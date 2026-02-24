숏폼이 난무하는 시대에 감독이 든 반기, 이 영화의 진짜 매력

인스타그램에 전시된 화려한 외모에 끌려 즉흥적으로 DM을 보내고 맺어지는 인스턴트식 관계. 자고 나면 새로운 기술이 나와 빠르게 변하지 않으면 생존이 어려워 보이는 AI 시대. 오늘날의 청춘은 항상 불안한 마음으로 낙오되지 않기 위해 방황한다. 바야흐로 눈에 보이는 모든 것이 즉각적으로 평가되고 속도가 곧 스펙이 되어버린 시대이기 때문이다. 타인의 고유한 가치를 찬찬히 들여다보는 대신 화려한 외피라는 지표만으로 사람을 줄 세우는 일에 우리는 너무도 익숙해져 있다.
이종필 감독이 박민규의 베스트셀러 소설을 원작으로 삼아 넷플릭스를 통해 선보인 영화 <파반느>는 이토록 지독한 시각 중심주의와 속도전의 세상에 던지는 묵직하고도 우아한 반기다. 15초짜리 숏폼이 범람하는 시대에 16세기 궁정 무곡의 느릿한 템포를 차용한 이 영화는, 섣부른 재단이 난무하는 현대 사회에서 우리가 어떻게 타인의 진짜 얼굴을 마주하고 불안한 서로를 구원할 수 있는지를 서정적인 문법으로 증명해 낸다.
사회적 타살을 당한 영혼을 위한 진혼곡