 놓고 보면 대형 FA 계약과는 거리가 있지만, 선수와 구단 모두에게 '재도약'이라는 공통 목표가 있었다는 점에서 의미가 크다. 홍건희는 계약 직후 "KIA에서 다시 뛰게 돼 감회가 새롭다"며 "팀이 필요로 하는 역할을 충실히 수행하겠다"고 각오를 밝혔다.KIA는 지난 시즌 하위권에 머무르며 불펜 불안이라는 과제를 안았다. 경기 후반 리드를 지키지 못하는 장면이 반복되면서 전력 보강이 시급하다는 평가가 이어졌다.이에 구단은 비시즌 FA 시장에서 과감한 결단을 내렸다. 홍건희와 함께 영입된 이태양, 김범수 등 다수의 불펜 자원은 KIA의 방향성을 분명히 보여준다. 선발진이 버틴 뒤 경기 후반을 안정적으로 책임질 수 있는 '지키는 야구' 체제를 구축하겠다는 의지다.이 가운데 홍건희는 경험과 노하우 측면에서 차별화된 카드로 꼽힌다. 두산 시절 다양한 보직을 소화하며 쌓은 실전 경험은 젊은 투수들에게도 긍정적인 자극이 될 수 있다. 특히 주자가 누적된 위기 상황에서의 침착한 경기 운영은 코칭스태프가 높이 평가하는 부분이다. 구단 관계자 또한 여러 언론과의 인터뷰에서 그의 몸 상태가 정상 궤도에 오르면 충분히 필승조 역할을 맡길 수 있다고 밝힌 바 있다.현재 그는 스프링캠프에서 구위 점검과 체력 회복에 집중하고 있다. 지난해 부상 여파를 털어내기 위해 투구 수를 단계적으로 늘리는 한편, 하체 보강과 밸런스 교정에 공을 들이고 있는 것으로 전해졌다.