보되/글림트 UCL 돌풍 계속, 인테르 밀란 주저앉히며 첫 16강 진출 감격

연합뉴스 = AFP

보되/글림트 선수들이 2026년 2월 24일(현지시각) 이탈리아 북부 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 인테르 밀란과 보되/글림트의 UEFA 챔피언스리그 플레이오프 2차전 경기 종료 후 동료들과 함께 기뻐하고 있다. (사진: 피에로 크루치아티 / AFP)2024-25 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 준우승 팀이자 2025-26 시즌 세리에 A 승점 10점 차 선두로 우승이 유력한 인테르 밀란이 이번 챔피언스리그 홈 게임까지 보되/글림트에게 패하며 탈락할 줄은 몰랐다. 볼 점유율 64%, 슛 기록 32개(유효슛 5), 코너킥 16개로 일방적인 공격을 퍼부었지만 성적표는 초라했다. 반면에 보되/글림트 선수들은 6일 전 홈 게임보다 더 놀라운 집중력을 발휘하며 챔피언스리그 4게임 연속 승리로 구단 역사상 첫 16강 토너먼트 진출 기록을 만들어냈다.셰틸 크누트센 감독이 이끌고 있는 FK 보되/글림트(노르웨이)가 한국 시각으로 25일(수) 오전 5시 밀라노에 있는 스타디오 산 시로에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 2차전 인테르 밀란(이탈리아)과의 어웨이 게임에서 2-1로 짜릿한 승리를 거두고 1, 2차전 합계 5-2로 16강 토너먼트에 올랐다.노르웨이 북부 해안선에서 불어온 노랑 돌풍이 밀라노까지 덮칠 줄은 몰랐다. 인테르 밀란은 지난 시즌 챔피언스리그 준우승 팀이라는 자존심을 이번 홈 게임을 통해 회복하고 싶었다. 32개의 슛, 코너킥 기록 16개만으로도 인테르 밀란이 얼마나 일방적인 공격을 시도했는지 알 수가 있다. 하지만 유효슛 5-5 기록, 최종 점수판 '인테르 밀란 1-2 보되/글림트'가 압도적인 공격 지표들을 무색하게 알려줬다.28분에 인테르 밀란이 오른쪽 코너킥 세트피스 상황에서 다비데 프라테시의 결정적인 헤더슛을 만들어냈지만 보되/글림트 골키퍼 니키타 하이킨이 침착하게 그 공을 막아내며 전반을 득점 없이 마칠 수 있었다.이어진 후반에 홈 팀 인테르 밀란은 센터백 마누엘 아칸지의 뼈아픈 백 패스 실수로 먼저 골을 내주고 말았다. 백 패스를 가로챈 올레 디드릭 블롬베르그의 오른발 대각선 슛이 홈 팀 골키퍼 얀 좀머의 선방에 걸렸지만 세컨드 볼로 뜬 공을 향해 유능한 날개 공격수 옌스 페테르 헤우게가 달려들어 왼발 인사이드 발리골(58분)을 빈 골문에 넣은 것이다.수많은 홈팬들 앞에서 발등에 불이 떨어진 인테르 밀란은 62분에 한꺼번에 세 선수(페타르 수시치, 앤디 디우프, 앙제-요안 보니)를 바꿔 들여보냈지만 골대 불운까지 겹치며 좀처럼 고개를 들지 못했다. 페데리코 디마르코의 오른쪽 끝줄 컷 백 크로스를 받은 수비수 마누엘 아칸지가 오른발 슛(69분)을 낮게 깔아 넣는 듯했지만 이 공이 야속하게도 보되/글림트 골문 왼쪽 기둥 하단에 맞고 나온 것이다. 11분 전 뼈아픈 백 패스 실수를 만회할 수 있는 절호의 기회가 찾아왔지만 축구의 신은 인테르 밀란을 외면한 듯 보였다.여기서 보되/글림트의 추가골까지 이어졌으니 인테르 밀란이 따라붙을 수 있는 거리가 더 멀어진 것이 확연하게 보였다. 옌스 페테르 헤우게의 오른쪽 측면 역습 얼리 크로스를 받은 하콘 에브옌이 왼발 인사이드 첫 터치 후 오른발 발리슛(72분)을 시원하게 꽂아넣은 것이다.5분 뒤 앙제-요안 보니의 왼쪽 끝줄 앞 크로스를 받은 알레산드로 바스토니가 오른발 발리슛으로 1골을 따라붙기는 했지만 인테르 밀란은 더이상 보되/글림트의 골문을 열지 못하고 주저앉았다. 합계 점수판이 '인테르 밀란 2-5 보되/글림트'라는 사실도 충격적이었다. 인테르 밀란의 한지붕 라이벌 AC 밀란에서도 뛰었던 옌스 페테르 헤우게가 1골 1도움 맹활약한 덕분에 이번 게임 최우수선수로 뽑힌 것도 묘한 여운을 남겼다.이렇게 구단 역사상 처음으로 챔피언스리그 16강에 오른 보되/글림트는 맨체스터 시티(잉글랜드) 또는 스포르팅 CP(포르투갈) 중 한 팀과 8강 티켓을 놓고 실력을 겨루게 됐다. 보되/글림트가 이번 챔피언스리그 리그 페이즈 후반부부터 지금까지 무려 4연승(맨체스터 시티 1-3, 아틀레티코 마드리드 1-2, 인테르 밀란 1-3, 1-2)을 거두고 있기 때문에 대진 추첨 결과에 따라 또 맨체스터 시티를 만나게 된다면 더 많은 관심을 끌어모을 수 있을 것이다.(2월 25일 오전 5시, 스타디오 산 시로, 밀라노)[골, 도움 기록 : 알레산드로 바스토니(77분,도움-앙제-요안 보니) /(58분,도움-올레 디드릭 블롬베르그), 하콘 에브옌(72분,도움-)]- 1, 2차전로 보되/글림트 16강 토너먼트 진출!(왼쪽이 홈 팀)4-1 클뤼브 브뤼헤 (에스타디오 메트로폴리타노, 마드리드)- 1, 2차전 합계, 아틀레티코 마드리드 16강 진출!0-0 올림피아코스 (바이아레나, 레버쿠젠)- 1, 2차전 합계, 바이에르 04 레버쿠젠 16강 진출!3-2 카라바흐 FK (세인트 제임스 파크, 뉴캐슬)- 1, 2차전 합계, 뉴캐슬 유나이티드 16강 진출!