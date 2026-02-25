지워지지 않는 기록, 디지털 주홍 글씨라는 형벌

​서재 한편, 1990년대 후반의 고등학교 졸업 앨범이 정물처럼 놓여 있다. 촌스러운 헤어스타일과 이마 위의 여드름은 부끄러운 과거지만, 동시에 철저히 '안전한' 기록이다. 당시의 기록은 종이라는 물리적 매체에 귀속되어 있었다. 보고 싶지 않으면 덮으면 그만이었고, 이삿짐 상자 깊숙이 유폐하는 것으로 망각을 선택할 수 있었다. 시간은 기억을 마모시켰고, 사회는 개인의 실수를 너그럽게 휘발시켜 주었다. 망각은 잔인한 결핍이 아니라, 인간에게 허락된 최후의 자비였다.



​그러나 2026년의 청소년들에게 망각은 더 이상 권리가 아니다. 무심코 남긴 댓글, 장난 섞인 영상은 업로드와 동시에 데이터로 치환되어 영구 서버에 각인된다.



지워지지 않는 기록



홍석재 감독의 영화 <소셜포비아>는 이 '지워지지 않는 기록'이 어떻게 한 인간의 삶을 난도질하는지 냉정하게 추적한다. 영화 속 군중은 SNS에 남긴 파편화된 정보를 단서 삼아 타인을 단죄하고, '정의'라는 명분 아래 사생활을 발굴한다. 그 과정에서 존엄한 인간은 소거되고 고착된 기록만 남는다. 알고리즘을 탄 정보는 자가 증식하며, 어떤 반성문으로도 지울 수 없는 디지털 주홍 글씨가 된다.



​15년 차 교육 현장에서 목격하는 풍경은 기성세대의 유년기와 궤를 달리한다. 갈등의 진원지는 더 이상 운동장이나 복도가 아니다. 인스타그램 릴스, 틱톡, 카카오톡 단체방이 새로운 전장(戰場)이다. 화면 속에서 시작된 균열은 캡처와 공유를 통해 무한히 증식하며, 피해자의 일상을 잠식한다.

​최근 상담실을 찾은 한 학생의 사례는 이를 극명히 보여준다.



영화 속 '친구 공개'를 전제로 촬영한 숏폼 영상은 설정 오류로 '전체 공개'가 되었고, 순식간에 불특정 다수의 외모 품평과 조롱의 제물이 되었다. 삭제 요구를 하자 교우 관계가 파탄됐고, 영상은 이미 플랫폼의 생태계 속으로 편입되어 통제 불능 상태가 됐다. 데이터의 바다로 흘러 들어간 낙인을 회수할 방법은 어디에도 없었다.​ 기술의 진보는 폭력의 문턱을 비상식적으로 낮췄다. 동료 교사의 얼굴을 딥페이크 기술로 합성해 유포한 중학생 가해자들은 한결같이 "장난이었다"고 항변한다. 그들에게 디지털 기록은 휘발되는 유희일지 모르나, 피해자에게는 평생을 따라다닐 사회적 타살과 다름없다.



​디지털 성범죄와 사이버 불링은 이제 소수의 일탈이 아닌 구조적 폭력으로 고착되었다. 과거의 폭력이 공간의 제약을 받았다면, 지금의 폭력은 24시간 내내 피해자를 추적한다. 가해 학생들은 자신이 클릭 한 번으로 생성한 기록이 10년 뒤 자신의 발목을 잡을 수 있다는 사실도, 타인의 삶을 영구적으로 파괴한다는 사실도 인지하지 못한다.​ 일부 교육 현장과 사회에서 이를 '철없는 장난'으로 치부하며 사태를 축소할 때도 있다. 이러한 무지는 기록의 영속성을 과소평가한 결과다. 결국 또 다른 비극을 잉태하는 자양분이 된다.



​사후 처벌은 늘 뒤늦다. 빛의 속도로 전파되는 디지털 기록을 물리적 속도의 법규가 따라잡는 것은 불가능에 가깝다. 이제는 학교, 부모, 그리고 공적 시스템이 동시에 작동하는 방어망을 구축해야 한다. 이와 관련해 다음 세 가지를 고려할 수 있다.



​디지털 리터러시의 전면화: 국영수 위주의 입시 교육보다 시급한 것은 디지털 윤리다. 클릭의 무게가 타인의 인권과 직결됨을 교실에서 처절하게 가르쳐야 한다.

​보호자의 책임 의식 제고: 내 아이가 피해자가 될 수 있다는 공포보다, 가해자가 될 수 있다는 개연성을 직시해야 한다. 스마트폰은 단순한 통신 도구가 아니라, 누군가를 겨눌 수 있는 무기임을 인지시켜야 한다.

​긴급 지원 체계의 실효성: 현재의 삭제 지원 제도는 청소년이 이용하기에 문턱이 높다. 사고 발생 즉시 '선(先)삭제-후(後)행정'이 이루어지는 전담 긴급 지원 체계와 심리 상담의 병행이 필수적이다.



​<소셜포비아>의 결말은 비관적이다. 누군가를 파멸로 몰아넣은 군중은 아무런 죄책감 없이 다음 먹잇감을 찾아 떠나고, 남겨진 자만이 지워지지 않는 낙인을 짊어진 채 살아간다. 영화는 묻는다. 당신의 기록은 당신을 증명하는 도구인가, 아니면 당신을 고발하는 증거인가.



​90년대의 졸업 앨범은 장롱 속에 은닉할 수 있었다. 그러나 지금의 아이들에게는 숨을 곳이 없다. 광장에 벌거벗겨진 채 던져진 세대에게 '잊힐 권리'를 보장하는 것은 기성세대의 시혜적 조치가 아니라 생존을 위한 최소한의 안전장치다.



​타인의 불행을 관전하는 디지털 구경꾼의 자리에서 내려와야 한다. 기록보다 사람이 우선이라는 윤리를 회복하지 못한다면, 우리 아이들이 마주할 미래는 거대한 데이터 감옥 그 이상도 이하도 아닐 것이다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기