2026년에 존재하지 않을 듯한 순애보, 고개가 끄덕여진다

역시나
누군가를 사랑하고
사랑해야 할 당신을 위해
- 영화 <파반느>의 오프닝 자막
모든 사랑은 오해다. 그 오해의 폭은 넓고 유통기한은 영원할지 모를 일이다. 인간 개개인은 그 오해를 안고 살아간다. 인간 개개인이 지닌 개별 언어를 품은 사랑이야말로 인류가 풀어나가는 미스터리다. 그 사랑을 담은 작품들이야말로 대중예술을 지탱하는 원천이다.
그리하여 모든 사랑은 오해다. 넷플릭스 영화 <파반느>가 조심스럽게 되뇌는 테제다. 그 오해는 어디서 발생하는가. 사람들이 평가하는 외모인가, 자본의 크기인가. 그도 아니면 가족이 준 상처나 관계의 우위에서 오는가. 혹은 그의 총합이 좌우하는 마음의 문제인가.
<삼진그룹 영어 토익반 >, <탈주>를 연출한 이종필 감독은 <파반느>를 통해 물오른 연출력을 자랑한다. 원작은 2000년대를 풍미했던 소설가 박민규의 <죽은 왕녀를 위한 파반느>다. <파반느>는 원작이 제시한 외모지상주의와 자본주의를 향한 문제 제기와 이를 바탕으로 누군가의 심금을 울릴 만한 곱지만 야심 차고 예술로서의 자의식이 충만한 청춘멜로다.
한 중년 영화감독은 <파반느> 공개 직후 배창호 감독이 최인호 작가의 동명 소설을 1986년 영화화한 <겨울 나그네>에 비유하기도 했다. 고개가 끄덕여진다. 그건 아마 2026년엔 존재하기 쉽지 않을 법한 순애보여서 일 것이다.
또 경록(문상민)과 미정(고아성) 커플 사이를 유영하며 큐피트 역할을 하는 청춘 요한(변요한)과의 역학 관계가 돋보여서, <겨울 나그네>와 마찬가지로 원작소설이 다 줄 수 없는 영상미와 음악의 힘을 통한 영화만의 고유한 미학을 자랑해서이기 때문이리라. 무엇보다 사랑에 대한 탐구에 나서는 자세에 있어 "배려"가 넘친다. 일차로 요한이 무수히 되뇌는 독백에 그 답이 있다.
"모든 사랑은 오해다. 그 사람은 남들과 다르다는 오해. 그 사람은 지금 외로울 거라는 오해. 내가 전부일 거라는 오해. 그리고 영원할 거라는 오해."
"모든 사랑은 오해다"