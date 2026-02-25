사이트 전체보기
'3할도 MVP도 없다' 노시환, '11년 307억'의 무게 견뎌낼까

'3할도 MVP도 없다' 노시환, '11년 307억'의 무게 견뎌낼까

[KBO리그] 한국 프로야구 최초 300억 시대 연 노시환, 역대 최고액 계약에 숨겨진 리스크와 변수는?

케이비리포트(kbreportcom)
26.02.25 17:47최종업데이트26.02.25 17:47
KBO 역대 최고액인 307억 계약을 체결한 한화 노시환
KBO 역대 최고액인 307억 계약을 체결한 한화 노시환한화이글스`

한국 프로야구 역사상 유례 없는 매머드급 계약이 탄생했다. 지난 23일, 한화 이글스는 프랜차이즈 거포인 노시환(26)과 2027시즌부터 2037시즌까지 총 기간 11년, 옵션 포함 총액 307억 원에 달하는 비FA 다년계약을 체결했다고 발표했다. 다년계약과 단일 FA를 통틀어 총액 200억 원의 벽을 넘어 단숨에 300억 원 고지까지 돌파한 최초의 사례다.

한화와 노시환의 이번 초장기 계약을 두고 야구계 안팎에서는 기대와 우려가 교차하고 있다. 가장 먼저 지적되는 부분은 307억이란 금액의 당위성이다. 프로 8년차가 되는 노시환은 현시점에서 리그 정상급 거포 3루수지만, 정규시즌 MVP를 수상한 경험은 없고 아직까지 단 한 번도 정규시즌 3할 타율을 기록하지 못했다. 프로 통산 타율은 0.264이고 지난해 타율 역시 0.260에 그쳤다.

한화 노시환의 프로 7시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)
한화 노시환의 프로 7시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)케이비리포트

예상을 뛰어넘은 초대형 계약 규모에 대해 한화 구단은 11년으로 분할하면 연평균 약 28억 원 수준이라 장기적인 관점에서 합리적인 조건이라는 입장이다. 5년 기준 150억~160억 원으로 예상되던 선수를 FA 자격을 얻기 전에 미리 묶었으며, KBO식 래리 버드 룰(프랜차이즈 선수의 연봉 50%만 샐러리캡에 반영) 적용 시 샐러리캡 부담도 줄일 수 있다는 것이다.

향후 물가 상승률을 고려하면 장기적으로 합리적이라는 한화 구단의 주장에도 일리가 있다. 다만 문제는 상대적으로 저렴한 구간이 노시환의 27세부터 32세까지, 즉 2027년에서 2032년에 해당하는 전반기 6년에 국한된다는 점이다. 노시환이 33세부터 37세가 되는 후반기 5년은 완전히 다른 이야기다.

역사가 긴 메이저리그나 44년이 된 KBO리그의 야구 통계상 30대 중반 이후 타자들의 에이징 커브는 사실상 숙명에 가깝다. 100억대 FA 계약을 체결한 이후 기대에 미치지 못한 KIA 나성범이나 김재환(현 SSG)이 좋은 사례다. 또 장타력에 비해 컨택 능력이 상대적으로 처지는 파워 히터는 신체 능력이 저하될 때 타율과 장타력이 동시에 급락할 위험성도 높다.

다년 계약 후 반복되는 부상으로 부진한 마이크 트라웃(출처: MLB카툰 중 트라웃 컷)
다년 계약 후 반복되는 부상으로 부진한 마이크 트라웃(출처: MLB카툰 중 트라웃 컷)케이비리포트/이은호

10년 이상의 초장기 계약은 메이저리그에서 조차 악성 계약이 되는 경우가 허다하다. MVP를 3회나 수상하며 명예의 전당을 예약했다던 마이크 트라웃(12년 총 4억2650만달러)조차 30대가 된 이후 잦은 부상에 시달리며 '최악의 계약'이라는 평가를 받고 있다.

구체적인 조건이 밝혀지진 않았지만 초대형 계약을 무산시킬 변수도 숨어있다. 이번 계약에는 2026시즌 종료 후 메이저리그 진출을 허용하는 포스팅 조항이 포함되어 있다. 만약 노시환의 포스팅 시도가 성공한다면 2027년부터 시작되는 11년 계약은 시작도 못하고 무효가 될 수 있다. 이 경우 노시환의 복귀 시점에서 새로운 계약을 체결하게 된다. 이 경우 애초의 11년 계약이 기준점이 될 수 있을지는 물음표다.

2017년 부터 2037년까지 계약한 한화와 노시환
2017년 부터 2037년까지 계약한 한화와 노시환한화이글스

물론 2023시즌 홈런왕 수상을 포함 두 차례나 30홈런 100타점 고지를 밟았고 지난해 전경기에 출장한 노시환의 현재 가치와 내구성은 의심의 여지가 없다. 구단 역시 그의 성실함을 믿고 있다. 하지만 믿음은 감정이고, 계약은 숫자다.

삼성라이온즈와 구자욱의 5년 120억 원 다년 계약이 긍정적으로 평가받는 이유는 그 기간이 검증 가능한 범위 안에 있었기 때문이다. 구자욱 계약 이후 4년 동안 누적 20에 가까운 승리기여도(WAR/케이비리포트)를 기록하며 팀 성적도 견인했다.

노시환의 다년계약을 축하한 폰세
노시환의 다년계약을 축하한 폰세폰세SNS

307억 원이라는 막대한 액수는 단순히 '현재'의 노시환이 아닌 '미래'의 노시환까지 적정 성적을 거둬야만 설명될 수 있는 숫자다. 과연 한화의 11년 베팅은 합리적인 투자로 기록될까 아니면 성급한 오판으로 남을까? 일단 올시즌 이후 ML 포스팅이 가능한 노시환이 어떤 선택을 하느냐가 주목할 관전 포인트다.

[관련 기사] 계륵된 손아섭, 한화가 냉정했던 이유는?! [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 한화이글스 노시환 다년계약

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 잊혀져 가던 LG 신인왕... 정우영이 구속 집착을 버린 이유는?