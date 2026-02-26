세밀한 감정의 속도를 경험하는 '초속 5센티미터'

▲
영화 <초속 5센티미터> 스틸컷롯데엔터테인먼트
첫사랑을 잊지 못한 타카키(마츠무라 호쿠토)는 18년 전 약속에 기대어 살아간다. 도쿄에서 시스템 엔지니어로 일하며 반복되는 일상을 무기력하게 보내고 있을 뿐이다. 타인과 깊은 관계를 맺지 않고 겉돌기만 한다. 누군가를 그리워하는 우수에 찬 눈빛은 간혹 이성의 호기심을 자극하기도 했지만, 스스로 관계를 차단하려는 의도처럼 보이기에 충분했다.
끝없는 공허함은 타카키를 더욱 사회 부적응자로 만들었다. 어둠의 근원은 1991년 봄에서 출발했다. 초등학교에 전학 온 아카리(시로야마 노아)와 급속도로 가까워지면서 둘만 추억을 쌓아갔다. 이후 같은 중학교에 가기로 약속했지만 아카리가 이사 가게 되면서 멀어지는 계기가 되었다.
몸은 떨어져 있어도 편지를 주고받으며 마음을 붙이던 어느 날, 또다시 불가항력 이별이 다가오자 타카키는 결심한다. 마음을 담은 편지를 들고 아카리를 직접 찾아가려 한다. 동선을 체크하고 시간까지 계산해 저녁 7시까지 도착할 계획을 세웠다. 하지만 날씨가 말썽이었다. 기쁜 마음은 벌써 아카리에게 닿았지만 눈발은 점점 거세져 물리적 거리를 쉽게 좁히지 못한다.
기차 연착으로 약속 시간보다 4시간을 지나 도착한 타카키는 무거운 발걸음을 역사 안으로 옮겼다. 다행히 아카리는 타카키를 기다려줬고 둘은 눈밭을 해치고 벚나무를 보러 갔다. 그 앞에서 짧은 입맞춤으로 마음을 확인하며 2009년 다시 만나자는 약속을 하고 헤어진다.
미완성이라 아름다운 첫사랑