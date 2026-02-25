색다른 케이팝의 새로운 해법 제시한 SM 신예들

▲
하츠투하츠(Hearts2Hearts) 'RUDE!' 뮤직비디오의 한 장면SM엔터테인먼트
지난 21~22일에 걸쳐 개최된 첫 팬미팅 < HEARTS2HOUSE >에 앞서 공개된 싱글이다 보니 'RUDE!'는 이지 리스닝에 가까워 보인다. 하지만 그 속을 살펴보면 결코 만만치 않은 요소들을 품고 있다. 멤버들의 다채로운 랩, 특히 후반부를 장식하는 스텔라의 영어 대화 내레이션은 다소 심심할 수 있는 악곡에 확실한 포인트를 더한다.
CG 기술의 도움을 받아 발랄한 소녀들의 이미지를 극대화한 뮤직비디오의 내용 또한 이채롭다. SNS 공간 속 "좋아요" 의미를 지닌 하트를 생산하는 공장 직원들로 변신한 멤버들은 무수히 많은 가짜 하트 속에서 진짜를 찾기 위해 고군분투한다.
이 같은 서사를 표현하기 위해 하츠투하츠는 특유의 칼군무로 대표되는 고난도 댄스 퍼포먼스로 시선을 사로잡는다. 비교적 가볍게 공개된 신곡처럼 보이지만, 그 과정과 내면을 들여다보면 'SM표 걸그룹 계승자'답게 탄탄한 실력과 완성도가 이번 'RUDE!'를 통해 드러난다.
케이팝의 새로운 해법