'3할도 MVP도 없다' 노시환, '11년 307억'의 무게 견뎌낼까

한화 노시환의 프로 7시즌 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)예상을 뛰어넘은 초대형 계약 규모에 대해 한화 구단은 11년으로 분할하면 연평균 약 28억 원 수준이라 장기적인 관점에서 합리적인 조건이라는 입장이다. 5년 기준 150억~160억 원으로 예상되던 선수를 FA 자격을 얻기 전에 미리 묶었으며, KBO식 래리 버드 룰(프랜차이즈 선수의 연봉 50%만 샐러리캡에 반영) 적용 시 샐러리캡 부담도 줄일 수 있다는 것이다.향후 물가 상승률을 고려하면 장기적으로 합리적이라는 한화 구단의 주장에도 일리가 있다. 다만 문제는 상대적으로 저렴한 구간이 노시환의 27세부터 32세까지, 즉 2027년에서 2032년에 해당하는 전반기 6년에 국한된다는 점이다. 노시환이 33세부터 37세가 되는 후반기 5년은 완전히 다른 이야기다.역사가 긴 메이저리그나 44년이 된 KBO리그의 야구 통계상 30대 중반 이후 타자들의 에이징 커브는 사실상 숙명에 가깝다. 100억대 FA 계약을 체결한 이후 기대에 미치지 못한 KIA 나성범이나 김재환(현 SSG)이 좋은 사례다. 또 장타력에 비해 컨택 능력이 상대적으로 처지는 파워 히터는 신체 능력이 저하될 때 타율과 장타력이 동시에 급락할 위험성도 높다.