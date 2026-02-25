65년 관록의 재즈 거장, 5월 서울 찾는다

▲오는 5월 22일 ' '제18회 서울 재즈 페스티벌 2026'을 통해 내한하는 자넬 모네 프라이빗커브

한편 2월 24일 발표된 2026 서울 재즈 페스티벌의 2차 라인업에는 처음 한국을 찾는 뮤지션이 많이 있다. 미국의 싱어송라이터 겸 배우인 자넬 모네다. <문라이트>와 <히든 피겨스> 등 굵직한 영화에 여럿 출연하면서 영화 팬들에게도 익숙한 인물이다. 자넬 모네는 펑크(Funk)와 소울부터 힙합, 레게, 아프로비트 등 다양한 장르를 넘나드는 아티스트다.



SF물로부터 영감받은 세계관 속에서 음악을 펼치는 가운데, 페미니즘과 인종 차별 등 현 사회를 관통하는 메시지 역시 놓치지 않는다. 탁월한 보컬과 랩은 물론, 춤 실력과 기타 연주를 장착한 모네의 퍼포먼스는 동시대에서도 손꼽힌다. 실제로 故 프린스의 '사사'를 받은 그녀는 현 시점 프린스의 후계자로 불리기에 충분한 아티스트다.



일요일에는 아이슬란드의 밴드 오브 몬스터즈 엔 맨(Of Monsters and Men)이 헤드라이너로 공연하는데, 역시 첫 내한이다. 포크 록과 챔버 팝 사운드를 섞은 이들의 음악은 아이슬란드의 광활한 풍경을 그려내는 듯한 정서로 큰 사랑을 받고 있다.



현시점 영국 재즈를 대표하는 키보디스트 조 아몬 존스, 빈티지한 사운드를 선보이는 인도네시아의 듀오 갈다이브(Galdive), 알앤비 보컬리스트 에밀리 킹, '부에나 비스타 소셜 클럽'을 계승한 쿠바의 앙상블 부에나 비스타 오케스트라 등 다양한 장르의 아티스트들이 한국을 처음으로 찾는다.



국내 뮤지션의 면면 역시 화려하다. 오늘날 한국의 밴드 씬을 대표하는 스타 실리카겔과 한로로, 웨이브투어스 등이 출연하며 에픽하이와 백예린, 씨엔블루, 재즈 뮤지션 윤석철의 또 다른 프로젝트 '윤석철 아티팩션', 최유리 등이 이름을 올렸다. 케이팝 그룹 세븐틴의 보컬 라인인 도겸과 승관은 유닛으로 페스티벌에 출연할 예정이다.



1차 라인업에 포함되었던 영국 재즈 밴드 에즈라 콜렉티브의 출연이 얼마 전 취소되어 음악 팬들의 아쉬움이 컸지만, 그 아쉬움을 상쇄할 만큼 내실 있는 라인업이다. 한편 '제18회 서울 재즈 페스티벌 2026'은 오는 5월 22일 ~ 24일 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 열린다.



