65년 관록의 재즈 거장, 5월 서울 찾는다

1962년 데뷔 후 65년 동안 재즈에 삶을 바친 거장의 연주가 서울의 밤을 장식할 예정이다. 현대 재즈 역사상 가장 중요한 뮤지션 중 하나로 손꼽히는 허비 행콕이 오는 5월 24일(일요일) ''제18회 서울 재즈 페스티벌 2026''의 마지막 날 헤드라이너(간판 공연자)로 출연한다. 허비행콕이 한국을 찾는 것은 2015년 고 칙 코리아와의 합동 공연 이후 11년 만이다. 큰사진보기 ▲허비 행콕을 대표하는 명반Sony Music 1940년에 태어난 허비 행콕은 60년이 넘는 재즈 인생을 걸어왔다. 도널드 버드 그룹의 멤버로 활약하다가 1961년 데뷔 앨범을 발표했으며, 1964년에는 마일스 데이비스 퀸텟에 가입했다. 허비 행콕은 펑크와 록, 재즈, 일렉트로니카 등 다양한 장르적 요소를 도입하면서 '퓨전 재즈'의 지평을 열었다. 특히 1973년 발표한 < Head Hunters >는 재즈 앨범으로는 쉽지 않은 수준의 흥행을 기록하며 빌보드 200 차트 13위까지 오르게 된다. 신디사이저가 주도하는 이 앨범의 그루브는 훗날 힙합 음악의 발전에도 큰 영향을 주었으며, 이 앨범의 수록곡들은 나스나 투팍 등의 래퍼들에 의해 샘플링되기도 했다. 허비 행콕은 지금까지 14개의 그래미상을 받았다. 2007년에 발표한 조니 미첼에 대한 헌정 앨범 로 그래미 어워드 올해의 앨범상을 받았고, 2016년에는 그래미 어워드에서 평생공로상을 받았다. 허비 행콕은 85세를 넘긴 지금도 음악계의 최전선에서 활발한 활동을 펼치고 있다. 프린스의 계승자, 자넬 모네 큰사진보기 ▲오는 5월 22일 ' '제18회 서울 재즈 페스티벌 2026'을 통해 내한하는 자넬 모네프라이빗커브 한편 2월 24일 발표된 2026 서울 재즈 페스티벌의 2차 라인업에는 처음 한국을 찾는 뮤지션이 많이 있다. 미국의 싱어송라이터 겸 배우인 자넬 모네다. <문라이트>와 <히든 피겨스> 등 굵직한 영화에 여럿 출연하면서 영화 팬들에게도 익숙한 인물이다. 자넬 모네는 펑크(Funk)와 소울부터 힙합, 레게, 아프로비트 등 다양한 장르를 넘나드는 아티스트다. SF물로부터 영감받은 세계관 속에서 음악을 펼치는 가운데, 페미니즘과 인종 차별 등 현 사회를 관통하는 메시지 역시 놓치지 않는다. 탁월한 보컬과 랩은 물론, 춤 실력과 기타 연주를 장착한 모네의 퍼포먼스는 동시대에서도 손꼽힌다. 실제로 故 프린스의 '사사'를 받은 그녀는 현 시점 프린스의 후계자로 불리기에 충분한 아티스트다. 일요일에는 아이슬란드의 밴드 오브 몬스터즈 엔 맨(Of Monsters and Men)이 헤드라이너로 공연하는데, 역시 첫 내한이다. 포크 록과 챔버 팝 사운드를 섞은 이들의 음악은 아이슬란드의 광활한 풍경을 그려내는 듯한 정서로 큰 사랑을 받고 있다. 현시점 영국 재즈를 대표하는 키보디스트 조 아몬 존스, 빈티지한 사운드를 선보이는 인도네시아의 듀오 갈다이브(Galdive), 알앤비 보컬리스트 에밀리 킹, '부에나 비스타 소셜 클럽'을 계승한 쿠바의 앙상블 부에나 비스타 오케스트라 등 다양한 장르의 아티스트들이 한국을 처음으로 찾는다. 국내 뮤지션의 면면 역시 화려하다. 오늘날 한국의 밴드 씬을 대표하는 스타 실리카겔과 한로로, 웨이브투어스 등이 출연하며 에픽하이와 백예린, 씨엔블루, 재즈 뮤지션 윤석철의 또 다른 프로젝트 '윤석철 아티팩션', 최유리 등이 이름을 올렸다. 케이팝 그룹 세븐틴의 보컬 라인인 도겸과 승관은 유닛으로 페스티벌에 출연할 예정이다. 1차 라인업에 포함되었던 영국 재즈 밴드 에즈라 콜렉티브의 출연이 얼마 전 취소되어 음악 팬들의 아쉬움이 컸지만, 그 아쉬움을 상쇄할 만큼 내실 있는 라인업이다. 한편 '제18회 서울 재즈 페스티벌 2026'은 오는 5월 22일 ~ 24일 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 열린다.