사랑이 죽은 자리, 지리한 삶만 남았다... 산후우울증 겪던 여성의 파멸

여성서사는 어느덧 세계 영화계의 주요한 흐름으로 올라섰다. 십여 년 전만해도 남성중심 서사가 할리우드, 나아가 전 세계 영화계를 지배하고 있다는 푸념이 나왔단 걸 떠올리면 가히 상전벽해라 할 만하다. 지난해 제78회 칸 영화제와 제97회 아카데미 시상식, 또 제82회 베니스영화제의 가장 주요한 키워드를 여성의 약진이라 봐도 틀리지 않을 정도다.
쥘리에트 비노슈가 심사위원장으로 나선 칸영화제는 사상 처음으로 심사위원 과반이 여성으로, 또 남성 심사위원들 또한 감수성 높은 이들로 구성됐다. 실제 본선 경쟁에 오른 작품 가운데 여성서사가 많았던 것도, 최종 수상 작품군까지도 기존과는 차별화됐다는 평이 많았다. 물론 작품의 수준이 기대에 미치지 못한 관계로 수상까진 이르지 못했으나 각 부문에서 어느 때보다 여성 감독, 또 여성서사의 강세가 두드러졌음을 부정할 수는 없겠다.
칸 영화제뿐 아니다. 꾸준히 여성의 얼굴로 시대를 고발해 온 다큐멘터리 감독 카우타르 벤 하니야는 베니스서 은사자상을 받으며 바야흐로 시대의 거장으로 자리매김했다. 제작과 캐스팅 과정에서부터 일종의 여성 및 소수자 할당제를 공식화(Academy Aperture 2025: Inclusion Standards)한 아카데미 시상식은 여성서사 작품이 관심을 독차지했다. <아노라>와 <서브스턴스>가 미친 파급을 보자면, 제작과 캐스팅에서의 여성 참여를 요구한 시상식의 방향성이 나름의 성과를 거두고 있는 게 아닌가 하는 생각에 이른다.