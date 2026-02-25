메이웨더 vs. 파퀴아오... 11년 만의 재대결, 기대와 논란 교차

넷플릭스

플로이드 메이웨더 주니어와 매니 파퀴아오가 11년만에 재대결을 가진다.'무패 복서' 플로이드 메이웨더 주니어(49, 미국)와 '8체급 석권'의 매니 파퀴아오(47, 필리핀)가 11년 만에 다시 맞붙는다. 복싱 역사상 최대 흥행 카드로 불렸던 두 전설의 재대결이 확정되면서 전 세계 스포츠계의 관심이 집중되고 있다. 그러나 기대 못지않게 곱지 않은 시선 또한 적지 않다.이번 경기는 오는 9월 20일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스의 초대형 공연장 스피어에서 개최된다. 중계는 글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계될 예정이다. 2015년 '세기의 대결' 이후 11년 만의 공식 리턴 매치다.메이웨더와 파퀴아오는 2010년대 세계 복싱계를 대표한 라이벌이다. 2015년 맞대결은 당시 복싱 역사상 최고 흥행 수익을 기록하며 '세기의 대결'로 불렸다. 결과는 메이웨더의 12라운드 판정승. 철저한 방어 중심 운영과 노련한 경기 조율로 파퀴아오의 공격을 봉쇄했다.메이웨더는 통산 50전 전승(27KO), 5체급 석권의 완벽한 커리어를 남긴 채 은퇴했다. 반면 파퀴아오는 플라이급부터 슈퍼웰터급까지 8체급을 제패한 유일한 복서로, 공격성과 스피드를 앞세운 화끈한 스타일로 팬들의 사랑을 받아왔다.첫 대결은 흥행 면에서는 성공적이었지만, '소문난 잔치에 먹을 것 없었다'는 혹평도 적지 않았다. 메이웨더의 지루한 경기 운영으로 인해 기대했던 박진감은 찾아볼 수 없었기 때문이다. 그로 인해 재대결이 성사되자 "이번에는 다를 것이다"는 기대와 함께 "또다시 전략 싸움에 그칠 것이다"는 우려가 동시에 제기되고 있다.이번 재대결을 둘러싼 가장 큰 논란은 '상업성'이다. 두 선수 모두 전성기를 지난 40대 후반의 나이로, 정상급 현역 선수들과는 거리가 있다. 그럼에도 불구하고 대형 플랫폼과 초호화 무대가 결합된 이벤트로 기획되면서 "스포츠라기보다 거대한 쇼에 가깝다"는 비판이 나온다.특히 메이웨더를 향한 부정적 시선이 적지 않다. 최근 일부 해외 매체들은 그의 재정 상황을 언급하며 복귀 배경에 의문을 제기했다. 전용기 운영 비용과 세금 문제, 부동산 관련 채무설 등이 보도되면서 "이번 경기가 순수한 경쟁이라기보다 수익 창출 목적 아니냐"는 의혹이 확산됐다.물론 메이웨더 측은 이에 대해 공식적인 입장을 내놓지 않았지만, 은퇴 이후에도 여러 차례 이벤트성 경기에 출전해온 전력이 이러한 시각을 강화하고 있다는 분석이다. 실제로 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 '무패 기록을 활용한 또 하나의 머니 게임', '전설의 이름값을 소비하는 이벤트'라는 비판적 반응이 이어지고 있다.일부 팬들은 과거에도 메이웨더가 경기 상대 선정에서 지나치게 신중했다며 '위험 관리형 챔피언'이라는 비판을 제기해 왔다. 이러한 평가가 이번 재대결 논란과 맞물리며 재점화되는 양상이다.반면 지지자들은 "상업성 역시 프로 스포츠의 본질 중 하나다"며 옹호한다. 메이웨더가 복싱 역사상 가장 성공적인 흥행 캐릭터 중 하나였다는 점, 여전히 전 세계적인 브랜드 파워를 지녔다는 점 등을 들어 이번 복귀 또한 자연스러운 선택이라는 주장이다.팬들의 반응은 극명하게 갈린다. 일부는 "두 전설을 다시 한 링에서 볼 수 있다는 것 자체가 역사다"며 환영한다. 특히 파퀴아오의 고국 필리핀에서는 설욕전을 기대하는 분위기가 감지된다. 11년 전 패배를 되갚을 마지막 기회라는 점에서 상징성이 크다는 평가다.그러나 젊은 팬층과 일부 복싱 전문가들은 냉소적이다. "차세대 챔피언이 조명받아야 할 시점에 과거 스타의 재대결이 중심이 되는 것이 아쉽다"는 지적이다. SNS 등에서는 '복싱의 미래가 아닌 과거에 투자하는 매치업', '흥행은 되겠지만 스포츠적 감동은 미지수'라는 의견이 적지 않다.체력과 순발력이 핵심인 복싱에서 40대 후반이라는 나이는 분명한 변수다. 실전 감각과 경기 템포가 과거 수준에 미치지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 결국 승패와 별개로 경기 내용이 흥행의 성패를 좌우할 것이라는 전망이 나온다.그럼에도 불구하고 메이웨더의 무패 기록이 이어질지, 파퀴아오가 마지막 반전을 만들어낼지에 대한 궁금증은 여전히 크다. 상업성과 스포츠 정신을 둘러싼 논란 속에서도 두 전설의 이름이 갖는 상징성은 부인하기 어렵다.11년의 시간을 넘어 다시 성사된 라이벌전. 환호와 비판이 교차하는 가운데, 이번 재대결은 복싱이 어디로 향하고 있는지를 보여주는 상징적 이벤트가 될 전망이다. 링 위 36분의 승부가 전설의 가치를 증명할지, 아니면 거대한 흥행 이벤트로만 남을지는 오는 9월 라스베이거스에서 판가름 난다.