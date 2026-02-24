숏폼이 난무하는 시대에 감독이 든 반기, 이 영화의 진짜 매력

▲영화 <파반느> 스틸컷 넷플릭스

흥미로운 점은 미정과 경록 두 사람의 관계가 깊어지는 과정을 묘사하며 극 중 끊임없이 '사랑에 대한 오해'를 짚고 넘어가는 화법이 반복된다는 것이다. 사랑을 소유나 정복, 허영심, 혹은 동정심과 조건의 교환으로 착각하는 세태를 향해 영화는 끈질기게 질문을 던진다. 이러한 반복은 다분히 의도적이다. 사랑마저 스펙과 외모로 거래되는 자본주의적 교환 가치로 전락한 시대에 '가짜 사랑'의 목록을 하나씩 지워나가는 일종의 소거법을 통해 진짜 사랑의 뼈대만을 남기려는 감독의 결연한 의도인 셈이다.



이 과정에서 고아성의 서늘한 눈빛과 문상민의 사려 깊은 연기는 껍데기에 집착하는 세상을 거부하고 오직 서로의 영혼만을 응시하는 행위에 강력한 설득력을 더한다. 여기에 실없는 유머와 넉살로 극에 활력을 불어넣는 '요한(변요한 분)'의 존재가 더해진다. 그의 가벼움은 사실 세상의 위선에 다쳐 철저히 타인과 거리를 두려는 방관자의 태도다. 실없는 웃음 뒤로 상처 입은 진심을 꽁꽁 숨겼던 그조차도 숱한 오해를 뚫고 서로의 밑바닥을 끌어안는 경록과 미정의 곁에서 점차 냉소를 무너뜨린다. 그는 이 무해한 사랑을 지켜주는 수호자가 됨으로써 스스로 썼던 가면을 벗고 진짜 사람의 온기를 배운다.



결국 <파반느>는 한 인간이 숱한 오해의 장벽을 넘어 타인을 온전히 응시할 때 어떻게 서로의 깊은 심연을 비추는 구원의 빛이 될 수 있는지를 묵묵히 그려낸 작품이다. 시각적 자극에 중독된 비정한 세상에서 껍데기를 걷어내고 기꺼이 타인의 영혼과 발을 맞춰 걷는 이들의 조심스러운 춤사위는 그 자체로 오늘날을 방황하는 청춘들이 스크린에서 마주할 수 있는 가장 아름답고 위로가 되는 풍경이다. 수많은 영상들 중에서 선택받기 위해 자극적이고 트렌디한 방향으로 속도전을 펼치는 OTT 시장에서 <파반느>의 느린 스텝이 어떤 평가를 받을지 궁금하다.











