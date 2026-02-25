분석이 멈춘 자리에 스며든 비트, 슬픔을 이기는 테크노의 처방

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

황량한 사막 한가운데, 수십 개의 거대한 스피커가 탑처럼 쌓인다. 올리버 라세 감독의 영화 <시라트>는 이 낯설고도 압도적인 풍경에서 시작한다. 영화는 실종된 딸 마르를 찾아 사막의 '레이브 파티'를 전전하는 아버지 루이스(세르지 로페즈 분)의 여정을 담는다.이 영화는 우리가 흔히 아는 추적극의 문법을 따르지 않는다. 극이 진행될수록 서사의 논리는 희미해지고 그 자리를 채우는 것은 고막을 자극하는 테크노 음악의 박동이다. 주인공 루이스에게 이 거대한 전자음은 처음엔 그저 소음일 뿐이다. 먼지 속에서 무아지경으로 몸을 흔드는 사람들은 평범한 중년 남성에게는 낯선 풍경이다. 그러나 감독은 이 소음 속에 숨겨진 가장 원초적인 인간의 갈망, 즉 신성한 존재와 연결되고 싶어 하는 제의적 본능을 포착한다.테크노 음악의 가장 큰 특징은 심장 박동처럼 한 치의 오차도 없이 이어지는 4분의 4박자의 집요한 반복이다. 일반적인 노래가 기승전결이 있는 이야기로 감동을 준다면 테크노는 마치 원시 부족의 북소리처럼 일정한 타격음을 끝없이 되풀이하며 듣는 이의 이성을 잠시 마비시킨다.본래 인간의 뇌는 끊임없이 새로운 자극을 분석하고 다음에 일어날 일을 예측하려 분주히 움직인다. 하지만 테크노처럼 정직한 비트가 지독하게 반복되면 뇌는 더 이상 예측할 새로운 정보가 없다고 판단해 분석 활동을 멈춰버린다. 그렇게 이성이 잠든 자리에 소리의 박자가 스며들고 우리의 심장 박동과 뇌파는 그 일정한 리듬 속으로 가만히 잦아든다. 소리와 내가 하나로 포개지는 이 찰나에 루이스를 짓누르던 복잡한 상실의 잡념은 사라지고 오직 비트만이 남는다.황량하고 막막한 사막의 풍경이 뿜어내는 정적과 스피커의 굉음이 충돌하며 화면은 그 자체로 거대한 시각적 소음이 되고 소리의 진동은 무방비 상태가 된 루이스의 내면을 정면으로 타격한다. 이 강력한 타격 앞에서 루이스가 붙잡고 있던 논리와 슬픔의 벽은 비로소 균열을 일으키며 무너져 내린다. 감독은 마음을 짓누르던 잡념을 깨끗이 잊은 채 오직 뜨겁게 진동하는 박동 그 자체가 되는 짧은 찰나를 포착하려 한다.