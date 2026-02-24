프로그레시브 메탈의 매력 마음껏 뽐낸 '드림시어터'

사이트 전체보기
[리뷰] 22일 드림시어터 내한 공연

26.02.24 15:47최종업데이트26.02.24 15:47
1960년대에 잉태한 프로그레시브 록의 실험적 요소에 강력한 금속성 음향을 두른 프로그레시브 메탈. 이 뿌리엔 1970년대 캐나다 출신 전설적인 트리오 러시가 있다. 다만 이 장르를 정의한 아티스트는 1985년 미국 보스턴에서 결성된 밴드 드림시어터라 할 수 있다.

한국에서 9차례 내한을 통해 국내 팬들과 연을 맺었던 이 극강의 연주 집단은 지난 2월 20일과 21일, 22일 사흘간 한강진 블루스퀘어홀 SOL트래블홀 무대에 올랐다. 아직도 곳곳에 마니아가 존재하는 프로그레시브 메탈이지만 현재 문화의 주류라고 할 수 없기에 놀라운 풍경이었다.

3회차 공연의 마지막인 2월 22일 일요일 오후 6시, 보컬 제임스 라브리에부터 기타리스트 존 페트루치, 한국계 베이시스트 존 명, 키보디스트 조던 루데스에 이어 드러머 마이크 포트노이가 차례로 등장하자 장내가 일순간 뜨거워졌다.

오프닝은 'In the Arms of Morpheus'. 지난 2025년 2월에 나온 정규 16집 < Parasomnia >에 수록된 이 곡은 "우리 아직 살아있어!"라는 천명과도 같았다. 이후 'Night Terror'가 열기를 이어갔다.

최고의 연주력

2026년 1월 27일 두바이 콘서트
프로그레시브 메탈 자체가 주로 복잡다단한 악곡으로 이뤄져 있지만 드림씨어터는 그중에서도 고난도로 악명(?)이 자자하다. 이번 투어를 통해 처음 연주한 'Dead Asleep'은변박(곡 중간 박자가 변화하는 것)과 기타-건반의 유니즌으로 10분이 넘어도 지루하지 않았고, 제목에서 고 신해철의 'Machine Messiah'가 떠오르는 'Midnight Messiah'는 콰이어(교회 성가대)로 영적 분위기까지 풍겼다.

관객들은 'As I Am'의 후렴구를 따라 불렀다. 또 'The Enemy Inside', 톱니바퀴처럼 맞물려가는 구조의 'Panic Attack'까지 인터미션 직후 관객의 반응이 달아올랐다. 드림씨어터는 핑크 플로이드의 'Wish You Were Here'와 메탈리카의 'Wherever I May Roam'를 인용한 'Peruvian Skies'를 통해 본인들에게 영감을 준 선배들을 오마주했다.

무대에서는 < Parasomnia >의 콘셉트 중 하나인 섀도우맨(The Shadow Man)을 거대한 공기 인형의 형태로 마주할 수 있었다. 메두사처럼 머리가 여럿인 괴물을 단 제임스 라브리에의 마이크와 조던 루데스의 대형 키보드에 시선을 빼앗겼다. 후반부 루데스는 키보드와 기타를 합체한 듯한 키타(Keytar)로 존재감을 과시했다.

사흘 내내 셋리스트가 꽤 달랐기에 2회 이상 관람한 이들에겐 좋은 선물이 되었을 공연이다. 일요일 앙코르로 'A Change of Seasons'를 통째로 연주했는데, 오랜만에 한국에 귀환한 포트노이가 가사를 쓴 작품이다. 1995년 밴드의 유일한 EP < A Change of Seasons >의 A면을 장식하는 이 대곡은 7부 구성, 23분 러닝타임에 서사와 콘셉트, 고도로 치밀한 악곡까지 한 편의 '메탈 교향시' 같다.

모든 이들이 유행을 따라 음악 듣진 않는다. 아직도 무수한 메탈 마니아들이 전 세계에 서식하고 있으며 장르의 최고봉을 만날 기회도 흔치 않다. 이번 3회차 내한 공연이 값진 이유다. 결성 40주년, 신보 < Parasomnia >의 쇼케이스와 더불어 프로그레시브 메탈의 명맥을 드리운 거룩한 170분이었다.

드림씨어터 40주년 내한공연
대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

