K리그1 승격 N수 도전, 서울E 김도균 감독의 진심 통할까

연합뉴스

25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 에서 참석자들이 기념 촬영하고 있다.'무조건' 승격이라는 목표를 외치며 해피 엔딩을 원하고 있는 김도균 감독. 과연 그는 2026년 연말, 서울 이랜드에 '1부 팀'이라는 칭호를 선사할 수 있을까.한국프로축구연맹은 25일 오후 2시 서울특별시에 자리한 홍은동 스위스그랜드호텔에서 '하나은행 K리그2 2026' 미디어데이를 개최했다. 이날 행사는 오는 2월 28일 출발을 앞둔 K리그2 개막을 앞두고 17개 팀 감독이 한자리에 모여 시즌 출사표를 밝히는 자리로 마련됐고, 각자 생각하는 시즌에 대한 준비와 생각을 밝히며 화제를 모았다.가장 화제를 모았던 팀과 인물은 수원 삼성의 이정효 감독이었지만, 이에 대항하는 서울 이랜드의 김도균 감독도 만만치 않은 출사표를 던지며 이목을 끌었다.어느새 창단 12년 차를 맞는 서울 이랜드이지만, 아직 K리그1 무대를 밟아보지 못한 팀 중 하나로 자리하고 있다. 지난 2014년 8월 26일. 이랜드 그룹의 강력한 후원 아래 한국 축구 전설인 이영표(은퇴)의 스승으로 알려진 마틴 레니(스코틀랜드) 감독 선임 후, 국가대표 출신 조원희·김재성·김영광(은퇴)을 영입하며 공격적인 투자를 선언했다.훗날 K리그를 대표하는 선수로 성장하는 주민규(대전)·김성주·전민광(포항)과 같은 자원을 수혈하며 빠르게 성장을 도모했다. 또 이들은 창단 후 2년 이내 K리그1 진입과 더불어 2018시즌에는 AFC 챔피언스리그 진출·2020년에는 1부 우승이라는 야심찬 목표를 세웠지만, 현실의 벽은 너무나도 높았다. 계속된 감독 선임 실패와 부진이 이어졌고, 고개를 숙여야만 했다.박건하(수원FC)·정정용(전북) 감독과 같은 이름값과 실력이 충분한 사령탑들이 지휘봉을 잡았으나 승격에 계속해서 실패했고, 2부에 떠도는 팀 중 하나로 자리하고 있었다. 한때 구단이 없어질 수 있다는 소문까지 돌며 서울 이랜드는 팬들 관심 속에서 사라질 수 있었지만, 한 남자가 벼랑 끝에서 동아줄을 내리면서 희망을 보여줬다. 바로 김도균 감독이다.1977년생인 김 감독은 서남대·현대중을 거쳐 울산HD 코치직을 수행하며 지도자 경력을 쌓았다. 이후 2020시즌을 앞두고 수원FC 사령탑에 부임하면서 감독 생활을 시작한 그는 빠르게 본인의 존재감을 알리는 데 성공했다. 부임 첫 해 곧바로 승격에 성공했으며 이듬해 K리그1에서는 화끈한 공격 축구로 수원에 사상 첫 파이널 A 진출이라는 선물을 안겨줬다.이후 2023시즌까지 수원 지휘봉을 잡은 김 감독은 2024년을 앞둔 겨울. 위기의 서울 이랜드 지휘봉을 잡게 됐다. 아무리 승격 경험과 1부에서 생존 능력을 보여준 김 감독이 왔다고 한들, 승격 가능성을 높게 보는 전문가와 팬들은 적었다. 하지만, 이들은 반전을 보여줬다. 압도적인 공격 축구로 2부를 지배했고, 사상 첫 승강 플레이오프에 진출시키며 호평을 받았다.아쉽게도 전북 현대와의 플레이오프 맞대결에서 패배하며 승격에 실패했지만, 만년 2부 지박령으로 자리하고 있던 서울 이랜드를 1부 문턱까지 끌어올린 부분은 박수받아 마땅한 성과였다. 기세를 이어 지난 시즌에도 승격에 도전했으나 또 좌절을 맛봤다. 시즌 중반 8경기 무승(3무 5패)을 기록하며 휘청였고, 플레이오프에서는 성남에 패배하며 업셋을 당하기도 했다.어느새 11시즌 연속 승격에 실패한 가운데 서울 이랜드 입성 3년 차를 맞는 김 감독은 올해 반드시 승격하겠다는 의지를 다졌다. 미디어데이에 참석한 김 감독은 "올해 목표는 무조건 승격이다. 지난 2년 동안 서울 이랜드를 응원해 주신 팬들에게 부족한 성적으로 인해 죄송한 마음이 있었다"라고 답했다.이어 "올해는 기필코 승격해서 모든 구성원이 행복하게 마무리하는 한 해가 됐으면 좋겠다"라고 입을 뗐다. 사실 그리 어려운 미션은 아닐 수도 있다. 절대 1강으로 분류되는 수원 삼성과 이를 견제하는 부산 아이파크·대구FC·성남FC·수원FC·전남 드래곤즈 등과 같은 까다로운 팀들이 자리하고 있지만, 이들은 여전히 K리그2에서 정상급 전력을 갖췄다고 평가받고 있다.당장 지난 시즌 K리그2 도움왕과 베스트 11에 이름을 올린 에울레르를 완전 영입했고, 정상급 골키퍼 민성준을 비롯해 박진영·오스마르·백지웅·김현·까리우스·변경준·오인표·강현제·박재용·김주환·배서준·김오규 등과 같은 걸출한 선수들이 자리하고 있다. 또 변화하는 규정의 혜택도 톡톡히 받을 수 있다. 2027시즌을 앞두고 1부는 12팀서 2팀 늘어난 14팀으로 운영된다.그렇기에 이번 시즌 최대 4팀이 승격할 기회가 열리게 된 것. 하지만, 김 감독은 자만을 경계했다. 그는"목표는 우승이다. 다만 현실적으로 우리 선수단의 전력만 놓고 봤을 때는 3~4위권 정도 되는 것 같다. 수원 삼성이 유력할 수 있지만 잘 모르겠다. 대구나 수원FC, 김포, 부산과 같은 팀을 상대로 쉽게 승점 3점을 가져오기 힘들 수 있다. 그만큼 소위 상위권으로 분류되는 팀을 상대로 승점을 얼마나 갖고 오는지가 관건이다"라고 분석했다.승격 'N수'에 도전하는 김도균 감독과 서울 이랜드. 그 첫 상대는 수원 삼성이다. 부담이 될 수 있으나 오히려 자신감을 보여주며 승부욕을 내비쳤다. 김 감독은 "모든 구성원이 바뀌어서 기존이 가져갔던 승수를 손에 넣을 수 있을지 걱정이 되지만, 그래도 빅버드에서 별로 진 기억이 없기에 이번에도 꼭 이길 수 있도록 하겠다"라며 의욕을 보여줬다.실제로 김 감독은 유독 수원에 강한 면모를 보여줬다. 서울 이랜드 지휘봉을 잡고 2시즌 동안 총 7번의 맞대결에서 5승 2패의 성적을 거뒀고, 수원FC 시절에도 8승 1무 4패로 상당한 강세를 선보였다. 다만 이정효 감독과의 맞대결 전적에서는 3전 전패를 기록하며 고전을 면치 못하고 있다.주사위는 이제 던져졌다. 김도균 감독과 서울 이랜드는 과연 2026시즌, 역사에 남을 만한 한 해를 보내며 '해피 엔딩'으로 마무리할 수 있을까. 향후 성과에 귀추가 주목된다.