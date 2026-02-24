프로그레시브 메탈의 매력 마음껏 뽐낸 '드림시어터'

1960년대에 잉태한 프로그레시브 록의 실험적 요소에 강력한 금속성 음향을 두른 프로그레시브 메탈. 이 뿌리엔 1970년대 캐나다 출신 전설적인 트리오 러시가 있다. 다만 이 장르를 정의한 아티스트는 1985년 미국 보스턴에서 결성된 밴드 드림시어터라 할 수 있다.
한국에서 9차례 내한을 통해 국내 팬들과 연을 맺었던 이 극강의 연주 집단은 지난 2월 20일과 21일, 22일 사흘간 한강진 블루스퀘어홀 SOL트래블홀 무대에 올랐다. 아직도 곳곳에 마니아가 존재하는 프로그레시브 메탈이지만 현재 문화의 주류라고 할 수 없기에 놀라운 풍경이었다.
3회차 공연의 마지막인 2월 22일 일요일 오후 6시, 보컬 제임스 라브리에부터 기타리스트 존 페트루치, 한국계 베이시스트 존 명, 키보디스트 조던 루데스에 이어 드러머 마이크 포트노이가 차례로 등장하자 장내가 일순간 뜨거워졌다.
오프닝은 'In the Arms of Morpheus'. 지난 2025년 2월에 나온 정규 16집 < Parasomnia >에 수록된 이 곡은 "우리 아직 살아있어!"라는 천명과도 같았다. 이후 'Night Terror'가 열기를 이어갔다.
최고의 연주력