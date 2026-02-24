프로그레시브 메탈의 매력 마음껏 뽐낸 '드림시어터'

Wolfe Eliot

2026년 1월 27일 두바이 콘서트프로그레시브 메탈 자체가 주로 복잡다단한 악곡으로 이뤄져 있지만 드림씨어터는 그중에서도 고난도로 악명(?)이 자자하다. 이번 투어를 통해 처음 연주한 'Dead Asleep'은변박(곡 중간 박자가 변화하는 것)과 기타-건반의 유니즌으로 10분이 넘어도 지루하지 않았고, 제목에서 고 신해철의 'Machine Messiah'가 떠오르는 'Midnight Messiah'는 콰이어(교회 성가대)로 영적 분위기까지 풍겼다.관객들은 'As I Am'의 후렴구를 따라 불렀다. 또 'The Enemy Inside', 톱니바퀴처럼 맞물려가는 구조의 'Panic Attack'까지 인터미션 직후 관객의 반응이 달아올랐다. 드림씨어터는 핑크 플로이드의 'Wish You Were Here'와 메탈리카의 'Wherever I May Roam'를 인용한 'Peruvian Skies'를 통해 본인들에게 영감을 준 선배들을 오마주했다.무대에서는 < Parasomnia >의 콘셉트 중 하나인 섀도우맨(The Shadow Man)을 거대한 공기 인형의 형태로 마주할 수 있었다. 메두사처럼 머리가 여럿인 괴물을 단 제임스 라브리에의 마이크와 조던 루데스의 대형 키보드에 시선을 빼앗겼다. 후반부 루데스는 키보드와 기타를 합체한 듯한 키타(Keytar)로 존재감을 과시했다.사흘 내내 셋리스트가 꽤 달랐기에 2회 이상 관람한 이들에겐 좋은 선물이 되었을 공연이다. 일요일 앙코르로 'A Change of Seasons'를 통째로 연주했는데, 오랜만에 한국에 귀환한 포트노이가 가사를 쓴 작품이다. 1995년 밴드의 유일한 EP < A Change of Seasons >의 A면을 장식하는 이 대곡은 7부 구성, 23분 러닝타임에 서사와 콘셉트, 고도로 치밀한 악곡까지 한 편의 '메탈 교향시' 같다.모든 이들이 유행을 따라 음악 듣진 않는다. 아직도 무수한 메탈 마니아들이 전 세계에 서식하고 있으며 장르의 최고봉을 만날 기회도 흔치 않다. 이번 3회차 내한 공연이 값진 이유다. 결성 40주년, 신보 < Parasomnia >의 쇼케이스와 더불어 프로그레시브 메탈의 명맥을 드리운 거룩한 170분이었다.