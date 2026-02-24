퀴라소 딕 아드보가트 감독, 월드컵 본선 3개월 앞두고 자진 사임

역사상 처음으로 퀴라소를 본선 무대에 올려놓은 딕 아드보가트 감독이 월드컵 개막을 3개월여를 앞두고 사령탑에서 물러났다.23일 오후(한국시간) 퀴라소 축구협회(FFK)는 공식 채널을 통해 "딕 아드보카트 감독이 즉시 국가대표팀 감독직에서 사임했다. 그는 건강 문제를 겪고 있는 딸을 위해 가족에게 전념하기로 결정했다"라고 발표했다.돌연 사임을 발표한 아드보카트 감독은 "나는 항상 가족이 축구보다 우선이라고 말해왔다. 그렇기에 이번 결정은 자연스러운 선택이다. 그럼에도 불구, 퀴라소와 그곳 사람들, 그리고 동료들이 무척 그리울 거다"라며 "세계에서 가장 작은 나라를 월드컵에 진출시킨 것은 내 커리어에서 가장 큰 하이라이트 중 하나라고 생각한다. 우리를 믿어준 선수들, 스태프, 그리고 협회 이사진이 자랑스럽다"라고 작별 인사를 건넸다.2026년, 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 이어 가장 큰 스포츠 메이저 대회인 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵의 개막이 3개월 여 앞으로 다가왔다. 이번 월드컵부터는 기존 대회와는 다른 방식으로 진행되게 된다. 가장 먼저 출전국의 변화다. 직전 카타르 대회까지 32개국이 참가하는 형태였지만, 총 48팀이 본선에 오르는 방식으로 바뀌었다.토너먼트 시작점도 16강이 아닌 32강부터 시작하는 구조로 변화했다. 이에 따라 대륙 별에 배분되던 직행권 수도 달라졌고, 아시아는 4.5장에서 8.5장으로, 유럽은 13장서 16장으로 바뀌었다. 남미는 4.5장에서 6.5장, 오세아니아는 0.5장서 1.5장으로 확대됐으며 아프리카 역시 5장서 9.5장으로 대폭 늘어났다.이처럼 본선으로 올라갈 수 있는 길이 넓어진 가운데 북중미 지역에서 사상 처음으로 월드컵 무대를 밟는 국가가 나타났다. 바로 인구 15만 명이 거주하고 있는 작은 나라인 퀴라소다. 1499년 스페인에 발견된 444km²의 작은 섬나라인 퀴라소는 2011년 국제축구연맹의 정식 일원이 되면서 이름을 날리기 시작했다.정식 일원이 된 지 15년이 흐르는 동안 퀴라소는 빠르게 성장을 일궈냈다. 특히 과거 네덜란드의 구성국이었던 이들은 뛰어난 실력을 보유한 귀화 자원들이 대거 합류, 전력도 나날이 상승했다. 북중미·카리브해 대륙 컵인 골드컵 2019년 대회에서는 8강에 오르는 기염을 토해냈다. 지난해 대회에서는 2무 1패로 조별리그 탈락을 맛봤으나 저력을 보여줬다.개최국인 미국·멕시코·캐나다가 빠진 가운데 최종 예선까지 무난하게 올라간 퀴라소는 B조에 편성됐고, 자메이카·트리니다드 토바고·버뮤다와 한 조에 묶였다. 출발은 상당히 좋았다. 트리니다드 토바고와 첫 경기서 무승부를 거뒀지만, 이후 버뮤다·자메이카를 연이어 격파하며 단숨에 1위로 올라섰다.특히 최종전서 2위에 자리하고 있던 자메이카와 격돌했던 퀴라소는 끈질긴 조직력을 통해 0-0 무승부를 기록했고, 기어코 월드컵 본선 직행권을 따내는 데 성공했다. 본선에 진출한 이들은 E조에 편성되어 독일·코트디부아르·에콰도르와 한 조에 묶였다.이처럼 인구 15만의 기적을 연출하며 역사상 첫 월드컵 진출이라는 기적을 작성해낸 퀴라소, 이들을 똘똘 뭉치게 만든 인물은 다름 아닌 한국 대표팀의 사령탑을 맡기도 했던 딕 아드보카트 감독이었다. 네덜란드 출신으로 1947년생인 그는 네덜란드·레인저스·PSV·UAE(아랍에미리트)를 거쳐 지난 2005년 대한민국 대표팀 사령탑으로 취임했다.당시 전임 사령탑인 본프레레 감독이 일궈낸 독일 월드컵 본선 진출의 바통을 이어받은 그는 단기간에 조직력을 끌어올리는 '임무'를 나름 성공적으로 수행했다. 본선에서 토고(승)·프랑스(무)·스위스(패)를 상대로 승점 4점을 가져오며 선방했지만, 아쉽게도 16강 진출에는 실패하며 결국 대한민국 땅을 떠나야만 했다.이후 제니트·러시아·선덜랜드·세르비아·이라크 등을 거쳐 2024년 1월, 퀴라소 대표팀에 발을 들인 그는 녹슬지 않은 지도력으로 이들에 역사상 월드컵 첫 진출권을 선물했다. 일흔이 넘은 나이에도 불구, 열정적인 모습으로 팀을 이끌며 2010 남아공 대회에서 그리스 대표팀을 이끌었던 오토 레하겔 감독에 이어 최고령 월드컵 사령탑이 될 수 있었으나 끝내 무산됐다.딸의 간병에 집중해야만 하는 상황에 놓였고, 그의 사정을 이해한 퀴라소 대표팀은 아드보카트와 결별하게 됐다. 이처럼 아드보카트 감독이 떠난 가운데 퀴라소는 다시 팀을 재정비해야만 한다. 다행히, 이들은 네덜란드 국적의 베테랑 사령탑인 프레드 뤼턴을 선임하며 수습에 나섰다.뤼턴 감독은 1999년부터 감독직을 시작해 트벤터(네덜란드)·페예노르트·샬케·마카비 하이파(이스라엘)·PSV에서 경력을 쌓았고, 2023년까지 지도자 경험을 축적한 베테랑이다. 다만, 대표팀 사령탑 경험이 없는 점은 불안함으로 꼽히고 있다.3개월이라는 짧은 준비 기간이지만, 뤼턴 감독은 자신감을 보여줬다. 협회 인터뷰에 따르면 그는 "아트보가트에게는 힘든 시기이며 그와 그의 가족에게 힘을 전하고 싶다. 딕은 세계 축구의 아이콘이다. 그의 뒤를 이어 일을 계속하게 된 것은 진정한 영광이다. 그와 스태프와 충분히 대화를 나눴고, 같은 노선을 이어갈 것이다. 퀴라소는 나로부터도 동일한 헌신과 책임감을 기대할 수 있을 것"이라고 답했다.한편 퀴라소는 오는 3월 A매치서 호주로 떠나 27일에는 중국과, 31일에는 호주와 격돌하며 본선 준비에 나서게 된다.