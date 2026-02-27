사랑이 죽은 자리, 지리한 삶만 남았다... 산후우울증 겪던 여성의 파멸

누리픽쳐스

스틸컷바야흐로 여성의 이야기가 종합예술인 영화의 주요한 소재로 자리매김한 시대다. 그간 영화화되지 못했던 여성의 이야기가 영화로써 관객과 마주하는 일이 잦아졌다. 지난해 전주국제영화제가 개막작으로 선정한 작품이 PMS(Premenstrual syndrome)라고도 불리는 '월경 전 증후군'을 핵심 소재로 활용한 일본영화 <새벽의 모든>이었단 사실도 그 연장선에 있다. 남성 관객은 도무지 공감하기 어려운 이야기가 영화로 만들어지기까지, 또 한국을 대표하는 주요 영화제 개막작으로 관객과 만나기까지 달라진 문화예술의 경향성이 분명히 영향력을 발하고 있는 것이다.3월 개봉을 앞둔 <다이 마이 러브>도 이 같은 흐름의 연장선에 있는 작품이다. 라이오넬 슈라이버의 소설을 원작으로 한 <케빈에 대하여>로 연출력을 인정받은 영국 출신 감독 린 램지의 영화로, 2018년 작 <너는 여기에 없었다> 이후 8년 만에 선보인 신작이다. 주연은 무려 이 시대 최고의 배우로 거론되는 제니퍼 로렌스다. 결혼, 또 출산 이후 전처럼 작품활동을 왕성하게 하고 있지 않은 그녀를 다시금 스크린으로 불러온 작품이란 점에서 기대를 모았다. 무엇보다 <케빈에 대하여>를 통해 담담하게 미쳐가는 이의 미묘한 심리를 절묘하게 연출해 낸 린 램지의 연출력이 '미친 여자 연기'에 특화됐다는 평가까지 나오는 제니퍼 로렌스와 만났단 점에서 그 결과가 주목됐다.<다이 마이 러브>의 핵심 소재는 갈수록 많은 사례가 보고되며 사회적 문제로 자리 잡고 있는 산후 우울증(Postpartum Depression, PPD)이다. 미국 어느 교외 마을, 외딴 집에 들어온 젊은 부부가 이야기의 주인공이다. 그레이스(제니퍼 로렌스 분)는 아직 무명의 젊은 작가로 결혼 뒤 출산을 앞두고 남편이 나고 자란 마을의 빈 집에 들어온 참이다.집은 남편 잭슨(로버트 패틴슨 분)의 작은아버지가 살던 집으로, 그가 죽고 난 뒤 비어 있던 것을 이들이 들어와 살기로 한 것. 근처엔 잭슨의 나이 든 부모도 살고 있으니 한국으로 치자면 시월드 근처에 입성한 것이랄까. 아무튼 제 터전을 떠나 잭슨 일가 말고는 따로 교류할 이들이 마땅찮은 외딴집으로 젊은 부부가 들어오는 것이 영화 <다이 마이 러브>의 시작이다.