세밀한 감정의 속도를 경험하는 '초속 5센티미터'

▲영화 <초속5센티미터> 스틸컷 롯데엔터테인먼트

영화는 원작에서 짧게 등장했던 타카키와 아카리의 미래를 본격적으로 다뤘다. 유년 시절 두 사람은 각자의 구원자였다. 나쓰메 소세키의 만화를 읽던 소년과 천문학 서적을 읽던 소녀는 서로를 동경했다. 짧았지만 우정 이상의 감정을 나누며 분명한 흔적을 남겼다.



하지만 같은 뿌리의 기억도 시간이 지남에 따라 다르게 자라났다는 데 방점을 찍었다. 이별의 상처로 고독해진 타카키와 현실을 수용하며 활기찬 아카리의 일상이 극명한 대비를 이루는 이유다. 60분이었던 원작 러닝타임 이상을 오리지널 스토리로 각색해 122분으로 확장했다. 30대를 앞둔 타카키의 일상과 고민, 그리움을 더해 풍부한 서사를 완성했다. 직장 상사, 천문학 관장 등 추가된 인물이 촘촘하게 서사를 채워냈다.



사실 제목 '초속 5센티미터'는 벚꽃의 낙화 속도라며 아카리가 타카키에게 했던 말에서 비롯되었다. 해마다 피고 지는 계절의 상징일 뿐 실제 벚꽃잎이 바람에 날려 떨어지는 속도는 아니다. 우주의 신비에 심취해 있던 소년이 첫사랑을 영혼에 새긴 마법 같은 단어다. 벚꽃, 눈, 우주선을 볼 때마다 반응하는 잔상, 사람에게 닿는 마음의 속도를 뜻하는 은유인 셈이다.



종국에는 아카리의 이름처럼 밝은 내일을 따라가라 말한다. 이루어지지 못한 미련을 털어내고 성장에 초점 맞춘 결말이다. 과거 추억 속에 살았던 타카키가 이제는 추억하며 살아가길 바라는 응원이 담겨 긴 여운을 남긴다. 원작 팬에게는 선물 같은 기쁨을 선사하고, 처음 접하는 관객에게는 세밀한 감정의 속도를 체험하는 기회가 될 것이다.



