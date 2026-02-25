'연습경기 7할 타자' 박해민, WBC 외야진에 변수될까

연합뉴스

24일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀과 KIA 타이거즈 연습경기. 3회말 무사 1, 2루에서 박해민이 1타점 2루타를 날린 뒤 주루코치에게 보호장비를 전달하고 있다. 2026.2.24류지현호가 한화에 이어 KIA까지 꺾으며 평가전 3연승을 이어갔다.류지현 감독이 이끄는 한국야구 대표팀은 24일 일본 오키나와현의 가데나 야구장에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) KIA 타이거즈와의 연습경기에서 장단 11안타를 터트리며 6대 3으로 역전승을 거뒀다. 한화 이글스와의 2연전 연승에 이어 KIA까지 꺾고 평가전 3연승을 달린 대표팀은 하루를 쉬고 오는 26일과 27일 삼성 라이온즈와 kt 위즈를 상대로 국내팀과의 마지막 평가전을 치를 예정이다.대표팀은 1회초 선발 고영표(kt)가 KIA의 해럴드 카스트로에게 투런 홈런을 허용했지만 1회 1점, 2회 2점, 3회 3점을 뽑으며 역전에 성공했다. 2회 밀어내기 볼넷을 얻은 문보경(LG트윈스)이 결승타의 주인공이 됐고 김주원(NC다이노스)과 노시환, 문현빈(이상 한화)이 나란히 멀티히트를 기록했다. 그리고 7번 중견수로 출전한 박해민(LG)은 2루타 2방을 포함해 3안타를 터트리며 쾌조의 타격감을 뽐냈다.이번 대표팀은 17년 만에 1라운드 통과를 목표로 7명의 해외파 선수를 포함해 최정예 선수들로 멤버를 꾸렸다. 그러나 뜻하지 않은 부상으로 대표팀에 합류하지 못한 선수들도 적지 않다. 특히 마운드에서는 문동주(한화)와 원태인(삼성), 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스) 같은 주축 투수들이 대거 빠졌고 내야수 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)의 부상 이탈도 뼈아프다.하지만 투수와 내야수 포지션에서 적지 않은 이탈자들이 발생한 것에 비해 외야수들은 별다른 부상 선수 없이 류지현 감독과 한국야구위원회가 원했던 정예 선수들이 대부분 합류한다. 실제로 외야수는 이번 대회 주장을 맡은 이정후(샌프란시스코 자이언츠)를 포함해 한국계 선수 저마이 존스(디트로이트 타이거즈), KBO리그 정상급 외야수 구자욱(삼성), 안현민(kt), 문현빈(한화) 등이 모두 포함됐다.대회가 개막하면 경기마다 어떤 변수가 발생할지 모르지만 주전 외야수들의 윤곽도 어느 정도 잡힌 상태다. 먼저 중견수는 대표팀의 주장이자 작년 샌프란시스코에서 풀타임 중견수로 한 시즌을 보냈던 이정후가 맡을 것이 유력하다. 물론 이정후는 올 시즌 샌프란시스코에서 해리슨 베이더에게 중견수 자리를 넘겨주고 우익수로 활약할 예정이지만 대표팀에서는 도쿄돔의 가장 넓은 공간을 맡게 될 확률이 높다.주전 우익수는 '수원 고릴라'에서 'K-고릴라'로 거듭날 안현민이 유력하다. 작년 타율 .334 22홈런80타점 72득점으로 신인왕과 외야수 부문 골든글러브를 휩쓴 안현민은 K-베이스볼 시리즈 일본전 2경기 연속 홈런에 이어 지난 20일 삼성과의 연습경기에서도 첫 타석 홈런포를 터트렸다. 안현민은 오키나와 연습경기에서도 꾸준히 2번 우익수로 출전하고 있을 정도로 이미 류지현 감독에게 확실한 눈도장을 찍었다.한국계 외야수 존스는 작년 메이저리그에서 우익수로 42이닝, 좌익수로 37이닝을 소화했다. 물론 대표팀에 합류하고 수비 감각을 확인해야 포지션이 정해지겠지만 현재로서는 좌익수 소화에 큰 문제가 없을 전망이다. 이렇게 대표팀의 외야가 존스와 이정후, 안현민으로 전망되는 가운데 류지현 감독에게 즐거운 고민이 생겼다. 베테랑 외야수 박해민이 평가전에서 아주 좋은 타격감을 보여주고 있는 것이다.2012년 삼성에 육성 선수로 입단했다가 2021 시즌이 끝나고 FA자격을 얻어 LG로 이적한 박해민은 리그 최고로 꼽히는 수비 실력과 정확한 타격, 빠른 발을 겸비한 최고의 중견수 중 한 명이다. 삼성 시절이던 2015년부터 2018년까지 4년 연속 도루왕에 올랐고 두 번째 FA를 앞둔 지난해 커리어 5번째 도루왕(49개)에 등극하면서 2025년 11월 LG와 4년 총액 65억 원의 좋은 조건에 두 번째 FA 계약을 체결했다.박해민은 프로 입단 후 총 4번의 국제 대회에 출전했는데 국제 대회 활약 역시 상당히 좋은 편이다. 박해민은 삼성 시절이던 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 처음 대표팀에 선발됐는데 당시 타고투저 시즌이었음에도 선발 당시 타율이 3할에 미치지 못해 비판을 받기도 했다. 하지만 박해민은 대회 기간 동안 6경기에서 7타수 3안타(타율 .429) 2타점 2득점 2도루로 알토란 같은 활약을 선보였다.삼성에서의 마지막 시즌이었던 2021년에 열린 2020 도쿄 올림픽부터 대표팀의 주역이 됐다. 도쿄올림픽에서 1번 중견수로 활약한 박해민은 7경기 모두 선발 출전해 25타수 11안타(타율 .440) 5타점 7득점 1도루로 맹활약했다. 박해민의 대표팀 활약은 4경기에서 5타수 3안타(타율 .600) 3득점 1도루를 기록한 2023년 WBC와 4경기에서 9타수 3안타(타율 .333) 2득점을 기록했던 작년 K-베이스볼 시리즈까지 이어졌다.작년 LG 한국시리즈 우승의 주역이었던 박해민은 올해 WBC 대표팀에 선발된 후 오키나와 평가전에서 뛰어난 활약을 이어가고 있다. 20일 삼성전에서 멀티히트로 포문을 연 박해민은 23일 한화전에서 보내기 번트와 볼넷으로 대표팀의 7대 4 승리에 기여했다. 그리고 24일 KIA와의 평가전에서는 2루타 2방을 포함해 3타수 3안타 1타점 2득점을 폭발했다. 박해민의 평가전 타율은 무려 .714(7타수 5안타)에 달한다.사실 박해민은 스타 선수들이 대거 합류하는 이번 대표팀 외야에서 백업 외야수 및 대주자, 대수비 등으로 활약할 것으로 전망됐다. 하지만 박해민의 무서운 타격감이 계속 이어진다면 수비를 중요하게 생각하는 류지현 감독이 어떤 선택을 내릴지 알 수 없다. 아직 박해민이 이번 WBC에서 어떤 역할을 맡게 될 지는 알 수 없지만 류지현 감독에게 고민을 안겨준 것 만으로도 대표팀에게는 대단히 고무적인 일이다.