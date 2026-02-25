색다른 케이팝의 새로운 해법 제시한 SM 신예들

SM엔터테인먼트

하츠투하츠(Hearts2Hearts)데뷔 1주년을 맞은 SM 신예 하츠투하츠(Hearts2Hearts : 지우-카르멘-유하-스텔라-주은-에이나-이안-예온)가 또 한번 통통 튀는 하우스 사운드를 들고 돌아왔다. 지난 20일 공개된 디지털 싱글 'RUDE!'는 4개월 전 발표했던 미니 1집 < FOCUS >의 동명 타이틀 곡과는 다른 결을 지닌 하우스(House) 장르 곡이라는 점에서 눈여겨볼 만한 구석이 많은 신곡이다.최근 국내 케이팝 분야에선 하우스 영향을 크게 받은 곡들이 속속 등장하면서 하나의 흐름으로 자리매김하고 있다. 1980년대 미국 시카고 클럽가를 중심으로 디스코 장르에 뿌리를 둔 BPM 110~130 정도의 빠른 템포와 사운드를 강조했던 하우스는 에스파('Whiplash'), 하츠투하츠뿐만 아니라 올해 들어선 키키('404')를 통해 화려한 꽃을 피우고 있다.대한민국 걸그룹 음악의 한 축을 담당해온 SM의 계승자, 하츠투하츠의 신곡 'RUDE!'는 전작의 연장선상에 놓인 작품이면서 동시에 변화를 녹여냈다는 점에서 흥미롭다. 오는 2분기 새 음반 발매에 앞서 예열 작업을 담당한 'RUDE!'는 같은 하우스 장르이면서도 전작과는 확연히 다른 느낌을 선사한다.